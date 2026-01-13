ArisGlobal acelera su crecimiento y la adopción de IA tras un sólido rendimiento en 2025

Más de 100 clientes nuevos y ampliados de LifeSphere, 34 lanzamientos globales y la rápida adopción empresarial de NavaX indican un fuerte impulso

BOSTON, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, empresa tecnológica líder en IA en el sector de las ciencias de la vida y creadora de LifeSphere®, anunció hoy sólidos resultados para 2025, marcados por un crecimiento sostenido de clientes, implementaciones globales exitosas y la adopción acelerada de sus capacidades NavaX basadas en IA. A lo largo del año, ArisGlobal ayudó a organizaciones farmacéuticas y de ciencias de la vida a modernizar sus operaciones de TI de seguridad, normativas e I+D, trasladando la IA de programas piloto a entornos de producción reales a escala empresarial.

Crecimiento y expansión de clientes

La demanda de modernización basada en IA siguió aumentando en 2025, a medida que las organizaciones de ciencias de la vida buscaban abordar el creciente volumen de datos, la complejidad operativa y la presión regulatoria.

Los aspectos más destacados incluyen:

Más de 100 nuevos clientes netos combinados y expansiones de clientes en LifeSphere;

en LifeSphere; Aumento interanual del 125 % en el número de clientes de NavaX, impulsado por la adopción empresarial en Seguridad y Regulación.

Este crecimiento refleja la creciente confianza de los clientes en la capacidad de ArisGlobal para ofrecer resultados medibles, ya que muchas organizaciones están expandiendo sus operaciones más allá de las implementaciones iniciales hacia casos de uso más amplios y multidominio.

"Los clientes ya no experimentan con la IA, sino que la están poniendo en práctica", afirmó Steve Nuckols, director de atención al cliente. "Observamos un claro impulso: implementaciones más grandes, expansiones más rápidas y un enfoque creciente en resultados como la reducción del tiempo de ciclo, la consistencia y la preparación para inspecciones".

Implementaciones globales y entrega a escala

En 2025, ArisGlobal completó 38 lanzamientos globales, lo que reforzó su reputación de ofrecer programas complejos a escala empresarial:

22 puestas en marcha de seguridad

11 puestas en marcha regulatorias

5 puestas en marcha de NavaX

Estos programas incluyeron implementaciones para tres de las 10 principales compañías farmacéuticas del mundo, así como algunas de las primeras implementaciones de producción de capacidades avanzadas de IA en la industria.

"Nuestros equipos trabajan con la misma urgencia que nuestros clientes viven a diario", afirmó Raj Hattarki, director de operaciones. "Se trataba de programas complejos y globales, pero ayudamos a los clientes a implementarlos más rápidamente sin comprometer el cumplimiento normativo ni la base necesaria para el éxito a largo plazo. Con NavaX en particular, nuestro enfoque ha sido inquebrantable: acelerar la obtención de valor. Cada día ahorrado cuenta, porque cada día perdido es una oportunidad perdida de generar un impacto positivo para nuestros clientes".

Innovación de productos: De las funciones de IA a la orquestación inteligente

ArisGlobal logró importantes avances en sus productos en 2025, transformando LifeSphere de funciones de IA aisladas a un modelo operativo más conectado e impulsado por la inteligencia.

Lanzamientos clave incluidos:

Unify , una capa de orquestación de datos que conecta datos de seguridad, regulatorios, de calidad y médicos, lo que proporciona una base compartida para la visibilidad, los informes y la toma de decisiones entre dominios;

, una capa de orquestación de datos que conecta datos de seguridad, regulatorios, de calidad y médicos, lo que proporciona una base compartida para la visibilidad, los informes y la toma de decisiones entre dominios; NavaX Insights , que transforma datos operativos y de seguridad en inteligencia procesable a través de análisis en tiempo real, identificación de tendencias y monitoreo del rendimiento;

, que transforma datos operativos y de seguridad en inteligencia procesable a través de análisis en tiempo real, identificación de tendencias y monitoreo del rendimiento; NavaX Agents, Introducción de la IA agente en seguridad y normativas.

En la actualidad, NavaX da soporte a sus clientes y procesa 700.000 casos al año; se espera que esta cifra aumente a 2,5 millones de casos para mediados de 2026.

El liderazgo en innovación de ArisGlobal fue reconocido con el Premio a la Innovación de Nuevos Productos Frost & Sullivan 2025. La compañía también mantuvo su participación activa en el Pacto de IA de la UE, reforzando su compromiso con una IA responsable en entornos regulados.

"2025 marcó un punto de inflexión en el que la IA dejó de ser teórica y empezó a ofrecer resultados", afirmó Ann-Marie Orange, responsable de información y directora global de I+D. "Con NavaX y Unify, los clientes no solo automatizan tareas, sino que orquestan datos y decisiones en toda la empresa".

De cara al futuro

Aprovechando el sólido impulso de 2025, ArisGlobal inicia 2026 centrado en escalar la IA empresarial, adoptando y ampliando su rol como socio de inteligencia de datos y tecnología para organizaciones globales del sector de las ciencias de la vida.

"Este año se demostró lo que es posible cuando la IA se implementa de forma responsable y se diseña para operaciones del mundo real", afirmó Aman Wasan, consejero delegado de ArisGlobal. "Con la IA entrando en su fase empresarial, nuestro enfoque es claro: orquestación inteligente, confianza desde el diseño y resultados que importan para los pacientes, los organismos reguladores y los equipos que los apoyan".

Acerca de ArisGlobal

ArisGlobal, empresa tecnológica que prioriza la IA y creadora de LifeSphere®, está transformando la forma en que las empresas de ciencias de la vida más exitosas de la actualidad desarrollan innovaciones y comercializan nuevos productos. Con sede en Estados Unidos, ArisGlobal cuenta con oficinas regionales en Europa, India, Japón y China. Para más información, siga a ArisGlobal en LinkedIn o visite www.arisglobal.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg