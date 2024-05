ArisGlobal aide Boehringer Ingelheim à transformer le traitement des signaux de sécurité en s'appuyant sur les dernières solutions LifeSphere

LifeSphere Clarity permet de gagner en efficacité et de réinventer la façon dont les opérations pharmaceutiques de Boehringer Ingelheim abordent les signaux de sécurité.

BOSTON, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , leader du marché des technologies des sciences de la vie et créateur de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui que Boehringer Ingelheim , société pharmaceutique mondiale axée sur la recherche, adopte les nouvelles fonctionnalités transformatrices de LifeSphere® Clarity™ .

LifeSphere Clarity reprend là où la détection traditionnelle des signaux s'arrête, en donnant accès à des graphiques de connaissances, des graphiques d'association, des regroupements de cas médicaux et des capacités plus avancées pour favoriser une meilleure compréhension de la raison d'être des événements importants pour la sécurité et une gestion des risques plus efficace et standardisée pour les équipes de sécurité des patients et de pharmacovigilance.

Les équipes de sécurité des patients de Boehringer Ingelheim ont créé une technologie de détection de signaux avancés sur site. ArisGlobal a acquis la technologie en 2023 et a continué à développer le produit, notamment en transférant l'offre dans le cloud sous le nom de LifeSphere Clarity. Aujourd'hui, LifeSphere Clarity ajoute de la valeur à la solution de gestion du signal et des risques LifeSphere d'ArisGlobal en permettant aux organismes de santé d'évaluer plus efficacement l'impact en aval des signaux de sécurité et de réaliser des gains d'efficacité significatifs, en particulier à mesure que les données sur les événements indésirables augmentent en taille et en complexité.

La feuille de route de l'écosystème LifeSphere Signals est ensuite établie sur cette base, notamment la détection proactive des signaux et l'exploitation des données du monde réel (RWD), alimentée par LifeSphere® NavaX™, le moteur d'informatique cognitive d'ArisGlobal, ouvrant la voie à des fonctionnalités avancées d'IA et d'IA générative (GenAI).

LifeSphere Clarity fournit une solution puissante, flexible et hautement évolutive basée sur le cloud bénéficiant d'une automatisation intelligente. Les équipes abonnées peuvent :

automatiser les voies de causalité possibles pour une évaluation efficace des cas en série lors de la sélection/validation des signaux ;

accéder à des outils de visualisation de données intuitifs et générer facilement des rapports agrégés, en faisant ressortir des informations fiables et entièrement traçables à partir des données ;

identifier le bruit des signaux, ce qui permet d'améliorer la précision et l'efficacité de la surveillance de la sécurité et de l'évaluation des risques et des bénéfices.

Robert Buchberger, vice-président principal de la sécurité des patients et de la pharmacovigilance chez Boehringer Ingelheim, a déclaré : « Nous sommes très fiers de l'innovation originale en matière de signaux, développée en interne chez Boehringer Ingelheim. Il est gratifiant de constater que cette solution profitera maintenant à l'ensemble de l'industrie. L'utilisation d'une technologie avancée et sa flexibilité inhérente nous permettent de garder une longueur d'avance dans l'analyse des données de sécurité, satisfaisant ainsi un élément clé de notre mission qui consiste à transformer la vie des générations futures. »

Ann-Marie Orange, DSI et responsable mondiale de la R&D chez ArisGlobal, a ajouté : « L'un des principes clés de notre feuille de route LifeSphere est de déployer les technologies les plus avancées et les plus éprouvées pour le bénéfice direct et tangible de nos clients et, en fin de compte, des patients. Le fait de travailler en étroite collaboration avec Boehringer Ingelheim sur la conception de Clarity et d'exploiter la puissance des graphes de connaissances par le biais d'une solution cloud optimisée au sein de notre écosystème LifeSphere nous a permis de répondre aux besoins en constante évolution des équipes de sécurité, alors que les pressions sur les ressources continuent de s'intensifier. Clarity, comme l'ensemble du portefeuille LifeSphere, aide les entreprises biopharmaceutiques à accélérer les processus critiques de R&D et à offrir davantage aux patients, grâce à une gestion des risques avancée et efficace. »

À propos de Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim travaille sur des thérapies révolutionnaires qui transforment des vies, aujourd'hui et pour les générations à venir. En tant que société biopharmaceutique de premier plan axée sur la recherche, nous créons de la valeur grâce à l'innovation dans des domaines où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim adopte une vision durable et à long terme. Plus de 53 000 employés desservent plus de 130 marchés dans les deux unités commerciales que sont les produits pharmaceutiques pour les humains et la santé des animaux.

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal est le créateur de LifeSphere, un leader du marché des solutions technologiques pour le traitement des patients à l'échelle mondiale, qui transforme la manière dont les entreprises de sciences de la vie les plus prospères développent des solutions innovantes et mettent de nouveaux produits sur le marché. Plus de 500 sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales (90 % des 10 premières marques pharmaceutiques) utilisent activement LifeSphere, la plateforme ouverte de R&D et de conformité d'ArisGlobal. ArisGlobal, dont le siège social se trouve aux États-Unis, possède des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'actualités, suivez ArisGlobal sur LinkedIn ou sur www.arisglobal.com .