ArisGlobal erhält „New Product Innovation Recognition 2025" von Frost & Sullivan für seine einzigartige agentische Pharmakovigilanz-KI

Die Auszeichnung würdigt den MedDRA Coding Agent für die Neudefinition der Pharmakovigilanz durch erweiterte Automatisierung, Genauigkeit und Kundennutzen

BOSTON, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ --ArisGlobal, ein auf KI spezialisiertes Technologieunternehmen an vorderster Front der Biowissenschaften und Entwickler von LifeSphere®, teilte heute mit, dass es mit dem Global New Product Innovation Recognition 2025 von Frost & Sullivan in der Kategorie „Intelligent MedDRA Coding" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung würdigt den bahnbrechenden MedDRA Coding Agent von ArisGlobal, die branchenweit erste agentische KI für die Pharmakovigilanz, die die Art und Weise revolutioniert, wie Sicherheitsdaten kodiert, analysiert und bereitgestellt werden.

Seinen MedDRA Coding Agent lancierte ArisGlobal im April 2025 und stieß damit schnell auf großes Interesse. Die Lösung nutzt agentische KI, um das menschliche Urteilsvermögen bei der medizinischen Kodierung zu emulieren und die Einschränkungen statischer, regelbasierter Systeme zu beseitigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Automatisierungswerkzeugen interpretiert der MedDRA Coding Agent die klinische Sprache dynamisch, wählt geeignete Argumentationspfade und lernt aus dem Feedback der Prüfer, um die Genauigkeit und Transparenz kontinuierlich zu verbessern.

Zu den wichtigsten Funktionen von MedDRA Coding Agent gehören:

Agentisches Kontextverständnis – interpretiert die klinische Sprache über die Schlüsselwörter hinaus und versteht die Bedeutung und Absicht.

– interpretiert die klinische Sprache über die Schlüsselwörter hinaus und versteht die Bedeutung und Absicht. Kontinuierliche Lernschleife – passt sich in Echtzeit den Korrekturen der Prüfer und der sich entwickelnden MedDRA-Terminologie an.

– passt sich in Echtzeit den Korrekturen der Prüfer und der sich entwickelnden MedDRA-Terminologie an. Erklärbare und überprüfbare Entscheidungen – liefert transparente Begründungen und gewährleistet die regulatorische Compliance.

– liefert transparente Begründungen und gewährleistet die regulatorische Compliance. Mehrsprachigkeit und Unternehmenstauglichkeit – unterstützt globale Operationen, Integrationen und Validierungsanforderungen.

– unterstützt globale Operationen, Integrationen und Validierungsanforderungen. Adaptive Zusammenarbeit – eskaliert nur bei Bedarf und bietet abgestufte, rationale Codierungsoptionen.

Dieser Ansatz der nächsten Generation hat zu erheblichen Effizienzsteigerungen bei der Kodierung geführt, den Aufwand für manuelle Überprüfungen reduziert und zugleich die Konsistenz und Compliance in großen, globalen Teams verbessert.

Unabhängige Validierung von Frost & Sullivan

In seiner Analyse würdigt Frost & Sullivan ArisGlobal für die „Neudefinition der Pharmakovigilanz durch agentische, kontextsensitive Systeme, die messbare operative und Compliance-Vorteile bieten".

Norazah Bachok, Best Practices Research Analyst bei Frost & Sullivan, kommentiert: „Der MedDRA Coding Agent ist anpassungsfähig, überprüfbar und unternehmenstauglich. Er ermöglicht Effizienzsteigerungen von bis zu 80 %, entlastet die Prüfer erheblich und eliminiert unnötige Störfaktoren, während gleichzeitig eine kompromisslose Genauigkeit gewahrt bleibt. ArisGlobal stellt Innovation eindeutig in den Mittelpunkt seiner Wachstumsstrategie, wobei LifeSphere NavaX der Eckpfeiler seiner KI-Vision ist."

„Der MedDRA Coding Agent stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Automatisierung der Pharmakovigilanz dar", so Jason Bryant, Senior Vice President, Product Management – AI bei ArisGlobal. „Durch die Kombination der kognitiven Tiefe der agentischen KI mit den bewährten Fähigkeiten von LifeSphere NavaX verwandeln wir komplexe Codierungsabläufe in intelligente, adaptive Prozesse, die eine höhere Genauigkeit und Effizienz in großem Maßstab bieten. Diese Innovation unterstreicht unsere kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung und unser unermüdliches Engagement, die Automatisierung in der gesamten Wertschöpfungskette für Sicherheit und Regulierung voranzutreiben. Und dabei werden wir es nicht belassen – dies ist nur der erste von vielen intelligenten Agenten, die wir einführen werden, um die Branche dabei zu unterstützen, neue Möglichkeiten zu erschließen."

Mit den Best Practices Recognition Awards von Frost & Sullivan werden weltweit Unternehmen für herausragende Leistungen in den Bereichen Führung, technologische Innovation, Kundenservice und strategische Produktentwicklung ausgezeichnet. Die New Product Innovation Recognition ist die höchste Auszeichnung für Marktteilnehmer, die sich durch visionäre Innovationen, marktführende Leistungen und unübertroffenen Kundenservice hervorheben.

ArisGlobal hat sich bei der strengen Bewertung der Strategieeffektivität und -umsetzung durch Frost & Sullivan hervorgetan und eine starke Ausrichtung auf die sich entwickelnden Marktbedürfnisse sowie betriebliche Exzellenz bewiesen. Die Auszeichnung unterstreicht den Einfluss von ArisGlobal auf Innovation, Kundennutzen und Leistungsstandards der Branche.

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal, ein KI-gestütztes Technologieunternehmen und Erfinder von LifeSphere®, verändert die Art und Weise, wie die erfolgreichsten Life-Science-Unternehmen von heute bahnbrechende Innovationen entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Folgen Sie ArisGlobal für weitere Updates auf LinkedIn. www.arisglobal.com.

