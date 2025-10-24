ArisGlobal, reconocida por su IA agente pionera en farmacovigilancia

- ArisGlobal recibe el reconocimiento Frost & Sullivan 2025 New Product Innovation por su IA agente pionera en farmacovigilancia

El agente de codificación de MedDRA es reconocido por redefinir la tecnología fotovoltaica a través de la automatización avanzada, la precisión y el impacto en el cliente.

BOSTON, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, empresa tecnológica líder en IA en ciencias de la vida y creadora de LifeSphere®, anunció hoy que recibió el Reconocimiento Global a la Innovación en Nuevos Productos de Frost & Sullivan 2025 en Codificación Inteligente de MedDRA. Este reconocimiento honra al innovador Agente de Codificación MedDRA de ArisGlobal, la primera IA de su tipo en la industria, diseñada para la farmacovigilancia, que transforma la forma en que se codifican, analizan y entregan los datos de seguridad.

ArisGlobal lanzó su Agente de Codificación MedDRA en abril de 2025, despertando rápidamente interés en el mercado. La solución aplica IA de agentes para emular el criterio humano en la codificación médica, eliminando las limitaciones de los sistemas estáticos basados en reglas. A diferencia de las herramientas de automatización tradicionales, el Agente de Codificación MedDRA interpreta dinámicamente el lenguaje clínico, selecciona las vías de razonamiento adecuadas y aprende de los comentarios de los revisores para mejorar continuamente la precisión y la transparencia.

Las características clave del agente de codificación MedDRA incluyen:

Comprensión activa del contexto : interpreta el lenguaje clínico más allá de las palabras clave, comprendiendo el significado y la intención.

: interpreta el lenguaje clínico más allá de las palabras clave, comprendiendo el significado y la intención. Ciclo de aprendizaje continuo : se adapta en tiempo real a partir de las correcciones de los revisores y la terminología MedDRA en evolución.

: se adapta en tiempo real a partir de las correcciones de los revisores y la terminología MedDRA en evolución. Decisiones explicables y auditables : proporciona un razonamiento transparente, garantizando el cumplimiento normativo.

: proporciona un razonamiento transparente, garantizando el cumplimiento normativo. Multilingüe y listo para la empresa : admite operaciones globales, integraciones y requisitos de validación.

: admite operaciones globales, integraciones y requisitos de validación. Colaboración adaptativa: escala solo cuando es necesario, ofreciendo opciones de codificación jerarquizadas y basadas en la lógica.

Este enfoque de próxima generación ha generado importantes mejoras de eficiencia en las operaciones de codificación, reduciendo la carga de revisión manual y mejorando al mismo tiempo la consistencia y el cumplimiento en equipos grandes y globales.

Validación independiente de Frost & Sullivan

En su análisis, Frost & Sullivan elogió a ArisGlobal por "reinventar la farmacovigilancia a través de sistemas agentes y conscientes del contexto que brindan beneficios operativos y de cumplimiento medibles".

Norazah Bachok, analista de investigación de mejores prácticas de Frost & Sullivan, comentó: "El agente de codificación MedDRA es adaptable, auditable y está listo para la empresa, lo que permite aumentar la eficiencia hasta en un 80 %, aliviando significativamente la carga de trabajo de los revisores y eliminando el ruido innecesario, a la vez que mantiene una precisión absoluta. Es evidente que ArisGlobal prioriza la innovación en su estrategia de crecimiento, con LifeSphere NavaX como piedra angular de su visión de IA".

"El Agente Codificador MedDRA representa un gran avance en la automatización de la farmacovigilancia", afirmó Jason Bryant, vicepresidente sénior de Gestión de Producto - IA en ArisGlobal. "Al combinar la profundidad cognitiva de la IA de agentes con las capacidades demostradas de LifeSphere NavaX, estamos transformando flujos de trabajo de codificación complejos en procesos avanzados y adaptativos que ofrecen mayor precisión y eficiencia a escala. Esta innovación subraya nuestra continua inversión en I+D y nuestro firme compromiso con el avance de la automatización en toda la cadena de valor de Seguridad y Regulación. Y no vamos a bajar el ritmo: este es solo el primero de los muchos agentes que presentaremos para ayudar a la industria a reinventar lo que es posible".

Los Reconocimientos a las Mejores Prácticas de Frost & Sullivan reconocen a empresas de todo el mundo por sus logros sobresalientes en liderazgo, innovación tecnológica, servicio al cliente y desarrollo estratégico de productos. El Reconocimiento a la Innovación en Nuevos Productos es su máximo galardón y se otorga al participante del mercado que ejemplifica innovación visionaria, rendimiento líder en el mercado y una atención al cliente inigualable.

ArisGlobal destacó en la rigurosa evaluación de Frost & Sullivan sobre la eficacia y ejecución de su estrategia, demostrando una sólida alineación con las cambiantes necesidades del mercado y la excelencia operativa. Este reconocimiento destaca el impacto de ArisGlobal en la innovación, el valor para el cliente y los estándares de rendimiento del sector.

Acerca de ArisGlobal

ArisGlobal, empresa tecnológica que prioriza la IA y creadora de LifeSphere®, está transformando la forma en que las empresas de ciencias de la vida más exitosas de la actualidad desarrollan innovaciones y comercializan nuevos productos. Con sede en Estados Unidos, ArisGlobal cuenta con oficinas regionales en Europa, India, Japón y China. Para más información, siga a ArisGlobal en LinkedIn. www.arisglobal.com.

