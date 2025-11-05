ArisGlobal kündigt die NavaX™ Agents Suite an

Die Suite wird durch den NavaX Super Agent orchestriert und umfasst den zuvor eingeführten MedDRA Coding Agent und zukünftige bereichsübergreifende Agenten

BOSTON , 5. November 2025 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein führendes KI-Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences und Entwickler von LifeSphere®, gab heute die Einführung von NavaX™ Agents bekannt, einem bedeutenden Fortschritt in der KI-Strategie des Unternehmens, der das LifeSphere® Unify-Ökosystem um zweckgebundene, agentenbasierte Intelligenz erweitert. Der NavaX Super Agent fungiert als intelligente Orchestrierungsebene – eine fortschrittliche KI-Einheit, die mehrere spezialisierte Agenten koordinieren kann, von denen jeder einzelne eng gefasste Aufgaben ausführt, um autonom umfassendere, mehrstufige Ziele zu erreichen.

Aufbauend auf dem langjährigen Engagement von ArisGlobal für zweckorientierte KI stellen NavaX Agents eine neue Generation autonomer, domänenspezifisch geschulter digitaler Agenten dar, die für das Denken, Handeln und die Zusammenarbeit innerhalb der LifeSphere Unify-Plattform entwickelt wurden. Jeder Agent ist darauf ausgelegt, spezialisierte, hochwirksame Aufgaben auszuführen – er lernt kontinuierlich aus menschlichen Eingaben und dem organisatorischen Kontext, um beispiellose Informationen und Erkenntnisse zu liefern und gleichzeitig eine noch höhere Genauigkeit, Effizienz und Compliance zu gewährleisten.

Der erste Teil dieser Reihe, der MedDRA Coding Agent, revolutioniert medizinische Kodierungsabläufe, indem er menschliches Urteilsvermögen mit kontextsensitiver Autonomie nachahmt. Dadurch werden die Einschränkungen statischer, regelbasierter Systeme beseitigt, während vollständige Transparenz und Überprüfbarkeit gewährleistet bleiben. Die Innovation wurde mit dem Frost & Sullivan's 2025 Global New Product Innovation Award ausgezeichnet und unterstreicht die führende Rolle von ArisGlobal bei der Anwendung von KI im Bereich Life Sciences.

ArisGlobal erweitert die NavaX Agent Suite um weitere speziell entwickelte Agenten, die die Produktivität und Entscheidungsfindung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verbessern sollen. Zu den für 2025 und 2026 geplanten Veröffentlichungen gehören Insights Agents für Signalerkennung und -bewertung, Vertrieb, regulatorische Informationen und mehr – jedes davon so konzipiert, dass es sich nahtlos in das vernetzte Ökosystem von LifeSphere Unify für Sicherheit, Regulierung, Qualität und medizinische Angelegenheiten integrieren lässt.

Um die Umsetzung seiner Roadmap für agentenbasierte KI weiter voranzutreiben, arbeitet ArisGlobal aktiv mit weltweit führenden Pharmaunternehmen zusammen, um NavaX Agents unter Nutzung der neuesten Sprachmodelle und Schlussfolgerungsfähigkeiten zu entwickeln und zu verfeinern.

„Die Einführung der NavaX Agents Suite stellt einen entscheidenden Moment in unserer Führungsrolle im Bereich der agentenbasierten KI für die Biowissenschaften dar", erklärte Jason Bryant, Senior Vice President, Products Management – AI bei ArisGlobal. „Als Vorreiter in diesem Bereich haben wir mehr als zwei Jahre damit verbracht, NavaX weiterzuentwickeln, um Intelligenz, Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit in LifeSphere zu integrieren. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen, zuverlässigen Daten und verantwortungsbewusster KI bieten wir Systeme, die gemeinsam mit den Benutzern denken, handeln und sich weiterentwickeln. So erzielen wir einen messbaren ROI durch höhere Effizienz, verbesserte Qualität und neue Ebenen umsetzbarer Erkenntnisse – alles innerhalb des sicheren LifeSphere Unify-Ökosystems."

„NavaX Agents stellen ein neues Paradigma für die Life-Science-Technologie dar", erklärte Aman Wasan, CEO von ArisGlobal. „Unser NavaX Agent-Universum wird alle Bereiche des Produktlebenszyklus – von Sicherheit über Regulierung und Qualität bis hin zu medizinischen Angelegenheiten – als intelligente Kooperationspartner innerhalb des LifeSphere Unify-Ökosystems nahtlos miteinander verbinden. Im Gegensatz zu eigenständigen oder Drittanbieter-Agenten sind NavaX Agents darauf ausgelegt, die Kernfunktionen unserer Plattform zu ergänzen und zu verbessern. Sie arbeiten zusammen, um schnellere Prozesse, höhere Qualität und tiefere Einblicke zu ermöglichen. Der Erfolg unseres ersten MedDRA Coding Agent ist lediglich der Anfang dieser zunehmenden Dynamik.

Mit NavaX Agents setzt ArisGlobal seine Mission fort, intelligente Automatisierung zu einem integralen Bestandteil der Innovation im Bereich Life Sciences zu machen – und unterstützt damit globale Unternehmen dabei, Erkenntnisse schneller zu gewinnen, Compliance sicherzustellen und Patienten schneller sicherere Therapien zur Verfügung zu stellen.

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal, ein KI-gestütztes Technologieunternehmen und Erfinder von LifeSphere®, verändert die Art und Weise, wie die erfolgreichsten Life-Science-Unternehmen von heute bahnbrechende Innovationen entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Folgen Sie ArisGlobal für weitere Updates auf LinkedIn. www.arisglobal.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510670/5596621/ArisGlobal_Logo.jpg