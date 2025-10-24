ArisGlobal reçoit le prix Frost & Sullivan 2025 dans la catégorie « Nouveau produit innovant » pour la toute première IA agentique dans le domaine de la pharmacovigilance

L'agent de codage MedDRA récompensé pour avoir redéfini la pharmacovigilance grâce à une automatisation avancée, à sa précision et à son impact sur les clients.

BOSTON, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- L'entreprise technologique centrée sur l'IA ArisGlobal, à la pointe des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix Frost & Sullivan 2025 dans la catégorie « Nouveau produit mondial innovant » pour son Intelligent MedDRA Coding. Cette distinction salue l'agent de codage révolutionnaire MedDRA d'ArisGlobal, la première IA agentique du secteur conçue pour la pharmacovigilance, qui transforme la façon dont les données de sécurité sont codées, analysées et fournies.

ArisGlobal a lancé son agent de codage MedDRA en avril 2025, suscitant rapidement l'intérêt du marché. La solution applique l'IA agentique pour imiter le jugement humain dans le codage médical et éliminer ainsi les limites des systèmes statiques basés sur des règles. Contrairement aux outils d'automatisation traditionnels, l'agent de codage MedDRA interprète dynamiquement le langage clinique, choisit des voies de raisonnement appropriées et consolide ses connaissances à partir des commentaires des réviseurs afin d'améliorer en permanence sa précision et sa transparence.

Principales caractéristiques de l'agent de codage MedDRA :

Compréhension du contexte par l'agent : interprétation du langage clinique au-delà des mots-clés, compréhension du sens et de l'intention.

: interprétation du langage clinique au-delà des mots-clés, compréhension du sens et de l'intention. Boucle d'apprentissage continu : adaptation en temps réel aux corrections des réviseurs et à l'évolution de la terminologie MedDRA.

adaptation en temps réel aux corrections des réviseurs et à l'évolution de la terminologie MedDRA. Décisions explicables et vérifiables : raisonnement transparent, garantissant le respect de la réglementation.

: raisonnement transparent, garantissant le respect de la réglementation. Agent multilingue conçu pour l'entreprise : prise en charge des opérations, des intégrations et des exigences de validation à l'échelle mondiale.

: prise en charge des opérations, des intégrations et des exigences de validation à l'échelle mondiale. Collaboration adaptative : proposition d'options de codage hiérarchisées et rationnelles, consultation de l'échelon supérieur uniquement en cas de nécessité.

Cette approche de nouvelle génération a permis de réaliser des gains d'efficacité significatifs dans les opérations de codage, en réduisant la charge de révision manuelle tout en renforçant la cohérence et la conformité au sein de grandes équipes mondiales.

Validation indépendante par Frost & Sullivan

Dans son analyse, Frost & Sullivan a félicité ArisGlobal pour avoir « réinventé la pharmacovigilance grâce à des systèmes agentiques sensibles au contexte qui offrent des avantages mesurables en matière d'opérations et de conformité ».

Norazah Bachok, analyste de recherche sur les meilleures pratiques chez Frost & Sullivan, commente : « L'agent de codage MedDRA est adaptable, vérifiable et pensé pour l'entreprise : il entraîne des gains d'efficacité allant jusqu'à 80 % en allégeant considérablement la charge de travail des réviseurs et en éliminant le superflu, sans compromis sur la précision. Il est clair qu'ArisGlobal place l'innovation au centre de sa stratégie de croissance, LifeSphere NavaX étant la pierre angulaire de sa vision de l'IA. »

« L'agent de codage MedDRA représente une avancée majeure dans l'automatisation de la pharmacovigilance », a déclaré Jason Bryant, vice-président principal chargé de la gestion des produits d'IA chez ArisGlobal. « En combinant la profondeur cognitive de l'IA agentique avec les capacités éprouvées de LifeSphere NavaX, nous transformons les flux de travail de codage complexes en processus ingénieux et adaptatifs qui améliorent la précision et l'efficacité à grande échelle. Cette innovation souligne notre investissement continu dans la R & D et notre engagement inébranlable en faveur de l'automatisation tout au long de la chaîne de valeur de la sécurité et de la réglementation. Et nous ne comptons pas ralentir : ce n'est que le premier des nombreux agents que nous lancerons pour aider l'industrie à réinventer les possibles. »

Les prix des meilleures pratiques décernés par Frost & Sullivan récompensent des entreprises du monde entier pour leurs résultats exceptionnels en matière de leadership, d'innovation technologique, de service à la clientèle et de développement stratégique de produits. Le prix du nouveau produit innovant est la distinction la plus élevée, décernée aux acteurs économiques en reconnaissance de leur innovation visionnaire, de leurs performances de premier plan sur le marché et de leur service à la clientèle inégalé.

La société ArisGlobal s'est distinguée dans l'évaluation rigoureuse de l'efficacité et de la mise en œuvre de la stratégie menée par Frost & Sullivan en démontrant son alignement solide sur les besoins évolutifs du marché et sur le principe d'excellence opérationnelle. Cette reconnaissance souligne l'impact d'ArisGlobal sur l'innovation, la valeur ajoutée pour le client et les normes de performance du secteur.

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal, société technologique spécialisée dans l'IA à l'origine de la création de LifeSphere®, transforme la manière dont les entreprises des sciences de la vie les plus prospères mettent au point leurs découvertes et lancent de nouveaux produits sur le marché. ArisGlobal a son siège aux États-Unis et possède des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour obtenir plus d'informations, suivez ArisGlobal sur LinkedIn. www.arisglobal.com.

