ArisGlobal lance XDI

XDI présente la première solution fédérée pour les sciences de la vie, qui élimine les silos de données, unifie le sens et favorise la prise de décision explicable à l'échelle de l'entreprise

BOSTON, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , une société technologique à la pointe des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a lancé XDI, son cortex d'intelligence des données. Présenté lors de l'événement Breakthrough 2026, XDI transforme les données réglementées des sciences de la vie en informations continues, explicables et décisionnelles tout au long du cycle de vie du produit.

XDI transformera l'épuisement des données résiduelles en un avantage en matière d'intelligence pour les entreprises du secteur des sciences de la vie. Alors que les organisations gèrent des volumes croissants de données fragmentées à travers des systèmes disparates, le défi pour les équipes stratégiques n'est pas seulement d'accéder à ces données, mais aussi de générer des décisions cohérentes et explicables à partir de ces données. XDI connecte les signaux à travers les domaines, applique l'apprentissage dans le contexte, et fournit des informations là où les décisions sont prises, de sorte que les organisations passent de la réaction aux événements à l'anticipation des risques et des opportunités. Plutôt que d'exiger que les données soient consolidées dans une plateforme unique, XDI apporte de l'intelligence aux données, où qu'elles se trouvent.

En fédérant le sens entre les systèmes, cette solution permet un raisonnement interdomaines à la fois vérifiable, explicable et extensible dans les fonctions cliniques, de pharmacovigilance, de réglementation, d'affaires médicales, de qualité et de risque-bénéfice.

« XDI est le prochain grand projet d'ArisGlobal, en phase avec notre vision d'évoluer d'une société axée sur l'IA à une véritable société de technologie d'intelligence des données dans les sciences de la vie. En 2026, le défi pour les entreprises du secteur des sciences de la vie n'est plus de savoir s'il faut adopter l'IA, mais comment l'opérationnaliser à grande échelle et générer une intelligence des données interdomaines en tirant parti de l'IA. XDI fournira une intelligence de qualité décisionnelle, capable de suggérer des actions et de justifier les choix derrière elles, ce qui permettra de prendre des décisions confiantes et sûres pour les régulateurs à grande échelle », a commenté Aman Wasan, PDG d'ArisGlobal.

La première offre de XDI propose une couche d'intelligence unifiée conçue pour trois domaines opérationnels :

L'intelligence opérationnelle en matière de pharmacovigilance : pour faire évoluer les opérations de pharmacovigilance d'une logique réactive vers une approche proactive, avec une réduction de 70 à 80 %* des efforts de mise en conformité et une élimination de 75 %* du contrôle qualité en ligne grâce à des contrôles de qualité continus, associés à des recommandations intelligentes en matière de risque.





pour faire évoluer les opérations de pharmacovigilance d'une logique réactive vers une approche proactive, avec une réduction de 70 à 80 %* des efforts de mise en conformité et une élimination de 75 %* du contrôle qualité en ligne grâce à des contrôles de qualité continus, associés à des recommandations intelligentes en matière de risque. L'analyse des avantages et des risques : qui permet une gestion des signaux prédictive et fondée sur des données probantes, avec une détection des signaux plus rapide de 30 %, une réduction du bruit dans les flux de travail des signaux allant jusqu'à 40 %* et une réduction du temps de cycle de quatre à six semaines à quatre jours.





qui permet une gestion des signaux prédictive et fondée sur des données probantes, avec une détection des signaux plus rapide de 30 %, une réduction du bruit dans les flux de travail des signaux allant jusqu'à 40 %* et une réduction du temps de cycle de quatre à six semaines à quatre jours. L'intelligence opérationnelle réglementaire : qui permet aux équipes réglementaires de disposer d'informations sur des données réelles et multidomaines, ce qui réduit de 70 à 80 %* les efforts de mise en conformité et de 75 %* le contrôle de la qualité grâce à des vérifications permanentes.

XDI s'appuie sur le cadre « Trust by Design » d'ArisGlobal. Il combine la gouvernance de l'IA, les engagements de l'industrie et une auditabilité intégrée par le biais de la gouvernance de NavaX AI d'ArisGlobal, garantissant la défense de la réglementation tout au long du cycle de vie de l'IA.

Pour plus d'informations, visitez le site www.arisglobal.com/xdi-data-intelligence-cortex ou suivez ArisGlobal sur LinkedIn.

*Tous les points de données représentent les résultats directionnels des premières évaluations du concept XDI.

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal est une entreprise leader dans le domaine des technologies des sciences de la vie et un fournisseur de solutions logicielles basées sur le cloud pour la pharmacovigilance, les affaires réglementaires, la gestion de la qualité et les affaires médicales. LifeSphere®, la plateforme de produits unifiée de l'entreprise, offre une combinaison puissante d'expertise, de technologie avancée et d'analyse pour aider les entreprises du secteur des sciences de la vie à transformer la conformité en un avantage stratégique. ArisGlobal compte plus de 300 clients dans le monde, dont de nombreuses entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales de premier plan. Pour plus d'informations, consultez le site www.arisglobal.com.

