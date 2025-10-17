Arkestro anuncia la expansión de clientes con Chevron, para impulsar la transformación de las adquisiciones predictivas en los mercados a nivel mundial

La expansión mundial de Chevron con Arkestro resalta la adopción acelerada de la plataforma en petróleo y gas, impulsada por el respaldo de Aramco Ventures y Altira Group.

SAN FRANCISCO, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Arkestro, la principal plataforma de adquisición predictiva que acelera la escala empresarial, anunció hoy la expansión de su adopción en Chevron Corporation (NYSE: CVX), una de las empresas de energía integrada más importantes del mundo. Hasta la fecha, Chevron ha utilizado la plataforma de Arkestro en todas las unidades comerciales para acelerar los tiempos de ciclo de los proveedores, mitigar la volatilidad de los costos en el abastecimiento y obtener una mayor visibilidad en todos los tipos de gasto. La expansión mundial de Chevron con Arkestro a principios de este año amplía el alcance de la transformación de las adquisiciones predictivas, de EE. UU. a equipos internacionales en Buenos Aires, Angola, Filipinas, Australia y Tailandia.

"Llevar la rapidez del tiempo al valor material es una prioridad estratégica para Chevron", expresó Joshua Flowers, gerente sénior de Gestión de categorías de TI en la Gestión de la cadena de suministro (SCM, por sus siglas en inglés) en Chevron. "La plataforma de Arkestro proporciona las capacidades predictivas y la visibilidad que necesitamos para sortear las complejidades del mercado y desbloquear el valor final. Es una plataforma vital para impulsar el rendimiento competitivo en nuestras operaciones, aumentar la experiencia de nuestro equipo en función de que cuenten con más tiempo para iniciativas de alto impacto, y anticiparse a la volatilidad del mercado. Con Arkestro, realmente podemos 'configurarlo y olvidarnos de ello' gracias a sus ciencias de IA patentadas. Arkestro nos ayuda a superar el desafío del tiempo y recursos limitados, lo que nos permite acelerar el impacto sin sobrecargar a nuestro equipo".

Tener a Chevron como un valioso cliente de Arkestro marca un importante hito en el impulso acelerado de Arkestro dentro del sector energético: el sector de más rápido crecimiento de la plataforma. Este crecimiento se ve impulsado por resultados tangibles, ya que los clientes de petróleo y gas obtienen una reducción promedio en el precio de más del 20 % por debajo del último mejor precio en el gasto analizado. Además de estos ahorros, los clientes impulsan una nueva eficiencia al ejecutar tres veces más eventos de abastecimiento y cubrir más gastos direccionables con los mismos recursos, con lo que consiguen un ahorro en costos en los primeros 60 días. Esta profunda adopción del sector se vio impulsada recientemente por una inversión estratégica de 36 millones de dólares liderada por Altira Group y Aramco Ventures, especialistas del sector energético.

"En un sector tan complejo como el del petróleo y el gas, los líderes exigen más que solo ahorros, también necesitan una transformación de IA a gran escala. El enfoque innovador de Chevron es una muestra del cambio más amplio hacia la transformación de las adquisiciones inteligentes. Trabajar con un visionario como Joshua Flowers, que está profundamente comprometido a impulsar un cambio significativo y medible, ha sido determinante", afirmó Rob DeSantis, director ejecutivo y cofundador de Arkestro. "Juntos, estamos transformando las adquisiciones para que pasen a ser de un centro de costos reactivo a un impulsor proactivo del valor empresarial".

"El sector del petróleo y el gas se enfrenta a niveles sin precedentes de presión en la cadena de suministro, y existe una clara necesidad de adquisiciones predictivas e inteligentes que tengan un impacto significativo en los márgenes", declaró Robert Turnham, miembro de la junta asesora ejecutiva de Arkestro y expresidente de Goodrich Petroleum Corp. "Arkestro les ofrece a las empresas la capacidad de anticipar los cambios en el mercado y optimizar sus estrategias de abastecimiento en tiempo real, lo que constituye un cambio fundamental en la gestión de proyectos complejos y costos operativos en el campo petrolífero".

En su conferencia anual Optimal '25 Houston que se celebrará del 29 al 30 de octubre de 2025, Arkestro presentará su plataforma y las historias de éxito de sus clientes, incluyendo a varios líderes del sector petrolero, energético y del gas. Se espera a Joshua Flowers de Chevron como uno de los oradores destacados, quien hablará sobre el proceso de transformación de las adquisiciones predictivas de la empresa. Como el principal evento de IA para profesionales de adquisiciones, Optimal también incluirá conferencias magistrales, talleres y estudios de casos que destacarán cómo la IA y las tecnologías predictivas están transformando las adquisiciones en todos los sectores. Para obtener más información sobre la empresa, visite: www.arkestro.com.

Acerca de Arkestro

Arkestro es la principal plataforma de adquisiciones predictivas, que acelera la transformación del gasto empresarial y la agilidad de la cadena de suministro. Al combinar la IA y la teoría de juegos con las tres tecnologías de las ciencias patentadas de Arkestro (la ciencia de la negociación, la ciencia de proveedores y la ciencia de procesos), Arkestro transforma las adquisiciones tradicionales para convertirlas en una función proactiva y orientada a los resultados. Como una entidad de confianza para las empresas de la lista Fortune 500 en todos los sectores, Arkestro libera los ahorros bloqueados, optimiza las negociaciones y mejora la colaboración con los proveedores. Obtenga más información sobre Arkestro en www.arkestro.com y regístrese en Optimal '25 Houston, el principal evento de IA para profesionales de adquisiciones, que tendrá lugar del 29 al 30 de octubre de 2025.

Acerca de Chevron

Chevron es una de las principales empresas integradas de energía del mundo. Creemos que una energía asequible, confiable y cada vez más limpia es fundamental para permitir el progreso humano. Chevron produce petróleo crudo y gas natural; fabrica combustibles para el transporte, lubricantes, productos petroquímicos y aditivos; y desarrolla tecnologías que mejoran nuestro negocio y el sector. Nuestro objetivo es hacer crecer nuestro sector petrolero y del gas, reducir la intensidad de carbono de nuestras operaciones y desarrollar nuevos negocios en combustibles renovables, captura y compensación de carbono, hidrógeno, generación de energía para centros de datos y tecnologías emergentes. Puede encontrar más información sobre Chevron en www.chevron.com.

