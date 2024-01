ARKLYZ AG ACQUIERT LLOYD SHOES GMBH AUPRÈS D'ARA AG

Arklyz AG a racheté LLOYD Shoes GmbH à Ara AG, une entreprise en pleine expansion dans les secteurs du sport et de l'art de vivre. Arklyz fournira un soutien stratégique et des ressources pour renforcer et développer les activités de gros, omnicanales et internationales de LLOYD.

SULINGEN, Allemagne, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Arklyz AG, basée à Stans, en Suisse, devient le nouveau propriétaire de LLOYD Shoes GmbH, basée à Sulingen. Arklyz et Ara ont signé des accords définitifs pour l'acquisition par Arklyz de LLOYD Shoes GmbH et de toutes ses filiales d'exploitation. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Arklyz AG et d'Ara AG.

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle étape stratégique pour nous, a déclaré Param Singh, propriétaire et PDG du groupe Arklyz. Il s'agit d'une occasion unique de reprendre l'une des entreprises les plus respectées et les plus connues de l'industrie allemande de la chaussure. LLOYD est déjà le leader incontesté du secteur des chaussures haut de gamme pour hommes sur ses principaux marchés européens, et nous sommes impatients de poursuivre son développement à l'échelle internationale. Par ailleurs, il existe d'excellentes opportunités de croissance pour LLOYD via le renforcement de sa présence omnicanale. Je suis très heureux d'accueillir LLOYD au sein du groupe Arklyz. »

« Nous avons décidé de vendre LLOYD à Arklyz, car nous pensons qu'avec sa grande expertise dans les secteurs du lifestyle et de la chaussure, Arklyz est le propriétaire idéal pour accompagner LLOYD dans son prochain chapitre de croissance, a commenté Andreas Wortmann, PDG d'Ara AG. Nous sommes très heureux que LLOYD rejoigne une nouvelle structure après 25 ans de détention par Ara AG, et nous souhaitons à toute l'équipe un succès continu. »

« LLOYD a pour objectif de devenir une marque de chaussures haut de gamme et de style de vie hautement reconnue à l'échelle mondiale. Nous avons connu une belle croissance ces dernières années. Aujourd'hui, grâce à l'expertise d'Arklyz, nous pouvons renforcer notre stratégie omnicanale et nous développer sur les marchés internationaux, a ajouté Andreas Schaller, directeur général de LLOYD Shoes GmbH. Nous attendons avec impatience de travailler avec Arklyz et Param Singh à l'avenir. »

La transaction devrait être conclue au premier semestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations antitrust. Les parties ont convenu de ne divulguer aucun détail financier de la transaction.

À propos d'Arklyz

Arklyz a été fondée en 2018 par Param Singh, propriétaire et PDG du groupe Arklyz. Basé à Stans, en Suisse, Arklyz Group AG est une centrale à croissance rapide dans les domaines du sport, du style de vie et des vêtements de travail. Arklyz couvre un ensemble d'activités interconnectées, avec un accent particulier sur la gestion des marques, la distribution, la vente au détail, le commerce électronique et la fabrication. Arklyz possède The Athlete's Foot, Asphaltgold, Intersocks et plusieurs licences mondiales ou la distribution en gros et au détail de marques telles que Salomon, HEAD, Crocs, Nordica, Adidas, Hey Dude, etc.

À propos de LLOYD

Depuis 1888, LLOYD est le leader du marché de la chaussure haut de gamme dans les pays germanophones et scandinaves. Depuis 136 ans, LLOYD est synonyme de la plus haute qualité dans la production de chaussures. Grâce à sa stratégie omnicanale, l'entreprise vend ses collections dans le monde entier, dans 48 pays, dans quelque 2 800 points de vente. LLOYD exploite 35 boutiques thématiques dans les principales villes d'Allemagne ainsi que dans d'autres grandes villes comme Copenhague, Lima, Vienne et Pékin, ainsi que sur la plateforme internationale en ligne LLOYD.COM. LLOYD propose également des articles de maroquinerie de haute qualité, tels que des vestes, des sacs et des ceintures, assortis aux collections de chaussures pour hommes et femmes. L'entreprise emploie plus de 1 500 personnes, dont près de 500 en Allemagne.

