ARKLYZ AG SCHLIESST DIE AKQUISITION DER LLOYD SCHUHE GMBH ERFOLGREICH AB

Die LLOYD Shoes GmbH wurde von der Ara AG an die Arklyz AG verkauft, ein wachsendes Schweizer Powerhouse in den Bereichen Sport und Lifestyle. Arklyz wird strategische Unterstützung und Ressourcen bereitstellen, um das Großhandels-, Omnichannel- und internationale Geschäft von LLOYD weiter zu stärken und auszubauen.

SULINGEN, Deutschland, 22. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die Arklyz AG, ein wachsendes Schweizer Unternehmen, das sich auf den Sport- und Lifestyle-Sektor spezialisiert hat, freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von LLOYD Shoes GmbH bekannt zu geben, einer renommierten deutschen Premium-Schuhmarke mit einer reichen Geschichte, die über ein Jahrhundert zurückreicht.

Diese Übernahme markiert einen bedeutenden Meilenstein in Arklyz' Strategie, sein Portfolio zu diversifizieren und seine Präsenz auf dem globalen Sport- und Lifestyle-Markt zu stärken. LLOYD, bekannt für seine erstklassige Qualität und sein klassisches und doch modernes Design, wird weiterhin unter seiner etablierten Marke operieren und dabei von den umfangreichen Ressourcen und der globalen Reichweite der Arklyz Group profitieren.

„Durch die Integration von LLOYD in die Arklyz-Gruppe gewinnen wir eine Marke mit einer außergewöhnlichen Tradition. Die Nutzung von Synergien zwischen LLOYD und Arklyz wird unser Angebot erweitern und weiteres Wachstum fördern", sagte Param Singh, Eigentümer und CEO der Arklyz AG. „Wir freuen uns darauf, mit dem talentierten Team von LLOYD zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, neue Energie in die Marke zu bringen, während wir die hohen Qualitäts- und Handwerksstandards, für die LLOYD bekannt ist, beibehalten. Unser Ziel ist es, LLOYD in eine weltweit ansprechende Lifestyle-Marke zu verwandeln."

LLOYD Shoes wird seinen Hauptsitz in Sulingen, Deutschland, beibehalten, um Kontinuität für Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten. Bei der Übernahme von LLOYD wird der Schwerpunkt darauf liegen, die Identität und das Erbe der Marke zu bewahren und gleichzeitig innovative Strategien zu erforschen, um das Produktangebot zu erweitern, die Kundenbindung zu vertiefen und die Marktreichweite zu erhöhen.

„Diese Partnerschaft stellt für LLOYD eine große Chance dar, seine globale Präsenz zu erweitern", erklärt Andreas Schaller, Geschäftsführer der LLOYD Shoes GmbH. „Mit der Unterstützung von Arklyz wird LLOYD seine Wachstumsinitiativen beschleunigen, die operative Effizienz verbessern, und weiterhin außergewöhnliche Produkte für unsere treuen Kunden liefern."

Die Übernahme der LLOYD Shoes GmbH durch die Arklyz AG wurde nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen abgeschlossen. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über Arklyz

Arklyz wurde 2018 von Param Singh, Eigentümer und CEO der Arklyz Group, gegründet. Die Arklyz Group AG mit Sitz in Stans, Schweiz, ist ein schnell wachsendes Powerhouse in der Arena von Sport und Lifestyle. Arklyz deckt eine vertikal vernetzte Reihe von Aktivitäten mit besonderem Schwerpunkt auf Markenmanagement , Vertrieb, Einzelhandel, E-Commerce, und Produktion ab. Arklyz besitzt The Athlete's Foot, Asphaltgold, Intersocks, Arkrod und mehrere globale Lizenzen oder den Großhandelsvertrieb für Marken wie Salomon, HEAD, Nordica, Mammut, Crocs, Adidas, Hey Dude usw.

Über LLOYD

Seit 1888 ist LLOYD in den deutschsprachigen und skandinavischen Ländern Marktführer im Bereich Premium-Schuhe. Seit 136 Jahren steht LLOYD für höchste Qualität in der Schuhproduktion . Auf der Grundlage von , und seiner Omnichannel-Strategie verkauft das Unternehmen seine Kollektionen weltweit in 48 Ländern an rund 2.800 Verkaufsstellen. LLOYD betreibt 35 Concept Stores in Großstädten in Deutschland sowie in anderen Großstädten wie Kopenhagen, Lima, Wien und Peking sowie über die internationale Online-Plattform LLOYD.COM. Passend zu den Schuhkollektionen für Damen und Herren bietet LLOYD auch hochwertige Lederwaren wie Jacken, Taschen, und Gürtel. Das Unternehmen beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter, davon fast 500 in Deutschland.

Presse Kontakt:

LLOYD Shoes GmbH Godo Kraemer

Hans-Hermann-Meyer-Str.1 27232 Sulingen / Deutschland

Telefon: +49 (0) 4271 940 211

E-Mail: [email protected] Homepage: LLOYD.COM

PR Agentur:

MASALI GmbH

Valerie Betz

Heinrich-Roller-Str. 16B 10405 Berlin / Deutschland

Telefon: +49 (0) 30 2325794 14

E-Mail: [email protected] Homepage: masali.de

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2320406/4718207/LLOYD_Logo.jpg