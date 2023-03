Arlequim é destaque em evento Smart City Expo Curitiba com tecnologia do futuro

Solução de supercomputadores virtuais desenvolvida pela empresa terá grande exposição durante a feira

CURITIBA, Brasil, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A edição brasileira do maior evento sobre cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo Curitiba, reunirá a partir de amanhã, 22, especialistas e empresas de diferentes países para discutir o futuro das cidades. E a Arlequim, que nasceu para facilitar o dia a dia das pessoas e empresas ao oferecer acesso à virtualização de forma simples e ágil, marcará presença com uma série de ativações e atrações.

A primeira empresa 100% brasileira de computadores virtuais terá um estande interativo onde o público poderá conhecer a novidade: serão quatro notebooks com as mesmas configurações originais que poderão ser utilizados pelos visitantes do evento, mas dois deles terão o supercomputador virtual Arlequim instalado. A ideia é evidenciar, de forma prática, a capacidade de aprimorar máquinas consideradas básicas ou obsoletas, e ao mesmo tempo entregar uma experiência de muita conectividade, com internet ultrarrápida, aliada a alto desempenho.

"Vamos convidar os participantes para comprovar a qualidade do Computador Virtual Arlequim ao experimentar a solução e como ela pode ser simples, útil e totalmente inclusiva", afirma Haroldo Jacobovicz, fundador da Arlequim. Além do estande, a empresa vai oferecer dois workshops nos dias 22 e 23 de março cada um com capacidade para 40 pessoas que poderão testar os computadores virtuais em diversos dispositivos de acesso como notebooks, chromebooks e tablets. Quem participar será contemplado com um Arlequim para usar grátis por três meses.

Na quinta-feira, 23 de março, o apresentador dos programas "Idade Mídia" (Canal Futura) e ABC da Notícia (BandNews FM) jornalista Alexandre Sayad, especialista em educação midiática, estará no painel "Quais estratégias podemos adotar para destravar o potencial das cidades como precursoras da sustentabilidade?". Ele vai falar sobre a tecnologia como motor de transformação da sociedade, com foco em educação.

O tema está diretamente conectado com o case entre a Prefeitura de Osasco e a Arlequim, que trabalham em conjunto pela inclusão digital e social de professores, alunos e familiares da rede pública municipal. A tecnologia dos Computadores Virtuais Arlequim vai servir quatro mil professores e 20 mil alunos de Osasco em 2023. Batizado de ConectaOZ, o programa da prefeitura beneficia a comunidade escolar entre o 3º e 5º ano do ensino fundamental. Para viabilizar o acesso ao computador virtual, a prefeitura distribuiu kits com equipamento físico e modem de conexão à internet. Por meio do Arlequim, eles têm acesso a programas pedagógicos, soluções educacionais, painel de controle de frequência e registro de notas, além de conseguirem estabelecer contato mais próximo entre professores e alunos. A expectativa da prefeitura de Osasco é promover a inclusão digital e social da comunidade, uma vez que os computadores Arlequim também poderão ser levados para a casa das famílias. "Queremos que os jovens do ensino fundamental da cidade de Osasco estejam mergulhados no conhecimento com o apoio da tecnologia, além de promover a inclusão digital de toda a família.", afirma o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

Tecnologia Arlequim

O Computador Virtual Arlequim reúne tecnologia de diversos provedores de soluções de destaque global de destaque global como Microsoft, Citrix, Dell e NVIDIA. A equipe de engenheiros e técnicos da Arlequim desenvolveu um modelo de computador virtual com total privacidade para o usuário que conta também com recursos de autenticação multifator, programa de antivírus, criptografia de ponta a ponta e ainda um painel de gestão onde é possível acompanhar configuração, desempenho, controle de permissões e acessos. As empresas do setor público e privado conseguem solicitar formatações personalizadas para áreas específicas ou mesmo individualmente por computador.

Serviço:

Smart City Expo Curitiba

Data: 22 a 24 de março de 2023

Local: Centro de Eventos Positivo | Parque do Barigui - Alameda Ecológica Burle Marx, nº 2518 – Curitiba - PR

Horários: 8h45 às 18h15

Plenária Principal - A tecnologia como motor de transformação da sociedade

Data: 23 de março de 2023

Local: Centro de Eventos Positivo | Área do Congresso

Horário: 10h30

Apresentação - Conheça o Arlequim, a tecnologia do futuro

Data: 22 de março e 23 de março

Local: Espaço Ágora | Área de Exposição

Horário: 10h45 (22/03) e 10h (23/03)

Workshop - Junte-se ao Futuro com Arlequim

Data: 22 de março e 23 de março

Local: Sala Workshop | Área de Exposição

Horário: 10h45 (22/03) e 10h (23/03)

Arlequim Opera In Concert

Data: 23 de março de 2023

Local: Transmissão ao vivo pelo YouTube e Instagram

Horário: 20h

Sobre a Arlequim Technologies S.A.

Arlequim é uma empresa brasileira que revoluciona a forma de usar computadores ao oferecer a solução de DaaS – Desktop as a Service – que ativa computadores de alto desempenho dentro de máquinas simples, ampliando velocidade de processamento, memória, armazenamento e conferindo mobilidade a seus usuários. Com computadores virtuais, a Arlequim ajuda a reduzir o impacto ambiental nas cidades, a partir da menor produção de lixo eletrônico, além de gerar economia no consumo de energia elétrica. Com sede em Curitiba, a empresa tem capacidade de atendimento em todo o território nacional.

LinkedIn: https://br.linkedin.com/company/joinarlequim

Instagram: https://www.instagram.com/joinarlequim/

