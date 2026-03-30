ARMAF BEAUTÉ DÉVOILE UNE NOUVELLE ÈRE D'ÉCLAT DE LA PEAU À COSMOPROF BOLOGNE

BOLOGNE, Italie, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- ARMAF BEAUTÉ, la marque de beauté arabe présente dans plus de 30 pays et réputée pour ses formules distinctives, présente ses dernières innovations pour le visage, le fond de teint Radiant Silk Foundation et le Radiant Silk Priming Serum - une association raffinée qui réimagine l'art du teint à travers la lentille d'une peau sans défaut. Développés avec précision et testés sur diverses carnations, ces nouveaux produits reflètent l'engagement de la marque en faveur de formulations hautement performantes, imprégnées d'élégance sensorielle.

ARMAF BEAUTÉ UNVEILS A NEW ERA OF SKIN RADIANCE IN COSMOPROF BOLOGNA

Dévoilée à Cosmoprof Bologne 2026, l'un des rassemblements les plus influents au monde dans le domaine de la beauté, la collection a rapidement suscité l'intérêt des leaders de l'industrie, des détaillants, des distributeurs et des connaisseurs en matière de beauté. Dans un espace défini par l'innovation, ARMAF BEAUTÉ s'est distingué par son mélange harmonieux d'intelligence en matière de soins de la peau et d'art du maquillage.

Au cœur de ce lancement se trouve le fond de teint Radiant Silk, un voile de teint infusé de sérum, conçu pour offrir un fini léger comme une plume, une seconde peau. Sa texture respirante se fond sans effort dans la peau, adoucissant les imperfections tout en rehaussant la luminosité naturelle. Enrichie en vitamine C, en céramides et en squalane, la formule offre à la fois un éclat immédiat et une nutrition à long terme, transformant le maquillage en une expérience sensorielle de soin de la peau.

En complément du fond de teint, le sérum d'apprêt Radiant Silk, un essentiel lumineux conçu pour préparer, parfaire et rehausser la peau. Cette formule multitâche hydrate en profondeur, lisse le grain de peau et renforce la barrière cutanée tout en apportant un éclat subtil. Qu'il soit porté seul ou superposé au fond de teint, il crée une toile raffinée et radieuse.

Les visiteurs de la vitrine ARMAF BEAUTÉ ont pu découvrir les textures sensorielles et les finitions raffinées de la collection, qui reflètent l'engagement de la marque en faveur de formulations performantes et de rituels de beauté immersifs.

« Notre vision est simple : La beauté doit être aussi indulgente qu'elle en a l'air », a déclaré Sunita Menezes, directrice commerciale d'ARMAF BEAUTÉ. « Cosmoprof Bologna 2026 nous a offert la plateforme mondiale idéale pour concrétiser cette vision. Voir les gens s'intéresser aux textures, aux performances et à la finition de nos formulations a été incroyablement gratifiant. Pour nous, la beauté n'est pas qu'une question d'apparence, c'est une question d'expérience ».

La présence d'ARMAF BEAUTÉ à Cosmoprof Bologna 2026 a été plus qu'un simple dévoilement de produits - elle a marqué un nouveau chapitre dans la beauté contemporaine, établissant une référence en matière de beauté radieuse et axée sur l'expérience.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2942067/ARMAF_BEAUTE_SKIN_RADIANCE.jpg