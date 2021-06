Armani beauty organise une conférence sur le thème : métabolites et épiderme

PARIS, 24 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le 24 juin, Armani beauty a organisé sa première conférence scientifique sur le thème MÉTABOLITES ET ÉPIDERME. Cet événement a permis de réunir d'éminents chercheurs venus présenter leurs travaux. Ceux-ci mettent en lumière le potentiel de l'approche métabolomique en vue d'évaluer avec précision les signes cliniques du vieillissement.

La métabolomique est considérée comme l'une des dix sciences émergentes ayant le potentiel de révolutionner le monde. Elle désigne l'étude à grande échelle des « métabolites », à savoir les plus petits composants vitaux des cellules qui sont le reflet direct de leur état et de leur activité. En raison de la pleine exposition aux facteurs extrinsèques, les profils de métabolites donnent un aperçu de l'état de l'épiderme et fournissent une évaluation ultra précise des interactions entre la peau et son environnement.

Science autrefois appliquée à l'étude des plantes ou à des fins de diagnostic médical, la métabolomique est aujourd'hui la plus performante pour évaluer l'état cutané et les interactions entre la peau et son environnement. Figure pionnière dans le domaine des soins cutanés de haute précision, Armani beauty a décidé d'investir dans cette science très récente pour en exploiter son potentiel et ainsi révolutionner les soins anti-âge.

Les laboratoires Armani beauty comptent parmi les premiers à appliquer la métabolomique afin de révéler les secrets de la plante de résurrection, Myrothamnus flabellifolia. Un travail conduit avec l'appui de la professeure Jill Farrant. Cette dernière affirme que les propriétés médicinales et thérapeutiques de cette plante découlent certainement de puissants métabolites secondaires polyphénoliques composés d'antioxydants et d'huiles essentielles, entre autres. Le complexe REVISCENTALIS™ repose sur ces huiles et antioxydants. Des propriétés réparatrices que les chercheurs Armani beauty ont pu intégrer dans la gamme de soins cutanés CREMA NERA.

Le professeur Steven Thng a également mis en exergue les effets de l'environnement sur l'épiderme dans ses recherches visant à démontrer « l'impact visible de l'environnement urbain sur la peau ». En outre, le professeur Marc Chadeau qui a expliqué comment « les données omiques peuvent contribuer à élucider les mécanismes moléculaires qui régissent la réponse physiologique à l'exposome » a travaillé en collaboration avec le Dr Namita Misra qui a montré comment « la peau sert de barrière protectrice directe contre les éléments nocifs ». Ce partenariat a permis de démontrer le déséquilibre de plusieurs métabolites cutanés en cas d'exposition à la pollution atmosphérique. Des études sont en cours dans ce cadre collaboratif en vue d'établir des liens entre ces expositions, leur réponse métabolique et les signes cliniques de vieillissement cutané. Elles contribueront à faire émerger de nouvelles pistes de réflexion pour mieux comprendre les mécanismes biologiques régissant le vieillissement accéléré de la peau provoqué par la pollution. Cette science très récente visant à révolutionner les traitements anti-âge est au cœur de notre nouveau sérum CREMA NERA REVISCENTALIS META CONCENTRATE. Un soin qui repose sur les atouts de l'analyse métabolomique de la peau. Inspiré par la nature, ce sérum puise sa force dans cette nouvelle science. Disponible à la vente en juillet.

