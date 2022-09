Armilla AI et Mila s'associent pour faire progresser l'assurance qualité des systèmes d'apprentissage automatique de nouvelle génération

TORONTO, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Armilla AI, une plateforme d'assurance qualité de premier plan pour les scientifiques spécialisés en apprentissage automatique, annonce aujourd'hui son partenariat avec Mila, le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde. Grâce à ce nouveau partenariat, Armilla AI travaillera, en collaboration avec Mila, à mettre au point des méthodes de recherche appliquée pour la mise à l'essai et la validation de l'IA en vue d'améliorer la performance du modèle tout en abordant des sujets clés tels que l'équité, les biais, l'explicabilité et la robustesse.

En 2021, le marché mondial de l'IA était évalué à 93,5 milliards de dollars américains et il devrait croître à un taux annuel de 38,1 % entre 2022 et 2030. Bien que les investissements dans la recherche et l'innovation en IA se soient accélérés, l'assurance qualité des systèmes d'IA — une notion courante dans le développement de logiciels traditionnels — n'est pas parvenue à suivre le rythme. C'est ce qui explique le manque persistant d'outils et de cadres de mise à l'essai capables de fournir des renseignements plus approfondis sur la qualité, le rendement et le risque du modèle. L'approche fragmentaire qui a cours aujourd'hui en matière de mise à l'essai de l'IA signifie qu'un pourcentage élevé de projets d'IA risquent d'échouer en phase de développement ou de contribuer à causer des préjudices réels après leur lancement.

Armilla AI et Mila travailleront ensemble pour doter les chercheurs et les praticiens des connaissances et outils nécessaires à la construction d'excellents systèmes d'IA fiables à grande échelle. L'équipe « IA pour l'humanité » de Mila et Armilla examinera des possibilités de recherches collaboratives sur les nouvelles approches de détection et d'atténuation des biais. En outre, Armilla travaillera en étroite collaboration avec les équipes de recherche appliquée de Mila pour développer des solutions complètes de mise à l'essai et de validation pour la prochaine génération de systèmes d'apprentissage automatique et pour étendre les capacités de la plateforme en matière d'évaluation et d'audit de l'IA.

« Mila est l'un des meilleurs instituts d'IA au monde, et une voix de premier plan dans la recherche et la pratique responsables de l'IA, a déclaré Dan Adamson, PDG d'Armilla AI. C'est un honneur de travailler aux côtés des experts de Mila pour développer les solutions de pointe nécessaires pour faire progresser le secteur et aider les entreprises à tirer profit de leurs investissements dans une IA responsable. » Armilla voit le partenariat comme un moyen d'approfondir son réseau au sein d'un écosystème dynamique de recherche et d'innovation en intelligence artificielle et de tirer parti du talent exceptionnel pour lequel Mila et sa communauté sont devenues célèbres.

« Il est essentiel que les organisations se dotent des outils nécessaires pour assurer un développement éthique et responsable de leurs systèmes d'apprentissage automatique, a déclaré Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila. Nous sommes ravis de nous associer à Armilla, dont l'engagement pour une IA responsable trouve un écho dans les valeurs de Mila. »

Armilla AI est une jeune entreprise de Toronto qui élabore une plateforme d'assurance qualité pour permettre aux grandes et aux petites entreprises de contrôler, déployer et mettre à l'échelle leurs systèmes d'apprentissage automatique. Fondée en 2020, la société Armilla a élaboré la première plateforme d'assurance qualité tout-en-un pour l'apprentissage automatique. Sa technologie permet aux utilisateurs de superviser chaque phase de développement du modèle, de détecter les biais et les vulnérabilités cachés et de recevoir des alertes automatisées sur les comportements anormaux. Les clients ont recours à la plateforme d'Armilla pour accélérer la production de systèmes d'IA fiables et pour assurer des processus d'évaluation et de vérification indépendants, conformément aux nouveaux règlements, aux normes de l'industrie et aux cadres de certification.

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui regroupe près de 900 chercheurs spécialisés en apprentissage automatique. Basé à Montréal, la mission de Mila est de bâtir un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et l'essor de l'IA au bénéfice de tous. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue dans le monde entier pour ses contributions importantes dans le domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans la modélisation linguistique, la traduction automatique, la reconnaissance d'objets et les modèles génératifs.

