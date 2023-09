Armilla AI lance AutoGuard™, le premier pare-feu véritablement intelligent pour l'IA générative

TORONTO, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Armilla AI, le leader mondial de l'alignement et de la sécurité de l'IA générative et de l'IA responsable, est fier d'annoncer le lancement d'AutoGuard™, le premier pare-feu véritablement intelligent destiné à aider les entreprises à déployer des modèles d'IA générative en toute sécurité et à protéger les utilisateurs et les entreprises contre les dommages potentiels. Les capacités de l'IA générative sont remarquables, mais ses lacunes entraînent des risques importants pour les entreprises. De l'élimination des préjugés à la réduction des hallucinations en passant par l'amélioration de la sécurité et l'élimination des problèmes de confidentialité, AutoGuard est une solution complète pour déployer des solutions d'IA génératives sûres et responsables de qualité entreprise.

AutoGuard rejoint AutoTune™ en tant que deuxième produit de sa plateforme d'IA générative AutoAlign™. Tous deux utilisent le même cadre AutoAlign incorporant un ajustement fin avec rétroaction automatique et sont dotés d'une bibliothèque de commandes prêtes à l'emploi comme la protection de la vie privée, la protection contre les fuites d'informations confidentielles, l'hypothèse de genre, la protection contre le piratage et la détection des préjugés raciaux, ou peuvent être adaptés grâce à des commandes d'alignement spécifiques. Cela signifie que les clients peuvent faire respecter le comportement de leur modèle d'IA, exprimé dans des récits en langage naturel.

« Au sein de l'industrie, à mesure que l'IA générative prend de l'ampleur, on nous demande de plus en plus de fournir des protections au moment de l'exécution afin que ces modèles fonctionnent en toute sécurité. Selon nos propres tests, les retours de nos clients et des experts de l'industrie, les entreprises ont besoin de ces garde-fous pour se conformer à des initiatives comme le nouveau code de conduite volontaire du Canada pour l'IA générative, a déclaré Rahm Hafiz, directeur technique d'Armilla. Notre approche est plus puissante que les garde-fous syntaxiques ou l'ajustement fin traditionnel seul, et est essentielle à la mise en place de déploiements sûrs et fiables, alors que les entreprises mettent leurs modèles sur le marché. »

La solution AutoGuard d'Armilla peut générer ses propres données et ajuster finement le garde-fou d'un client à l'aide d'une rétroaction automatisée en fonction de la façon dont l'entreprise a demandé au modèle d'IA de se comporter. Tout au long du processus, l'IA d'Armilla aligne AutoGuard à travers une série d'étapes : comprendre les objectifs du modèle cible, générer des données pour capturer les limites du comportement du modèle, tester de manière itérative, découvrir les points faibles et enfin renforcer son propre modèle de garde-fous.

Il en résulte une plateforme ergonomique qui rend l'IA générative plus sûre, fiable et éthique lors du déploiement. AutoGuard est actuellement utilisé par une sélection de clients, notamment :

Des sociétés de logiciels RH qui appliquent l'IA générative à leurs processus RH, mais dont les solutions requièrent de l'équité

Des institutions financières qui cherchent à développer des solutions d'IA générative responsables

Des cabinets de conseil qui traitent des données confidentielles et sensibles

Retrouvez plus d'informations et essayez-le dès aujourd'hui sur Armilla.ai.

À propos d'Armilla AI

Armilla AI est un leader en alignement, test et sécurité des modèles d'IA, qui permet aux entreprises de gouverner, déployer et faire évoluer l'intelligence artificielle. AutoAlign™ d'Armilla AI est une plateforme révolutionnaire pour créer et déployer des systèmes d'IA générative. Elle combine des garde-fous avec un ajustement fin automatisé dans une bibliothèque de commandes prêtes à l'emploi pour aligner en toute sécurité les solutions d'IA génératives avec les cas d'utilisation et les valeurs de l'entreprise. Avec Armilla AI, les entreprises peuvent déployer en toute confiance des solutions d'IA robustes, précises, sûres et impartiales. Consultez www.armilla.ai pour plus d'informations.

