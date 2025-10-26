Arnold & Itkin presenta una demanda por homicidio culposo después de la colisión fatal de un camión en el condado de Ector

ODESSA, Texas, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Arnold & Itkin LLP ha presentado una demanda por homicidio culposo en nombre de la familia de Christopher Eric Wilke, quien murió en un choque de tractor y remolque en la autopista estatal 302 en el condado de Ector. La demanda nombra a US Oilfield Services, LLC, Rickman Transport, Inc., y al camionero Lester Manuel Pena Feria como demandados.

Según la petición, el 30 de junio de 2025, el Sr. Wilke conducía hacia el oeste en un vehículo de la compañía cuando el Sr. Feria, que operaba un tractor-remolque para los acusados de camiones, intentó girar a la izquierda al otro lado de la carretera. El camión no cedió el derecho de paso, chocando con el vehículo del Sr. Wilke. El accidente de camión causó lesiones fatales al Sr. Wilke, dejando atrás a su esposa, Jennifer, y a sus hijos Lauren, Josh, Sam y Nick.

La demanda alega que la colisión fue el resultado de negligencia por parte del Sr. Feria, incluida la falta de ceder el paso, la falta de mantener una velocidad y distancia seguras, la falta de mantener una vigilancia adecuada y las violaciones de las leyes de seguridad vial. La denuncia también acusa a las empresas de camiones de negligencia en la contratación, capacitación y supervisión del Sr. Feria, así como de no implementar políticas y procedimientos de seguridad adecuados.

Además de la negligencia, la petición afirma reclamos por negligencia grave, alegando que los acusados actuaron con desprecio consciente por la seguridad de los demás a pesar de conocer los riesgos de su conducta. La familia Wilke está buscando daños reales por dolor y sufrimiento, pérdida de compañía y consorcio, salarios perdidos, pérdida de herencia y gastos funerarios. La demanda también busca daños ejemplares bajo la ley de Texas.

La familia Wilke está representada por los abogados de accidentes de camiones de Texas Jason Itkin, Noah Wexler, Trevor Courtney, Daniel Cassee y Foster Willie de Arnold & Itkin LLP, junto con Michael P. Lyons y Michael S. Fechner, Jr. de Lyons & Simmons, LLP. El caso ha sido presentado en el Tribunal de Distrito del Condado de Ector, y los demandantes han solicitado un juicio con jurado.

Comentario de Jason Itkin, cofundador de Arnold & Itkin LLP:

"Ningún camionero con suficiente capacitación y experiencia se habría comportado como actuó el acusado. Por este motivo, la ley regula estrictamente el proceso de contratación e investigación de antecedentes de los nuevos conductores y responsabiliza a las empresas de camiones de los conductores que ponen en la carretera. Ninguna familia debería tener que sufrir como lo han hecho nuestros clientes ".

Acerca de Arnold & Itkin LLP

Arnold & Itkin LLP es un bufete de abogados de juicios por accidentes de camiones reconocido a nivel nacional en Houston que representa a trabajadores y familias en casos de lesiones en yacimientos petrolíferos y grandes plataformas petrolíferas de alto riesgo, incluidos accidentes de camiones cisterna, explosiones de torres petrolíferas y otros accidentes catastróficos. La firma de accidentes petroleros ha recuperado más de $ 20 mil millones en veredictos y acuerdos en todo el país, incluido un acuerdo de $ 357.7 millones, el mayor acuerdo de accidentes laborales en la historia de Texas. Para más información, visítelos en línea en https://www.arnolditkin.com/.

