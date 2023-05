AROBS acquiert Future WorkForce et consolide son expertise en automatisation intelligente

CLUJ and NAPOCA, Roumanie, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- AROBS Transilvania Software, la plus importante société technologique cotée à la Bourse de Bucarest, annonce la prise de contrôle complète du groupe Future WorkForce Global (FWF), spécialisé dans la fourniture de solutions d'automatisation intelligente grâce à l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML). FWF Global dispose de bureaux et d'équipes en Roumanie, au Royaume-Uni et en Allemagne.

« L'acquisition du groupe Future WorkForce Global constitue une extension importante de notre portefeuille de services logiciels et consolide de notre position sur le marché de l'automatisation intelligente grâce à l'automatisation robotisée des processus (RPA), à l'intelligence artificielle (IA), et à l'apprentissage automatique (ML) », a déclaré Voicu Oprean, fondateur et directeur général d'AROBS.

AROBS est également présent dans le secteur de l'automatisation intelligente au Benelux via CoSo by AROBS, sous la marque FastPath Automation.

FWF Global compte environ 100 spécialistes en automatisation robotisée des processus, en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. La société a commencé son activité en 2017 et a des partenariats avec UiPath, Microsoft, Celonis et Outsystems. Ses clients comprennent des entreprises du secteur bancaire, de l'assurance, du commerce de détail, de la logistique et bien d'autres. La direction de la société continuera d'être assurée par Mihai Balaj et Marius Bene en tant que co-directeurs généraux, Daniel Muresan en tant que directeur de la technologie, et Voicu Oprean en tant que président du conseil d'administration.

FWF jouit d'une excellente réputation sur les marchés internationaux, étant reconnu pour son approche personnalisée et ses solutions innovantes.

L'acquisition de FWF est la huitième acquisition d'AROBS depuis qu'elle a annoncé son intention d'entrer à la Bourse de Bucarest en 2021. AROBS poursuit cette année le processus d'acquisition et l'intégration des acteurs existants opérant dans le même secteur qui peuvent apporter une valeur ajoutée en consolidant et élargissant les domaines d'expertise et l'empreinte géographique à couvrir par les services et produits du groupe.

AROBS fournit des services logiciels et des solutions dans divers secteurs, avec environ 70 partenaires de la branche commerciale des services logiciels en Europe et en Amérique et plus de 11 000 clients dans la branche commerciale des produits logiciels en Europe et en Asie. AROBS est présent sur 11 sites en Roumanie et dans neuf autres pays sur trois continents : les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, la Hongrie, la Moldavie et l'Indonésie. Plus de 1 000 spécialistes et collaborateurs d'AROBS construisent les solutions pour l'avenir dans les domaines de l'automobile, des systèmes embarqués pour l'aérospatiale, de la marine et des dispositifs médicaux, des sciences de la vie, des technologies de voyage, de l'IoT, de la fintech et des solutions d'entreprises. Pour en savoir plus, consultez le site https://arobs.com/

SOURCE AROBS Transilvania Software