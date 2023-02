Arosa Lenzerheide s'engage à une prolongation de trois ans avec Catalate pour alimenter leur moteur de tarification de billets

Le domaine skiable suisse Arosa Lenzerheide, partenaire de Catalate depuis 2017, continue de maximiser ses ventes en ligne grâce à la plateforme Dynamic Pricing and E-Commerce de Catalate.

PALO ALTO, Californie, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Arosa Lenzerheide (Lenzerheide Bergbahnen AG et Arosa Bergbahnen AG), la plus grande station de ski contiguë au canton des Grisons, en Suisse, s'est engagée à signer un autre contrat de trois ans avec Catalate. La station a augmenté considérablement ses ventes en ligne depuis le début du partenariat.

Arosa Lenzerheide a contacté Catalate avec l'intention d'augmenter les revenus en ligne globaux et d'encourager les ventes de billets à l'avance grâce aux services de tarification dynamique avec la plateforme de commerce électronique Cloud Store . Au cours de sa première saison de partenariat, les revenus en ligne ont augmenté de façon notable et le pourcentage total des ventes de billets de ski de 1 à 14 jours, de billets de 4 heures et de billets pour l'après-midi, qui était à 25 % en 2017-2018, a augmenté sur 12 mois pour atteindre plus de 73 % des revenus au cours de la saison 2020-2021.

Arosa Lenzerheide vend la plupart de ses billets en ligne, qu'il s'agisse de ski pour débutant et de Snowpark ou de luge nocturne, et vend même des billets pour des randonnées pédestres et des visites pour faire découvrir des refuges pour les ours. Chaque année, Arosa Lenzerheide commence à vendre des billets à prix dynamique pour l'hiver à venir dès l'été pour garantir des réservations anticipées, réduisant l'impact des facteurs qui influencent la demande tout au long de la saison.

En 2017, Philipp Holenstein, PDG d'Arosa Bergbahnen, a déclaré : « Nous avons choisi de nous associer à Catalate en raison de ses antécédents prouvés en matière d'augmentation des préventes pour les entreprises avec systèmes de billetterie et de tarification dynamique utilisée par des centaines de domaines skiables ». Et tout récemment, M. Holenstein a noté « qu'au cours des six dernières saisons, Catalate s'est avéré être un partenaire fiable qui comprend vraiment les prix dynamiques dans l'industrie du ski ».

Catalate continue d'impressionner les stations de ski européennes, avec des partenaires de longue date comme Chamonix et Arosa Lenzerheide qui bénéficient chaque saison d'une augmentation des achats de billets à l'avance. Par ailleurs, des stations remarquables comme Pitztal et Kaunertal obtiennent d'excellents résultats lors de leur première saison avec Catalate.

À propos de Arosa Lenzerheide

Arosa Lenzerheide est un véritable paradis pour les sports de neige avec 225 kilomètres de pistes, deux fois plus de refuges de montagne traditionnels qu'ailleurs et un nombre record de journées d'ensoleillement. Le domaine skiable relie les destinations de ski d'Arosa et de Lenzerheide.

À propos de Catalate

Catalate, une société de Canopy Holdings AS (Canopy Holdings, Euronext Growth Oslo:CAN), est une société mondiale de tarification et de commerce électronique qui permet aux stations de ski, parcs et attractions d'augmenter leurs revenus en ligne. En tant que seule plateforme de billetterie spécialement conçue pour l'industrie, Catalate a développé des stratégies efficaces pour des centaines de partenaires avec 1 milliard de dollars de ventes en ligne.

