Arquivamento do Relatório Anual Form 20-F de Sendas na SEC

SÃO PAULO, 2 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Sendas Distribuidora S.A. (B3: ASAI3;NYSE: ASAI) ("Companhia") comunica que seu Relatório Anual Form 20-F relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, que inclui as demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") em 02 de maio de 2022. O relatório pode ser acessado através do site da SEC (www.sec.gov) ou da Companhia (ri.assai.com.br).

Os investidores e acionistas que desejarem receber uma cópia impressa do relatório gratuitamente, incluindo as demonstrações financeiras completas auditadas, devem entrar em contato com a Companhia pelo número +55-11-3411-7950 ou enviar um e-mail para [email protected].

Informações para Contato

Para mais informações, favor entrar em contato:

Departamento de Relações com Investidores

Email: [email protected]

Telefone: +55-11-3411-7950

FONTE Sendas Distribuidora S.A.

