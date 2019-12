Arrancó en Cantón la segunda Competencia de Habilidades de Maestros de la Cocina Cantonesa del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao e Intercambios sobre Desarrollos en la Industria de la Cocina Cantonesa

CANTÓN, China, 2 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Nueva iniciativa de Cantón para el alivio de la pobreza: maneras innovadoras de cultivar talentos en la cocina cantonesa.

Cientos de destacados chefs de 23 ciudades se reunieron en Cantón cuando la capital de la provincia de Guangdong, en el sur de China, fue sede de la segunda Competencia de Habilidades de Maestros de la Cocina Cantonesa del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao e Intercambios sobre Desarrollos en la Industria de la Cocina Cantonesa, del 29 al 30 de noviembre de 2019. Con una mezcla de competencia, intercambio cultural, presentaciones, experiencia y actuaciones, el evento reunió culturas culinarias del Área de la Gran Bahía y consolidó el programa "Maestro de la Cocina Cantonesa" a través del cultivo del talento y del intercambio cultural. Al mismo tiempo, Cantón ha trazado un camino orientado a la cocina para aliviar la pobreza mejorando las instituciones políticas e innovando en maneras de formar talentos en cocina cantonesa.

Con aromas de diferentes platos boutique, como Ganso Chaoshan Marinado, Lechoncito Horneado Crujiente, Pollo a la Portuguesa y Bolas de Pescado Saborizadas, los asistentes no pudieron evitar probar las comidas. Toda la comida ofrecida fue preparada por cocineros de Guangdong, Hong Kong y Macao, algunos de los cuales habían sido entrenados en el marco del proyecto "Maestro de la Cocina Cantonesa" iniciado en Guangdong.

"Hasta 30.200 personas han recibido capacitación en el marco del proyecto, lo que ha llevado a 96.000 personas a asegurar su empleo y a comenzar sus empresas, ha ayudado a muchos trabajadores urbanos y rurales a encontrar empleos calificados, salir de la pobreza e incluso a hacer fortuna", dijo Yang Hongshan, director general del Departamento de Recursos Humanos y Seguridad Social de la provincia de Guangdong, en su discurso de inauguración del evento.

China está implementando ahora su estrategia básica de mitigación específica de la pobreza. Debido a que Cantón representa la cuna de la cocina cantonesa y la ciudad central del Área de la Gran Bahía y China, Cantón desarrollará un área centrada en talentos de cocina cantonesa y ofrecerá mejores servicios para aliviar la pobreza.

Establecido en el distrito de Conghua, el "jardín trasero de Cantón", el primer Taller de Maestro de la Cocina Cantonesa de la ciudad incluye a 23 chefs y jefes de cocina de renombrados hoteles de Cantón. Planean, en tres años, personalizar la comida para actividades locales en granjas y capacitar a los cocineros locales.

Al cooperar con universidades y empresas, Cantón ha lanzado varias plataformas y talleres de capacitación para Maestros en Cocina Cantonesa, cultivando a miles de profesionales capaces en la cocina cantonesa y a más de 350 maestros de la cocina cantonesa en la zona rural.

Además de promover la cultura de la cocina cantonesa, la ciudad ha innovado en cuanto a maneras de preparar mejor a los aprendices del programa "Maestro de la Cocina Cantonesa" para su salida laboral y para impulsar la mitigación específica de la pobreza.

De hecho, solo a través de la sesión de entrenamiento sistemático puede desarrollarse plenamente el proyecto. La reciente propuesta de Cantón de concretar 30 prioridades en 10 categorías ha sentado las bases para el programa de calidad, "Maestro de la Cocina Cantonesa".

Según Liang Haoran, instructor participante del Instituto Culinario Chino con sede en Hong Kong, un buen cocinero requiere no solamente excelentes habilidades culinarias, sino también una comprensión de los conceptos e ideas detrás de estas habilidades. "La competencia nos brindó una oportunidad a mí y a mis alumnos de aprender de otros cocineros", agregó.

Las ciudades del Área de la Gran Bahía han sido una parte importante del evento, y la cantidad de ciudades participantes y concursantes alcanzó un récord. Con eso, una plataforma diseñada para mejorar el intercambio cultural y la cooperación dentro del Área de la Gran Bahía está ejerciendo un efecto de cohesión.

Un total de 10 cocineros de Macao participaron en el concurso, dijo Kuang Zifeng, director ejecutivo del Sindicato de la Industria de Catering de Macao, y agregó que el enfoque para el cultivo del talento mejoraría sus habilidades y permitiría a los incipientes cocineros comprender la estructura y la historia de la cocina cantonesa.

Con los progresos acelerados realizados en la construcción del Área de la Gran Bahía, Guangdong, Hong Kong y Macao han estado más interconectadas. Eso significa que construir el programa "Maestro en la Cocina Cantonesa" como una marca espectacular de la cultura culinaria es inevitable aquí para impulsar el desarrollo de la industria del catering del Área de la Gran Bahía.

FUENTE The Human Resources and Social Security Department of Guangdong Province

SOURCE The Human Resources and Social Security Department of Guangdong Province