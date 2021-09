Array conclut une opération de refinancement stratégique

Suite à cette opération, Array dispose d'importantes liquidités pour tirer profit des opportunités de croissance intéressantes, l'encours de la dette nette a été réduit de plus de 50 % et les échéances des prêts à terme ont été prolongées jusqu'en 2026.

« Nous sommes ravis de nous associer à de nouveaux investisseurs ainsi qu'à Carlyle pour renforcer le bilan d'Array et faire en sorte que notre société soit la mieux placée pour identifier et saisir les opportunités de croissance mondiale qui se profilent à court terme », a déclaré Jeffrey K. Casselman, président directeur général d'Array. « Notre entreprise est plus forte que jamais, et nous sommes impatients de continuer à permettre à notre clientèle mondiale de façonner l'avenir du commerce de détail. »

À PROPOS D'ARRAY

Array est le leader mondial des services, solutions et expériences de merchandising en magasin pour un grand nombre des détaillants et des marques les plus emblématiques du monde. Depuis plus de 40 ans, les clients d'Array bénéficient d'une expérience sans pareille grâce aux solutions créatives d'Array, à sa portée mondiale, à son leadership en matière de développement durable et à ses services clients exceptionnels. Pour résumer, Array crée des expériences retail extraordinaires. Le siège social d'Array se situe à Toronto, au Canada, et la société emploie plus de 1 800 personnes au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, à Singapour, en Pologne, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Site Web : www.arraymarketing.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/array-marketing/

À PROPOS D'OAKTREE

Oaktree est un leader parmi les gestionnaires d'investissement mondiaux spécialisés dans les investissements alternatifs, avec 156 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2021. La firme met l'accent sur une approche opportuniste, axée sur la valeur et le contrôle des risques pour les investissements dans le crédit, le capital-investissement, les actifs réels et les actions cotées. Oaktree compte plus de 1 000 employés et des bureaux dans 19 villes du monde entier. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web d'Oaktree à l'adresse http://www.oaktreecapital.com.

Jeffrey K. Casselman, président et PDG, +1 416 299 4865, e-mail : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1630143/Array_Canada_Inc__Array_Completes_Strategic_Refinancing_Transact.jpg

SOURCE Array Canada Inc.