Arrestan en La Habana a paciente de cáncer y activistas, horas antes de un evento de sensibilización

El artista Luis Manuel Otero Alcántara denunció que una patrulla le impidió salir de su vivienda este mediodía. El joven director del Museo de la Disidencia en Cuba se negó a ser recluido en su casa y al salir de la misma para dirigirse al foro fue arrestado por la policía.

Antes de ser detenida, Iliana Hernández confirmó en sus redes sociales que la policía las había interceptado en las afueras del hospital con los medicamentos de Omara Ruiz.

"Yo no le encuentro ningún tipo de justificación. Esta acción represiva es extrema, muy extrema", comentó vía telefónica Casanella a ADN CUBA. Las mujeres "estaban recogiendo los medicamentos para el cáncer de mama de Omara", cuando perdió la comunicación con ellas.

"Me resulta chocante, porque es un tema que no es para nada político, es educativo sobre el cáncer de mama. No le encuentro ningún tipo de justificación a esto que ha pasado", agregó el exprofesor de inmunología de la Universidad de la Habana.

"El último mensaje que recibí de Omara decía 'me llevan'. Sospecho que la policía política secuestró a mis amigas", aseguró el científico, quien tenía previsto ofrecer este viernes una conferencia sobre cáncer de mama como parte de estas jornadas que organiza la sociedad civil cubana al margen del oficialismo.

Fuentes cercanas al evento informaron que el local donde se iba a realizar fue saboteado en horas de la mañana y la puerta obstaculizada con barras de hierro.

"Llevo 2 semanas preparándome y tenía mucha ilusión con impartir esta conferencia. Mañana, además, es el Día Internacional por la Concientización del Cáncer de Mama", explicó Casanellas.

Con el apoyo de ADN CUBA y otros actores de la sociedad civil, desde el 4 de octubre se iniciaron en La Habana una serie de eventos de concientización por el mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Bajo el slogan "Que el miedo no te detenga. Despierta tu coraje", diferentes activistas independientes, hombres y mujeres, se han reunido para conversar sobre este sensible tema y expresar sus puntos de vista sobre las particularidades de la enfermedad y su tratamiento en la Isla.

Sobre ADN Cuba

ADN Cuba - es una revista audiovisual, social y participativa con corresponsales en Cuba, España, Centroamérica y Estados Unidos. Fue fundada en el 2017 con el objetivo de mostrar Cuba desde su diversidad y se enfoca en el trabajo documental en temas LGBT, Derechos Humanos, Economía, Integración Racial, y Emprendimiento.

Más que un test de cubanidad es un sitio de convivencia y reunión; una manera de intercambiar preguntas y visiones, imágenes y sonidos, con el aporte de mucha gente que vive dentro de la isla, y el concurso incalculable de quienes viviendo fuera, se esfuerzan por mantener esa vinculación con su tierra.

Para saber más visite: https://adncuba.com o en las redes sociales.

