Arria e TIBCO anunciam parceria estratégica para proporcionar entendimento mais rápido de dados com narrativas de linguagem natural

Essa parceria estratégica já assistiu pessoas, dando-lhes entendimento melhorado dos dados da COVID-19 no contexto de quaisquer que sejam os lugares em todo o mundo sobre os quais necessitem de informações mais urgentemente. O software de geração de linguagem natural da Arria foi usado em um painel da COVID-19 da TIBCO Spotfire® para fornecer visões dos principais dados sobre o impacto da doença do nível local até o global.

Os cientistas de dados da TIBCO agregam imensas quantidades de dados para reportarem em seus painéis, que incluem mapas, gráficos e outras visualizações para ilustrar o que está acontecendo em todo o mundo. O software NLG da Arria, então, utiliza a inteligência artificial para transformar os dados em narrativas escritas, geradas dinamicamente, ajudando os visualizadores dos painéis a melhor entenderem o que os dados estão lhes dizendo. As pessoas podem mais facilmente ver as tendências nos números do vírus, como quais as áreas que estão apresentando menos casos, se há algum aumento, e o que está acontecendo com os números na medida em que os estados reabrem. Vídeo >

"A linguagem foi um dos maiores avanços do mundo, ela impulsionou a humanidade para o progresso. Levar a linguagem humana para a tecnologia certamente terá impacto similar", disse Sharon Daniels, CEO da Arria. "Se os dados são o novo petróleo, a democratização do entendimento dos dados é a maneira de abastecer o crescimento dos negócios".

A pandemia não é a única área em que a colaboração entre a Arria NLG e a TIBCO pode dar às pessoas mais entendimento dos dados sempre em mudanças que têm um papel tão crítico em todos os aspectos de suas vidas. As empresas começaram também a colher recompensas. As aplicações empresariais incluem relatórios farmacêuticos, financeiros, de varejo e empresas em geral – qualquer lugar onde os painéis são usados para fornecer acesso instantâneo às informações críticas.

Por exemplo, a tecnologia da Arria está disponível como uma extensão do TIBCO Spotfire, permitindo que as empresas façam mais no Spotfire® com seus dados indo além das visualizações – fornecendo essencialmente um novo ponto de partida para a análise dos dados.

Como resultado, as pessoas em todos os níveis dentro de uma organização ganharão um entendimento valioso sobre o que os dados revelam. A inteligência de negócios se torna mais valiosa quando pode ser facilmente entendida e usada por qualquer pessoa dentro da empresa, e não apenas pelos cientistas de dados. A geração de linguagem natural da Arria permite que os indivíduos se conectem, se comuniquem e compartilhem entendimento e visões os quais irão criar conexões por toda a empresa.

"A pandemia destacou a necessidade de ciência de dados sólida e visões baseadas em fatos para todos", disse Michael O'Connell, executivo-chefe de análise da TIBCO. "Esses sumários automaticamente escritos da Arria fornecem entendimento imediato dos dados da COVID-19, e um processamento claro das visões, para orientar o comportamento e as políticas públicas".

A Arria NLG (www.arria.com) é a líder mundial no campo da geração de linguagem natural (NLG – Natural Language Generation), uma forma de inteligência artificial, especializada em extrair visões de fontes de dados complexos e comunicando essa informação em linguagem natural (por exemplo, como se fosse escrita ou falada por um ser humano). A arquitetura API da Arria permite integração perfeita com qualquer plataforma de inteligência de negócios (BI), Automação Robótica de Processos (RPA) e de voz. A Arria oferece soluções de NLG para serviços bancários, governo, serviços financeiros, seguros, laboratórios farmacêuticos, bens de consumo, notícias e mídia.

TIBCO e Spotfire são marcas comerciais ou marcas registradas da TIBCO Software Inc. e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou outros países. Todos os outros produtos, nomes de empresas e marcas mencionados nesse documento são propriedade de seus respectivos proprietários e são mencionados para identificação.

