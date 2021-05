Arria NLG faz parceria com o líder em análise de esportes, Boost Sport AI, para capacitar e estimular a mídia, apostas esportivas e comércio eletrônico com IA e conteúdo de linguagem natural orientado por dados

"Quando se trata de engajamento dos fãs no esporte, tem havido uma tendência distante da realidade que vê o fã apenas como consumidor", disse Mustafa Abdul-Hamid, CEO da Boost. "Mas as pessoas querem sentir a emoção bruta do esporte. Quer alguém esteja assistindo a um jogo, comprando tênis ou procurando jogos de basquete universitários enquanto faz uma aposta, queremos oferecer a eles a experiência de ter seu treinador ou atleta favorito ao lado deles. É assim que nos diferenciamos no mercado de personalização."

A IA extrai e escreve informações esportivas e histórias baseadas em dados que são relevantes e personalizadas para o usuário final. As equipes de marketing podem editar e controlar continuamente a voz e a correção da linguagem da IA para garantir o alinhamento da marca em diferentes canais durante a produção. Assista a um breve vídeo de demonstração aqui.

"Por meio de acesso digital sem precedentes, os fãs se tornaram cada vez mais conhecedores – e exigentes – quando se trata de sua experiência esportiva", disse Tim Mitchell, vice-presidente-GTM para a nova parceria e ex-executivo da NIKE. "Esta nova plataforma permitirá que as marcas em todo o ecossistema esportivo acelerem seu desempenho de lançamento no mercado por meio da personalização de um relacionamento individual na voz única de cada fã."

As equipes de marketing corporativo podem selecionar o esporte, os recursos do usuário final para personalização e os tipos de narrativas para a NCAA March Madness, as apostas da Premier League ou outras informações que seus clientes desejam."

Por meio de sua aliança com a Boost, a Arria NLG reforça ainda mais sua posição no ecossistema de mídia esportiva e apostas, bem como continua a expandir sua presença no comércio eletrônico. A merecida reputação da Arria como líder global de NLG reflete seu foco constante na conversão instantânea de vários fluxos de dados em materiais visuais e análise narrativa escrita com competência, incluindo soluções prontas para uso.

Jorge Costa, diretor de análise da Boost, anteriormente liderou o grupo de P&D do Detroit Pistons e também trabalhou para a equipe de dados da NBA. Como ele explica isso, "Priorizamos a explicação de dados complexos. Para os treinadores, conectamos o vídeo a percepções, e para os fãs usamos a linguagem para ajudá-los a ver de novas maneiras o jogo que adoram. O que fazemos de melhor é preencher a lacuna entre especialistas em estatística, olheiros experientes e fãs ávidos."

"O esporte é a linguagem universal em todo o mundo hoje, e continua a desafiar, inspirar e nos unificar de modo diferente de todo o resto", disse Sharon Daniels, CEO da Arria. "Levar a linguagem humana ao esporte digital por meio desta nova plataforma para criadores de conteúdo tornará essa experiência ainda mais dinâmica."

Sobre a Arria NLG

A Arria NLG (www.arria.com) é a líder global no campo da geração de linguagem natural (NLG), uma forma de inteligência artificial, especializada em extrair percepções de fontes de dados complexos e comunicar essas informações em linguagem natural (ou seja, como se estivesse escrita ou falada por um humano). A plataforma NLG da Arria é usada em vários setores e casos de uso.

Sobre a Boost Sport AI

A Boost Sport AI (https://boostsport.ai/) é uma plataforma de tecnologia proprietária para esportes que impulsiona a narrativa de dados e percepções. A Boost utiliza visão computacional, análise de dados e geração de linguagem natural para desenvolver aplicativos esportivos personalizados e escaláveis. A plataforma é usada por técnicos e olheiros, bem como pela mídia e locais de apostas.

FONTE Arria NLG

