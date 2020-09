Arria NLG lauréat TIBCO du prix partenaire mondial ISV de l'année

Une réalisation majeure de ce partenariat stratégique a permis de soutenir les populations du monde entier en les aidant à mieux comprendre les données liées à la COVID-19 dans le contexte des régions précises pour lesquelles le besoin d'informations était le plus urgent. Le logiciel de génération de langage naturel d'Arria a été intégré dans un tableau de bord COVID-19 de TIBCO Spotfire® pour fournir des informations essentielles sur l'impact de la pandémie, sous la forme d'explications écrites de visuels, du niveau local au niveau mondial.

Selon Gartner : « D'ici 2025, les récits de données seront le moyen le plus répandu de consommer des analyses, et 75 % des récits seront générés automatiquement à l'aide de techniques d'analyse améliorées. » L'immense valeur que la technologie NLG ajoute à l'analyse des données réside dans l'enrichissement des plateformes d'intelligence économique par des rapports écrits et parlés générés automatiquement qui présentent les récits de données sous la forme la plus compréhensible pour l'homme : le langage.

L'association de la visualisation interactive des données de TIBCO Spotfire et des récits interactifs d'Arria permet de générer des aperçus sous une forme attrayante et facile à comprendre pour communiquer avec un large éventail de décideurs et d'autres parties prenantes et, dans le cas des tableaux de bord publics de la COVID-19, avec un public mondial de citoyens.

En outre, des entreprises de multiples secteurs utilisent ces technologies combinées pour gagner immédiatement en efficacité opérationnelle.

À propos d'Arria NLG

La solution avancée de génération de langage naturel (NLG) d'Arria est une forme d'intelligence artificielle qui transforme des données structurées en récits écrits ou parlés à la vitesse de la machine et à grande échelle. Grâce à l'analyse des données, à l'automatisation des connaissances, à la génération de langage et à la diffusion personnalisée des informations, le logiciel d'Arria reproduit le procédé humain d'analyse et de communication expertes des données. Les cas d'utilisation les plus courants sont l'automatisation des rapports financiers, des rapports sur les risques, des rapports de performance, des commentaires sur les fonds, des rapports sur les consommateurs, de l'actualité et des médias.

TIBCO et Spotfire sont des marques de commerce ou des marques déposées de TIBCO Software Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont mentionnés à des fins d'identification.

