ARTCELS et HOFA Gallery présentent l'exposition exclusive de Banksy « Catch Me If You Can » en galerie et en ligne (du 8 au 15 octobre 2020)

En hommage à la campagne de toute la carrière de Banksy en faveur de la démocratisation de l'art, « Catch Me If You Can » sera également présentée virtuellement, pour permettre à tous, où qu'ils soient, d'avoir gratuitement accès à l'exposition. Le fondateur d'ARTCELS et cofondateur de HOFA, Elio D'Anna, a déclaré à cet effet : « Lorsque nous avons entrepris de créer ARTCELS, notre objectif était de rendre l'art contemporain de premier ordre plus accessible à un public plus large de jeunes gens, rompus aux technologies et désireux de découvrir l'art au-delà des frontières. Banksy incarne cet idéal et sa carrière s'est bâtie autour de cette vision : libérer l'art pour le peuple. Nous sommes donc très honorés d'accueillir cette exposition et nous espérons que les gens seront connectés à travers le monde pour découvrir Banksy comme jamais auparavant. »

La réputation de Banksy est au plus haut niveau mondial, car il continue à créer des œuvres qui allient avec maestria ironie et satire pour critiquer la société et la politique. Habitué à la controverse, l'artiste anonyme s'est servi de ses œuvres simples, mais poignantes, pour dire la vérité aux gens et aux politiciens, s'immisçant sans crainte dans des questions brûlantes comme la crise actuelle des migrants. Grâce à sa popularité croissante et sa crédibilité à toute épreuve dans la rue, la valeur de ses œuvres a augmenté rapidement ces dernières années, et « Catch Me If You Can » présentera certaines des œuvres critiques qui ont fait le charme de Banksy auprès des fans et des collectionneurs du monde entier.

L'œuvre principale de cette exposition est « Monkey Queen », créée en 2003, qui présente le personnage satirique le plus aimé de l'artiste dans un rôle très improbable. Une sérigraphie signée et datée d'une peinture rose « Jack and Jill », qui critique un système de police insidieux et tentaculaire qui coopte les citoyens les plus innocents, occupera également une place de choix dans cette exposition.

Les préparatifs de cette exposition interviennent au moment où ARTCELS attend avec impatience le lancement prochain de sa propre monnaie numérique adossée à l'art : ARTEM . Prévue pour début 2021, ARTEM est conçue pour rendre les placements dans l'art plus sûrs et plus discrets pour les jeunes collectionneurs en herbe désireux de prendre des risques d'investissement calculés et de soutenir les artistes contemporains émergents.

Contact :

Emma-Louise O'Neill

[email protected]ouseeoffineart.com

+44 7515 136909

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282616/HOFA_Gallery_ARTCELS_Banksy.jpg

SOURCE ARTCELS; HOFA Gallery