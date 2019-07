Arte Dente Odontologia Integrada: Qual o segredo do sorriso dos famosos?

Com efeitos incríveis e que aparecem em poucas sessões, as lentes de contatos dentais são a opção ideal para transformar dentes manchados, quebrados, desgastados ou escurecidos em um sorriso perfeito.

O procedimento que ganhou fama através do mundo das celebridades, já mostrou que veio para ficar e ganha cada vez mais adeptos. Entre 2014 e 2015, a busca pelas lentes aumentou 300%, de acordo com a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE).

Mas o que torna as lentes dentais uma opção diferente dos demais tratamentos relacionados com a estética bucal? Através das lentes é possível transformar a aparência do sorriso de maneira rápida, segura e eficaz, e com pouca alteração na estrutura dos dentes.

Além de resistentes, as lentes possuem longo prazo de validade, sem perder sua cor e brilho, e não exigem cuidados adicionais de higiene. Elas também preservam a força natural dos dentes, garantindo a capacidade para comer qualquer tipo de alimento.

E qual o primeiro passo para quem decide pelas lentes de contato dentais? Segundo o Dr. Douglas Mattiollo, Cirurgião-Dentista e proprietário da Arte Dente Clinica Odontológica Integrada, "o primeiro passo é realizar a maquete (Mockup) do paciente. Ali vamos simular as mudanças acertando morfologia, que é a análise da estrutura dental, e verificar a coloração que será aplicada. Somente depois da aprovação os laminados são confeccionados."

Com a alta tecnologia utilizada para criar as lentes, sua aplicação acontece de forma personalizada e varia de acordo com a necessidade e desejo de cada pessoa. Dr. Mattiollo também assegura que o procedimento corretamente executado é altamente confiável e que proporciona a renovação da beleza do sorriso

FONTE Arte Dente Odontologia Integrada

