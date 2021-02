Arte multimídia inspirada nos "movimentos" dos samurais e ninjas do Japão em exibição no Aeroporto Internacional Chubu Centrair a partir de 9 de fevereiro

〈 Panorama do Evento do Aeroporto Internacional Chubu Centrair 〉 O tema da exibição no Aeroporto Internacional Chubu Centrair é "MOVIMENTO". Dois grupos de artistas exibirão obras inspiradas pelo movimento dos antigos samurais e guerreiros ninjas do Japão.

O aeroporto Centrair atende à região de Chubu do Japão, incluindo a prefeitura de Aichi. Durante o tumultuado "Período dos Estados Combatentes" do Japão entre o final do século XV e o final do século XVI, alguns dos mais famosos samurais que já viveram — pessoas como ODA Nobunaga, TOYOTOMI Hideyoshi e TOKUGAWA Ieyasu — moravam nessa região. A região tem muitos castelos antigos e campos de batalha, incluindo o local da Batalha de Sekigahara, ocorrida em 1600, considerada uma das batalhas mais decisivas da história japonesa.

Os mercenários secretos desta era tumultuada eram os ninjas, que são frequentemente ligados às cidades de Iga na província de Mie e Koka na província de Shiga. Ambas as cidades estão perto da área de Chubu.

O EUPHRATES, um grupo criativo participante da exibição, cria experiências visuais inovadoras com base em sua pesquisa dos métodos estruturais das vias de expressão, incluindo forma e movimento. Sua instalação foca os sinais que os ninjas davam quando se envolviam em atividades de espionagem.

SHIGETA Yusuke, o outro artista participando no projeto, cria peças de animação primitivas com histórias envolventes usando a pixel art. Ele recriou uma cena famosa de uma batalha com samurais usando o estilo tradicional de biombo. Inspirado no movimento dinâmico dos guerreiros samurais, agora retrata a mesma cena por meio de animação.

■Período: Exposições inauguradas em 9 de fevereiro (obra de SHIGETA)

27 de fevereiro (obra de EUPHRATES)

■Local: Aeroporto Internacional Chubu Centrair

Terminal 1 Saguão de Chegadas

■Entrada: gratuita

■Tema: MOVIMENTO Expressão dos movimentos dos samurais e ninjas do Japão

■Título: Sekigahara-Sansui-zu-Byobu (Biombo pintado com Paisagens de Sekigahara) SHIGETA Yusuke

Kehai no Hako (Uma Caixa de Sinais) EUPHRATES

■Artistas: Grupo Criativo EUPHRATES

O EUPHRATES é um grupo criativo que foi fundado em 2005 por alunos do laboratório SATO Masahiko na Universidade de Keio. Suas atividades se baseiam em vários tipos de pesquisa. Enraizado na ideia de que as formas de expressão resultantes de um trabalho de pesquisa são intrinsecamente fascinantes, o grupo está envolvido no desenvolvimento de novos tipos de representação e projetos de mídia por meio de imagens, animação, obras escritas, exposições, entre outras. Alguns dos projetos recentes incluem a criação de imagens para os programas educacionais da NHK como PitagoraSwitch, 2355/0655, Kangaeru Karasu e Texico, além do programa Me de Miru Sansu, um programa de aprendizagem visual para crianças do ensino básico publicado pela Kyoiku Shuppan. O grupo já recebeu prêmios notáveis, entre eles, o Prêmio de Ouro ADC de Nova York e o Prêmio Lápis Amarelo do D&AD Awards.

Videógrafo SHIGETA Yusuke

Nascido em 1981, SHIGETA Yusuke é um videógrafo que trabalha com instalações de animação, impulsionado por um grande interesse nos princípios da imagem. Suas atividades destacam a forma como as pessoas interagem com imagens no mundo digital. A maioria de suas obras de animação nos últimos anos se concentraram em representações pixelizadas, muitas das quais foram apresentadas em exposições e eventos. Seus prêmios principais incluem a Seleção do Júri na Art Division do 16º Festival de Arte Multimídia do Japão para a obra Pixel Forest e Seleção do Júri na Art Division do 12º Festival de Arte Multimídia do Japão para a obra Narrative Kinetics.

<Sobre a CULTURE GATE to JAPAN>

A partir de fevereiro de 2021, a Agência de Assuntos Culturais do Governo do Japão lançará um projeto inovador de promoção cultural chamado "CULTURE GATE to JAPAN". Distribuídos por sete aeroportos em todo o Japão, inclusive no Terminal Internacional de Cruzeiros de Tóquio, as obras de arte na área de multimídia de artistas e criadores inspirados na cultura única de cada região serão exibidas com o objetivo de apresentar os grandes encantos da cultura japonesa.

Os efeitos globais do novo coronavírus têm dificultado conhecer novas pessoas e vivenciar novas culturas pessoalmente. No entanto, isso não deve interromper a troca de arte, ideias e cultura. Por meio deste projeto, esperamos continuar a oferecer às pessoas em todo o mundo a mesma sensação de encantamento e alegria sentida ao encontrar uma cultura diferente.

Organizador: Agência de Assuntos Culturais do Governo do Japão

Site oficial: https://culture-gate.jp/

Exposição no Aeroporto Internacional Chubu Centrair:https://culture-gate.jp/ja/exhibition/motion

