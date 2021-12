ARTE ORIGINAL DA IDENTIDADE VISUAL DA McLAREN RACING DO GP DE ABU DHABI SERÁ DISPONIBILIZADA COMO TOKEN NÃO FUNGÍVEL (NFT) COM LUCROS A SEREM DOADOS PARA CARIDADE

LONDRES, 22 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Devido à alta demanda dos fãs dos mundos da arte e das corridas, a arte original que inspirou a identidade visual de 2021 da McLaren Racing para a corrida final em Abu Dhabi está sendo leiloada em formato digital, com os lucros a serem doados para a caridade.

Lançado em 20 de dezembro, o token não fungível (NFT), "Together as One" de Rabab Tantawy, é um original digital da arte da artista, que recebeu o controle criativo da identidade visual da McLaren Racing e de sua parceira de longa data Vuse, a marca global de cigarros a vapor da BAT. Ela fez história ao se tornar a primeira artista do sexo feminino do Oriente Médio a ter sua arte exibida em uma identidade visual durante um Grand Prix™.

A peça exclusiva de Rabab representou o início da iniciativa "Driven by Change" ("Impulsionados pela Mudança") da Vuse, que oferece oportunidades para profissionais de criação sub-representados defenderem seu trabalho e paixões em várias plataformas. Profissionais de criação do mundo todo terão oportunidades como a que Rabab teve em Abu Dhabi, com as quais poderão ajudar a promover mudanças no mundo do automobilismo.

O design de "Together As One" de Rabab celebra sua paixão pela união, comunidade e tradição, incorporando sua série Nubian*** com as icônicas cores laranja e azul da McLaren Racing. As figuras nubianas representam união e "o mundo como um só", dois temas que Rabab tem paixão por explorar em seu trabalho, dentro e fora da tela, e que inspiraram e informaram a arte da identidade visual.

Rabab Tantawy comentou: "A resposta à identidade visual tem sido avassaladora. Venho recebendo mensagens de colecionadores de arte e fãs de corridas de todo o mundo pedindo para comprar um NFT da arte e estou muito animada por estar criando meu primeiro! Essa peça exclusiva será leiloada para arrecadar fundos para uma instituição de caridade que está próxima ao meu coração, a Driven by Diversity. É uma empresa incrível que oferece acesso e oportunidades a grupos sub-representados no setor do automobilismo, portanto, beneficiará diretamente as pessoas que buscam a oportunidade de mostrar sua paixão, exatamente como fiz em Abu Dhabi!"

Um NFT será leiloado durante 96 horas por meio da plataforma Objkt, com os fundos arrecadados com a venda inicial do NFT (excluindo quaisquer taxas de transação ou comissões retidas por plataformas de terceiros) a serem direcionados à Driven by Diversity, uma organização sem fins lucrativos que visa conscientizar indivíduos e empresas sobre o valor da diversidade e da inclusão no automobilismo. Além disso, os pagamentos de royalties oriundos de acordo com os termos do NFT (novamente excluindo quaisquer taxas de transação ou comissões retidas por plataformas de terceiros) também serão doados à Driven by Diversity.

Lindsay Orridge, fundadora e presidente da Driven by Diversity, disse: "Tendo estado fortemente envolvida nesse projeto desde o conceito até a execução, estou mais do que entusiasmada com o fato de Rabab ter escolhido doar para nossa causa dessa maneira empolgante e focada no futuro. Quando a arte for vendida no leilão do NFT, divulgaremos detalhes sobre a maneira como os fundos serão gastos para ajudar os profissionais de criação que buscam entrar no mundo do automobilismo."

"Together As One" de Rabab Tantawy nasceu da iniciativa Driven by Change da Vuse, que celebra talentos criativos desconhecidos, trabalhando com a McLaren Racing para identificar oportunidades de dar vida a suas obras, ajudando a apresentar profissionais de criação de diversas origens às massas.

O NFT estará disponível aqui em 20 de dezembro, a partir do meio-dia GMT. Para saber mais sobre a história de Rabab e sobre a identidade visual de 2021 da McLaren Racing do GP de Abu Dhabi, acesse os canais sociais da Vuse Global e de Rabab.

Mais informações sobre a iniciativa Driven by Change e como os profissionais de criação podem participar serão compartilhadas em 2022.

Notas aos Editores:

Sobre a BAT

A BAT é uma empresa líder de bens de consumo de várias categorias que tem como objetivo construir Um Futuro Melhor reduzindo o impacto de sua empresa sobre a saúde, oferecendo mais opções de produtos prazerosos e com menos riscos para os consumidores. Continua claro para a empresa que os cigarros combustíveis representam sérios riscos à saúde, e a única forma de evitar esses riscos é não começar a fumar ou parar. A BAT incentiva as pessoas que continuam a fumar a mudar completamente para alternativas cientificamente comprovadas e de risco reduzido*. Para tornar isso possível, a BAT está se transformando em uma empresa de produtos de consumo de várias categorias verdadeiramente centrada no consumidor. A BAT emprega mais de 53 mil pessoas e atua em mais de 180 países, com 11 milhões de pontos de venda e 45 fábricas em 43 países. O portfólio estratégico da empresa é composto por suas marcas globais de cigarros e uma gama crescente de produtos de tabaco e nicotina de nova categoria de risco reduzido*, além de produtos de tabaco tradicionais não combustíveis. Esses produtos incluem vapor, produtos de aquecimento de tabaco, produtos orais modernos, incluindo sachês de nicotina sem tabaco, bem como produtos orais tradicionais como snus e rapé úmido. Em 2020, 13,5 milhões de pessoas consumiram nossos produtos não combustíveis, um aumento de três milhões em relação ao ano anterior. O BAT Group gerou um faturamento de £25,8 bilhões em 2020 e lucros de £9,9 bilhões provenientes de suas operações.

*Com base no peso das evidências e assumindo uma mudança completa do tabagismo. Esses produtos não são livres de riscos e são viciantes.

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada em 1963 pelo piloto de corrida neozelandês Bruce McLaren. A equipe entrou em sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966 e, desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1, o 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa e três vezes as 500 Milhas de Indianápolis. Atualmente, a McLaren Racing compete na Fórmula 1 mundialmente e na INDYCAR nos EUA. Z

A equipe está participando do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2021 com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo e da INDYCAR Series com os pilotos da Arrow McLaren SP, Pato O'Ward e Felix Rosenqvist. A McLaren foi a primeira equipe de F1 a receber o certificado de carbono neutro há dez anos e manteve com sucesso o prêmio Carbon Trust Standard Award, mais recentemente em fevereiro de 2021. Também foi a primeira equipe a receber o prêmio ambiental do FIA Institute em 2013, que tem mantido de forma consistente em nível de três estrelas.

Em 2022, a McLaren Racing entrará em uma nova categoria do automobilismo, quando introduzirá uma equipe na Extreme E, a inovadora série de corrida off-road totalmente elétrica que destaca o impacto das mudanças climáticas.

Sobre Rabab Tantawy

*** Nesta série, Rabab Tantawy explora a necessidade da natureza humana de se conectar com a tradição e a comunidade, tomando como matéria de estudo a cultura nubiana.

Nascida em 1971 no Cairo, Rabab Tantawy cresceu vendo sua mãe desenhar e criar. Embora não tivesse buscado uma carreira artística desde o início, Rabab sempre se interessou pelas artes e aprendeu diferentes técnicas, que iam desde meios muito tradicionais como a pintura a óleo até as modernas, como tintas em spray.

Quando Tantawy decidiu se dedicar às artes, ela participou de várias exposições, ao mesmo tempo em que buscou ativamente a arte de rua.

Trabalhando com uma infinidade de meios, a artista criou uma abordagem lúdica para os conceitos mais sérios que fundamentam seu trabalho. Seu maior foco é a união, comunidade e tradição.

Embora frequentemente possamos ver artistas abordando esses assuntos de um ponto de vista político, Rabab tenta transpor esse espaço e fazer com que esses indivíduos se aproximem da universalidade.

Rabab é uma artista intuitiva. Ela não trabalha com esboços preliminares; mas sim usa a tela como suporte para trabalhar diretamente. Não há expectativa para um produto final. De modo que o produto é o próprio processo de criação.

Linha e cor são os pilares do trabalho de Tantawy. Seja abstrato ou figurativo, o trabalho da artista começa a partir de uma linha. As linhas funcionam como esqueleto, inspirando a elaboração de todo o processo artístico. Sejam linhas suaves ou angulares fortes, esta etapa estabelece o ritmo do trabalho. Enquanto muitos artistas escolhem trabalhar com paletas de cores limitadas, Tantawy muda das cores terrosas clássicas para cores fortes neon na mesma série, com a mesma facilidade que troca de mídia.

Sobre a Driven by Diversity

A Driven by Diversity é uma organização sem fins lucrativos fundada por um grupo de profissionais do setor automobilístico cuja missão é ajudar a conscientizar, auxiliar e dar acesso a indivíduos sub-representados que desejam trabalhar, participar ou se envolver no automobilismo. A organização trabalha com órgãos, equipes, marcas, pilotos e partes interessadas do setor automobilístico para ajudar a aumentar a diversidade de pilotos talentosos na pista, incentivar indivíduos a assumir funções relacionadas a ciência, tecnologia, engenharia e manutenção nos bastidores e engajar talentos criativos para que compartilhem sua paixão pelo esporte com o mundo.

Sobre tokens não fungíveis

NFT significa "token não fungível", um ativo digital que liga a propriedade a itens físicos ou digitais únicos, como obras de arte, imóveis, músicas ou vídeos.

Os NFTs podem ser considerados os colecionáveis dos tempos modernos. Eles são comprados e vendidos on-line e representam uma prova digital de propriedade de qualquer item determinado.

