ARTISTA BRASILEIRO EM EXPOSIÇÕES SIMULTÂNEAS NOS EUA

MIAMI, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- MIA CURATORIAL — Sergio Cesario, um talento brasileiro em ascensão no mundo das artes visuais, foi selecionado para mostrar suas obras inovadoras e instigantes em duas exposições coletivas simultâneas nos Estados Unidos. As obras cativantes de Cesario ultrapassam os limites da fotografia tradicional e aludem ao expressionismo abstrato. A primeira exposição é realizada no Irvine Fine Arts Center na cidade de Irvine, Califórnia, seguida de uma segunda vitrine na galeria MIA Curatorial Projects em Miami, Flórida. A exposição All Media 2023 na Califórnia foi inaugurada no último fim de semana e ficará em cartaz até 30 de setembro. A exposição de Miami, intitulada Intercrossing: Flashes in Current Art, será inaugurada no próximo sábado, dia 15, e fica em cartaz até o dia 15 de agosto.

A historiadora e curadora de arte argentina, Gabriela Urtiaga, julgará as obras expostas no Irvine Fine Arts Center. Ela é curadora-chefe do Museu de Arte Latino-Americana (MOLAA) em Long Beach, Califórnia e foi curadora da XIV Bienal de Curitiba, Brasil (2019-2020).

Atualmente baseado em Miami Beach, Sergio Cesario passou a maior parte de sua vida nos Estados Unidos e é mestre em artes, jornalismo, pela New York University desde 1997. Os trabalhos de Cesario foram indicados à curadoria de Milagros Bello, Ph.D. ainda nos primeiros meses pós-pandemia por outra artista brasileira, Eliana Barbosa. Cativada pela abordagem inovadora à fotografia contemporânea e à nova perspectiva de Cesario, a curadora Dra. Bello não hesitou em convidá-lo para uma exposição coletiva que ajudou a impulsionar sua carreira como artista.

O sucesso dessa primeira exposição de Cesario em Miami há quase dois anos desencadeou na oportunidade de mostrar as vibrantes composições do artista brasileiro no aclamado European Cultural Centre (ECC), no contexto da 59ª Bienal de Veneza. Obras em metacrilato dos dois brasileiros, Sergio Cesario e Eliana Barbosa, ficaram expostas no Pallazo Bembo, ao lado de outros 12 artistas das Americas entre abril e novembro do ano passado. Esses artistas emergentes e em meio de carreira são atualmente representados pela Dra. Bello, venezuelana de origem e diretora e fundadora do MIA Curatorial Projects. A Bienal do ECC reuniu ao todo mais de 200 artistas de 51 países.

Desde então, a jornada artística de Sergio Cesario tem sido marcada por mostras internacionais, incluindo sua nona exposição de arte no estado da Flórida e a segunda na Califórnia. Suas obras já foram vistas no Brasil, Espanha, Luxemburgo, Canadá e Itália. Preocupado com crises sociais globais, Cesario busca inspiração na fotografia contemporânea, realidade aumentada, expressionismo abstrato e pintura digital. Seu estilo ousado incorpora tons espontâneos com manifestações oníricas, além de extrair influências das teorias do pós-humanismo.

A especialista em arte contemporânea, Dra. Bello, que mantém um vasto histórico em exposições de sucesso — tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente — acredita que apesar de muitos brasileiros (a exemplo de Eduardo Kobra, Os Gêmeos, Vik Muniz, Solange Pessoa, Milena Saraiva, entre outros) serem nomes já consagrados globalmente, há um grande número de talentos emergentes e com obras cheias de vigor, que moldam e contribuem para um cenário mais dinâmico e em constante mudança. "Sergio Cesario e Eliana Barbosa são exemplos desses artistas que apresentam um corpo de trabalho consistente e relevante para o mercado", sugere a curadora. "São artistas com projetos promissores e que merecem a atenção de colecionadores exigentes e entusiastas da arte."

A arte de Cesario desafia limites ao desconstruir a fotografia tradicional, combinando-a com processos computadorizados, como desenhos pincelados em iPad e pintura digital. A desconstrução dos elementos convencionais da fotografia está no cerne do seu conceito artístico. Sua mais recente série Transumanos é inspiradora e assustadora ao explorar um futuro desconhecido e embarcar nas profundezas das injustiças e desigualdades sociais e oferecer uma honesta reflexão sobre a dissolução e redenção da humanidade.

As peças não-figurativas e metafóricas de Sergio Cesario incorporam imagens diluídas e elementos oníricos que estimulam sensações ambíguas, próprias dos efeitos da pareidolia (quando se vê algo diferente do esperado). Os trabalhos de Cesario refletem indagações sobre a sociedade do amanhã, convidando os espectadores a explorar territórios desconhecidos por meio de uma abordagem lúdica, experimental e intuitiva.

Para mais informações sobre Sergio Cesario e suas obras, visite www.artcesario.com ou www.instagram.com/art.cesario

