Artista Brasileiro Está Cotado Como Uma das Maiores Apostas Para o KPOP em 2022

RIO DE JANEIRO, 28 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Foi anunciado na tarde dessa segunda-feira, 25, pela sua assessoria IBG Plus, em uma assessoria de imprensa fechada para jornalistas coreanos no bairro Gangnam, em Séul, que o cantor e compositor brasileiro-canadense Saint Von Colucci, 22, estará iniciando sua carreira no KPOP ainda esse ano.

O jovem se mudou do Canadá para a Coreia do Sul em 2019, após assinar contrato com uma agência de entretenimento coreana para compor músicas para cantores e bandas do KPOP.