ARTISTAS SUL-COREANOS ATUAM PARA OS ADEPTOS NO CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL NA FUNDAÇÃO QATAR

A Orquestra Coreana de Invisuais está entre os artistas que irão atuar no Estádio da Cidade da Educação que recebe os jogos de grupo da Coreia do Sul

DOHA, Qatar, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Os músicos sul-coreanos irão tocar perante milhares de adeptos de futebol do país e de todo o mundo no Estádio da Cidade da Educação da Fundação Qatar, em Doha, quando o Campeonato do Mundo de Futebol FIFA Qatar 2022 começar.

SOUTH KOREAN ACTS TO ENTERTAIN WORLD CUP FANS AT QATAR FOUNDATION

Como parte da experiência para adeptos que terá lugar nos dias dos oito jogos do Campeonato do Mundo de Futebol no Estádio da Cidade da Educação – o recinto para os jogos do grupo da Coreia do Sul contra o Uruguai, Gana e Portugal – a Orquestra de Música Tradicional Coreana de Invisuais irá proporcionar aos adeptos um acompanhamento musical enquanto estes absorvem a atmosfera antes e depois do jogo.

A Orquestra, cujos membros têm todos uma deficiência visual, foi convidada a atuar como parte dos esforços da Fundação Qatar para proporcionar um ambiente inclusivo, acessível e acolhedor para todos os adeptos na sua experiência para adeptos na Cidade da Educação, que também incluirá apresentações de artistas sul-coreanos, incluindo o grupo de dança Black Door e o DJ Krops.

A diversão para os adeptos presentes nos jogos no Estádio da Cidade da Educação inclui música, dança e futebol livre, e irá destacar tanto a cultura do Qatar como das nações que jogam no Estádio da Cidade da Educação.

"Ao conceber a experiência para adeptos no Estádio da Cidade da Educação, o nosso lema foi ter algo para todos", afirmou Brooke Reid, Diretora de Envolvimento e Ativação no Estádio da Cidade da Educação, da Fundação Qatar.

"Não queríamos apenas criar um ambiente sem barreiras, mas um ambiente ativamente acolhedor e inclusivo de que os adeptos de todas as capacidades pudessem gostar."

As atuações inclusivas incluirão concursos de dança entre dançarinos internacionais de breakdance com deficiência, e estará disponível interpretação de língua gestual ao vivo das apresentações musicais para pessoas com deficiências auditivas. Os adeptos também irão assistir às atuações de Omar Offendum, artista de hip hop sírio-americano, e da banda de rock Faraway Martin.

Várias ativações sensoriais estarão presentes na experiência para adeptos no Estádio da Cidade da Educação para ajudar os adeptos com a regulação sensorial, incluindo uma parede musical independente com instrumentos e capacidade de produção de ruído que permitirá que aqueles que precisam de regulação auditiva toquem e se envolvam, ao mesmo tempo que cria uma oportunidade de estimulação sensorial.

Outras ativações sensoriais incluirão uma parede tátil composta por borracha, conchas, madeira lixada, lã e mosaicos, e um caminho tátil composto por seixos de cimento, alcatifa, tapete de exercícios e cortiça. Os materiais táteis – uma mistura de superfícies macias, duras, elevadas e com outras texturas – ajudarão as pessoas a autorregularem-se para evitar a sobrecarga sensorial, exaustão ou esgotamento.

Um túnel de luz acessível a cadeiras de rodas com padrões de luz suaves e redução de ruído permitirá que os adeptos façam uma pausa na agitação da experiência para adeptos e estejam num espaço seguro e silencioso que pode ajudar a reduzir as sensações de angústia resultantes da estimulação excessiva. Enquanto isso, uma caravana sensorial móvel também estará presente ao longo do percurso para o estádio, servindo como um espaço seguro e um refúgio para os adeptos com problemas sensoriais.

"A experiência para adeptos pode diferir muito de uma pessoa para outra", disse Reid. "Alguns adeptos podem gostar de música alta e luzes fortes, enquanto outros podem achar a mesma música e luzes avassaladoras e precisar de uma pausa. Isso é exatamente o que a caravana sensorial os vai ajudar a fazer."

Bancos de descanso, com acesso para utilizadores de cadeiras de rodas, estarão disponíveis em todo o lado para proporcionar tranquilidade a quem precisar. Também estarão disponíveis diversos carrinhos de golfe para apoiar os adeptos com mobilidade limitada a ir e voltar do estádio.

Os voluntários de acessibilidade – treinados pela Fundação Qatar e parte da força de voluntariado do Campeonato do Mundo de Futebol FIFA Qatar 2022™ – estarão posicionados em pontos-chave da experiência para adeptos. Eles estão informados e foram treinados para interagir, acomodar e apoiar os adeptos com todo o tipo de capacidades. "Por exemplo, os voluntários de acessibilidade terão consigo cartões de comunicação visual que lhes permitirão interagir e apoiar adeptos que não conseguem verbalizar, que têm deficiências auditivas ou mesmo aqueles que não conseguem comunicar por causa de uma barreira linguística", disse Reid.

As ativações irão começar três horas antes do início dos jogos, param durante o jogo e recomeçam durante duas horas após o jogo, e incluem atuações culturais relevantes para os países que jogam em determinados dias de jogo.

Para obter mais informações sobre a experiência para adeptos no Estádio da Cidade da Educação, visite https://www.qf.org.qa/events/education-city-fan-experience

Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA Qatar 2022™ x Fundação Qatar

A Fundação Qatar tem uma gama de programas e eventos emocionantes que acontecem em todo o nosso movimentado campus da Cidade da Educação, incluindo exposições, um festival cultural e experiências especiais para adeptos antes dos jogos no estádio da Cidade da Educação.

Para explorar os nossos próximos eventos, como chegar à Cidade da Educação e a programação dos jogos que irão decorrer, visite: https://www.qf.org.qa/education-city-world-cup

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/1947341/Qatar_Foundation.jpg

SOURCE Qatar Foundation