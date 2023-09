Artlist lance le 100K Fund -- une subvention unique pour permettre aux créateurs vidéo de donner vie au projet de leur rêve

Un créateur | 100 000 $ | Une idée plus vraie que nature

TEL AVIV, Israël, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Artlist , la société de technologie créative utilisée par des millions de créateurs numériques et de grandes marques dans le monde, a lancé l'« Artlist 100K Fund », une subvention unique offerte aux créateurs pour leur permettre de donner vie à leurs idées exceptionnelles.

Artlist $100K Fund: One creator. $100,000. One big idea What would you do with $100K?

Dans le cadre de la mission d'Artlist de renforcer les créateurs, ce fonds est conçu pour amplifier la créativité à travers le monde et célébrer leur contenu vidéo authentique - pour représenter leurs histoires, leurs perspectives uniques et le monde diversifié dans lequel nous vivons. Grâce à ce fonds, Artlist continue d'offrir aux créateurs des possibilités incroyables de créer sans limites et d'inspirer le public à une échelle inédite.

Ira Belsky, cofondateur et codirecteur général d'Artlist a déclaré : « Ce fonds nous donne l'occasion d'aider les créateurs numériques à développer leurs talents, à poursuivre leurs plus grandes passions et à créer sans limites. Ayant moi-même été créateur de vidéos à temps plein, cela aurait été un rêve devenu réalité pour moi et cela constitue une partie de la vision d'Artlist d'aider les créateurs. Nous sommes enthousiastes de lancer ce fonds et de continuer à aider les créateurs à s'épanouir et à se concentrer sur leur parcours créatif. »

Comment poser sa candidature pour le fonds 100K d'Artlist :

Que feriez-vous avec 100 000 $ ? Postez une vidéo (90 secondes max) sur vos réseaux sociaux pour présenter votre idée à 100 000 $. N'oubliez pas de tagguer @artlist.io et d'utiliser le hashtag #Artlist100kFund.

Présentez-vous et présentez votre vision : remplissez le formulaire de candidature sur le site web du fonds.

remplissez le formulaire de candidature sur le site web du fonds. Donnez vie à votre idée : posez votre candidature et vous aurez une chance de remporter une subvention de 100 000 $ pour donner vie à vos rêves créatifs les plus fous.

Pour plus d'informations, consultez : http://lp.artlist.io/100kfund/

À propos d'Artlist

Artlist est une entreprise de technologie créative de premier plan qui offre aux créateurs de contenu et aux marques de puissants outils d'édition et plus de 1,3 million d'actifs numériques professionnels sous une licence mondiale qui couvre chaque projet dans le monde entier. Dans sa mission d'aider les créateurs du monde entier à créer sans limites, Artlist se compose de 3 produits : Artlist , la plateforme tout-en-un pour les créateurs de vidéos, qui comprend de la musique libre de droits de haute qualité et sélectionnée, des effets sonores, des séquences, des modèles, des plugins et plus encore ; MotionArray , le marché vertical ultime pour les créateurs,qui comprend des modèles vidéo, des préréglages, de la musique, des effets sonores, des vidéos d'archives, du graphisme pour la conception, des graphiques animés et des images d'archives ; et FXhome , un logiciel de montage vidéo, d'effets visuels et d'images de pointe.

Artlist travaille avec une équipe croissante de contributeurs à travers le monde, mettant à jour ses catalogues quotidiennement avec du contenu récent tout en préservant un niveau de qualité toujours élevé sur ses médias et plateformes.

Depuis sa création en 2016, Artlist a révolutionné l'industrie créative en proposant des produits par abonnement sous une licence complète et simple, et devient rapidement la solution ultime et complète pour les créateurs de contenu. Reconnue comme une startup de premier plan par LinkedIn et WIRED, Artlist compte plus de 20 millions de clients allant des créateurs de contenu individuels aux grandes entreprises telles que Google, Apple, Nike, Coca-Cola, Ikea, Netflix, Dior, Mercedes et bien d'autres.

