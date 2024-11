Artlist publie son rapport sur les tendances 2025 et indique comment les marques pourront pleinement tirer parti des principales tendances marketing en 2025

Le rapport Artlist Trend Report 2025 présente les prédictions à venir dans l'industrie créative afin d'inspirer et de permettre aux marques de se tourner vers l'avenir et de créer sans limites. Le rapport complet offre des informations et des données uniques, parfaites pour toute marque souhaitant rester en tête.

Les principales tendances et les enseignements clés de l'Artlist Trend Report 2025 sont les suivants :

La renaissance humaine : Le contact humain définit la créativité de demain. Le contenu centré sur l'humain connaîtra un renouveau, célébrant la créativité des êtres humains. Les créateurs insuffleront plus de passion, d'humour et de profondeur émotionnelle dans leur travail, l'IA jouant le rôle de copilote pour améliorer l'idéation. Comme l'indique l'enquête du rapport, 30 % des créateurs déclarent que l'IA les aide à explorer rapidement des concepts et à trouver de nouvelles idées. Cette évolution met l'accent sur l'expression humaine authentique et la narration.

Aujourd'hui, les marques continuent d'évoluer dans un espace technologique en constante évolution où l'IA répond à une demande croissante de créativité et de connexion humaine. Les plateformes sociales étendent leur portée et offrent de nouvelles possibilités d'engagement. Ceux qui restent authentiques et agiles sont appelés à prospérer.

Itzik Elbaz, cofondateur et co-CEO d'Artlist, , déclare : « Dans un monde où le rythme du changement s'accélère, il est essentiel de comprendre et d'anticiper les tendances afin de disposer de la vision nécessaire pour rester compétitif ».

Le succès repose sur la capacité d'une marque à créer un récit pertinent, en s'appuyant sur les technologies émergentes et les changements sociaux. Comme l'explique Ira Belsky, cofondateur et codirecteur général d'Artlist : « L'avenir appartient à ceux qui osent innover. Chez Artlist, nous sommes convaincus qu'en adoptant la disruption créative, nous pouvons tous aller de l'avant et façonner ensemble l'avenir de l'industrie créative ».

Téléchargez le rapport sur les tendances 2025 d'Artlist : https://artlist.io/blog/trend-report-2025

À propos d'Artlist

Artlist est une entreprise chef de file des technologies créatives qui permet aux marques mondiales et aux créateurs individuels de s'épanouir. La société propose un vaste catalogue de plus de 2,5 millions de ressources numériques de haute qualité et libres de droits, notamment de la musique, des effets sonores, des séquences et des modèles, tous créés par des artistes primés. Les utilisateurs bénéficient également d'outils créatifs puissants, tels qu'un générateur de voix off avec un catalogue de voix exclusif et des plugins d'effets vidéo avancés. Avec plus de 27 millions d'utilisateurs, dont des marques internationales de premier plan comme Google, Amazon, Microsoft et Calvin Klein, Artlist est considéré comme une solution complète pour la création de vidéos.

Sa mission est de permettre une créativité sans borne grâce à la plateforme de création vidéo tout-en-un Artlist et au catalogue Motion Array, qui disposent tous deux d'une licence globale simple et d'une utilisation illimitée. Artlist a été reconnu comme une startup de premier plan par Wired et LinkedIn. Fondée en 2016, la société de révolutionner l'industrie créative en proposant des actifs exclusifs dans le cadre d'un modèle d'abonnement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.artlist.io.

