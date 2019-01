Artprice : Le « Caravage de Toulouse » ira au plus offrant, bien loin de France sans doute

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/805522/Artprice.jpg )



Un mois et demi après le délai dont il disposait, l'État français a officiellement renoncé à faire une offre d'achat. L'expert Eric Turquin, en charge de la vente de la toile, est donc maintenant libre de faire sortir l'œuvre du territoire comme bon lui semble. Il a confié à Artprice et son président-fondateur thierry Ehrmann que la peinture serait vraisemblablement mise en vente à la fin du printemps 2019 : après un road show mondial, elle devrait revenir à Toulouse, là où tout a commencé. Le commissaire-priseur Maître Marc Labarbe, contacté à l'origine par les propriétaires, pourrait bien être impliqué dans cette vente historique.

La valeur d'une telle œuvre est bien sûr difficile à estimer, car il n'existe rien de similaire sur le Marché. Un montant de 120 m€ avait été annoncé en 2016, mais il précédait le record à 450 m$ établi par le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Cette vente a prouvé la formidable demande qui existe aujourd'hui pour les chefs-d'œuvre anciens. Acquérir cette peinture, qui pourrait être le pendant d'une pièce maîtresse du Caravage conservée à la Galerie nationale d'Art Ancien de Rome, doit forcément intéresser les plus grands collectionneurs de la planète, mais aussi les plus prestigieux musées.

Ces dernières années, le Marché de l'Art a montré qu'il était devenu enfin tout à fait efficient, structuré par l'économie vertueuse de l'industrie muséale. A ce titre, la stratégie d'Eric Turquin correspond à celle des marchés financiers : le marché l'emporte sur n'importe quel expert et l'enchère gagnante confère au tableau son véritable prix de marché. Le test de la vente publique permet de montrer la valeur d'une oeuvre aux yeux du public, mais aussi des principaux acteurs du Marché de l'Art qui conseillent les grands collectionneurs.

La géniale stratégie de vente de M. Turquin pourrait bien correspondre à celle qu'il avait suivie pour la vente de La chasse au taureau sauvage (Banteng) (1855) de Randen Saleh. L'oeuvre avait été présentée en Indonésie mais avait été vendue en Bretagne, à Vannes, par la maison Ruellan, le 28 janvier 2018. Bien loin des grandes capitales du Marché de l'Art, La chasse au taureau sauvage a finalement été achetée pour 11 110 000$ (8 922 240€, un record absolu aux enchères en Bretagne) par un collectionneur indonésien.

Les propriétaires et le cabinet Turquin auront laissé tout le temps à l'État Français pour acquérir le « Caravage de Toulouse ». Les experts du Louvre avaient en effet été invités à découvrir l'oeuvre très vite après sa découverte chanceuse, dans un grenier de Toulouse en 2014.

L'histoire exceptionnelle de ce Caravage qu'Artprice suit depuis le début ne fait que commencer...

En savoir plus sur nos services avec l'artiste gratuit :

https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

Copyright ©2019 thierry Ehrmann - http://www.artprice.com

Au sujet d'Artron :

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 3,4 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,5 millions d'abonnés)

Contact:

Thierry Ehrmann, ir@artprice.com

SOURCE Artprice.com