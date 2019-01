Artprice: Top20 der Künstlerinnen auf dem weltweiten Kunstmarkt im Jahr 2018

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg )



Nach Meinung des Gründers und Geschäftsführers von Artprice Thierry Ehrmann gleicht die "Generation, die sich jetzt auf dem Sekundärmarkt durchsetzt - Künstler unter 40 Jahren - glücklicherweise das Geschlechtergefälle aus." 2018 befanden sich unter den Top5 Künstlern (gemäß Auktionsumsatz) der nach 1978 geborenen Künstler drei Frauen. Diese symbolträchtige Veränderung des Marktes ist begleitet durch eine wachsende Anerkennung, die bedeutende Künstlerinnen erfahren, sodass sie progressiv in das Pantheon des oberen Segments des Kunstmarktes, nämlich das mit den vielstelligen Ergebnissen in den Auktionssälen, einziehen.

Top20 Künstlerinnen gemäß Auktionsumsatz 2018

© Artprice.com

1. Yayoi Kusama (1929-)

Auktionsumsatz: 102 532 176 Dollar

Die Künstlerin mit dem besten Auktionsumsatz auf dem weltweiten Kunstmarkt - alle Perioden ihres schöpferischen Schaffens zusammengefasst - ist niemand anders als eine 89 Jahre alte Japanerin, die 40 Jahre ihres Lebens in einer psychiatrischen Anstalt verbracht hat. Die Arbeit von Yayoi Kusama, die durch ihre obsessiven kreativen Praktiken eine Schlüsselfigur des 20. Jahrhunderts ist, kommt der Art Brut nahe.

Dieses Jahr ist übrigens das vierte aufeinanderfolgende Jahr, in dem Kusama als einzige Künstlerin den höchsten Jahresauktionsumsatz erzielt. Im Jahr 2018 überschritten 21 ihrer Arbeiten weltweit die Millionen Dollar Grenze: 15 in Hong Kong, 3 in New York, 2 in London und eines in Seoul.

2. Joan Mitchell (1926-1992)

Auktionsumsatz: 83 925 120 Dollar

Am 1. Mai 2018 kündigte die David Zwirner Galerie öffentlich an, dass sie ab sofort über ein exklusives Recht zur Vertretung der Joan Mitchell Foundation verfügt. Eine erste Solo-Ausstellung ist 2019 in New York geplant; der Markt reagiert bereits jetzt sehr positiv darauf. Am 17. Mai 2018 überholte ihr Blueberry (1969) den Schätzwert von 5-7 Millionen als es bei Christie's in New York einen Auktionspreis von 16,6 Millionen Dollar erzielte und so für die amerikanische Künstlerin einen neuen Rekord aufstellte.

3. Georgia O'Keeffe (1887-1986)

Auktionsumsatz: 66 666 700 Dollar

4. Cecily Brown (1969-)

Auktionsumsatz: 32 480 908 Dollar

In der Folge einer bemerkenswerten Performance im Jahr 2017 ging die britische Künstlerin Cecily Brown im Jahr 2018 als eine der bedeutendsten Figuren des weltweiten Marktes der Gegenwartskunst hervor. Am 16. Mai stellte ihr Gemälde Suddenly Last Summer (1999) mit einem Ergebnis von 6 776 200 bei Sotheby's New York einen beeindruckenden neuen Rekord auf. Das ursprünglich von Gagosian im Jahr 2000 erworbene Gemälde, wurde bei Sotheby's New York im Mai 2010 um 1 082 500 Dollar verkauft. Seit damals ist sein Wert in nur 8 Jahren um ein Sechsfaches gestiegen.

5. Louise Bourgeois (1911-2010)

Auktionsumsatz: 24 616 761 Dollar

6. Barbara Hepworth (1903-1975)

Auktionsumsatz: 19 947 414 Dollar

7. Agnes Martin (1912-2004)

Auktionsumsatz: 17 208 649 Dollar

8. Tamara De Lempicka (1898-1980)

Auktionsumsatz: 16 382 986 Dollar

9. Jenny Saville (1970-)

Auktionsumsatz: 13 225 583 Dollar

Die britischen Künstler sind auf jeden Fall En Vogue auf dem Kunstmarkt. Jenny Saville (bekannt für ihre Mitwirkung an der Young British Artists Bewegung) ist heute die teuerste lebende Künstlerin der Welt. Ein paar Monate nachdem David Hockney denselben Titel in der Kategorie der männlichen Künstler erwarb, wurde SavillesPropped (1992) bei Sotheby's in London für 12,5 Millionen Dollar verkauft. Der Preis für ihre Arbeiten ist weitgehend auf die Versorgungsknappheit zurückzuführen. Innerhalb von 20 Jahren sind nur 41 Gemälde von Jenny Saville versteigert worden.

10. Mary CASSATT (1844-1926)

Auktionsumsatz: 10 317 602 Dollar

11. Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

Auktionsumsatz: 7 707 244 Dollar

12. Bridget RILEY (1931-)

Auktionsumsatz: 7 103 990 Dollar

13. Camille CLAUDEL (1864-1943)

Auktionsumsatz: 6 996 741 Dollar

14. Cindy SHERMAN (1954-)

Auktionsumsatz: 6 755 382 Dollar

15. Elizabeth PEYTON (1965-)

Auktionsumsatz: 6 123 286 Dollar

16. Elisabeth FRINK (1930-1993)

Auktionsumsatz: 4 390 860 Dollar

17. Christine AY TJOE (1973-)

Auktionsumsatz: 3 989 020 Dollar

Die indonesische Künstlerin Christine Ay Tjoe war mit 13 bei Versteigerungen verkauften Losen und keinen nicht verkauften Werken auch 2018 wieder sehr erfolgreich. Seit 2008 stieg ihr Preisindex um +1,200%.

Der Preisindex für Christine Ay Tjoe bei Artprice

18. Niki DE SAINT-Phalle (1930-2002)

Auktionsumsatz: 3 966 458 Dollar

19. Njideka Akunyili CROSBY (1983-)

Auktionsumsatz: 3 868 973 Dollar

Die große Entdeckung des Jahres 2017, Njideka Akunyili Crosby hat gerade 12 positive Monate auf dem Auktionsmarkt hinter sich. 3 Gemälde und eine Zeichnung wurden entweder innerhalb der Grenzen der oder über den Vorverkauf-Schätzwerte(n) versteigert. Der Rückgang der Versorgung mit ihren Werken ist ebenfalls positiv, denn er ist so auszulegen, dass die Sammler keinen Rückgang der Preise der Künstlerin erwarten. Das ist eine ideale Situation für die junge Künstlerin, deren Preise nach ihrer Ausstellung in der Victoria Miro Gallery in London im Oktober 2016 raketenartig angestiegen sind.

20. Louise NEVELSON (1899-1988)

Auktionsumsatz: 3 845 112 Dollar

