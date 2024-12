Arttha de PureSoftware stimule la croissance numérique dans les économies émergentes

Les solutions innovantes de gestion des prêts permettent aux grandes entreprises de générer des recettes supplémentaires grâce à de solides propositions de valeur cloud-native.

BENGALURU, Inde et SINGAPOUR et NAIROBI, Kenya, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- PureSoftware, une filiale à 100 % de Happiest Minds, un fournisseur mondial de premier plan de produits logiciels et de services numériques, a renforcé sa position dans l'espace de prêt numérique avec sa plateforme de Banking-as-a-Service (BaaS) phare, Arttha.

PureSoftware’s Arttha is driving growth in Digital across Emerging Economies

Arttha permet aux grandes banques, aux institutions financières et aux entreprises de télécommunications d'optimiser leurs processus de paiement et de prêt en offrant des produits de pointe, notamment des prêts aux particuliers, des financements de fonds de roulement, des financements de factures, des prêts B2B, des microcrédits et des options de paiement différé (BNPL). Cette plateforme améliore la prise de décision en matière de crédit, atténue efficacement les risques et offre une expérience numérique transparente en matière d'octroi de prêts. En numérisant l'ensemble du parcours de crédit, Arttha a renforcé l'engagement numérique, amélioré l'accès aux fonds de roulement et maximisé l'efficacité opérationnelle.

Actuellement, la plateforme sert des clients sur 20 marchés et touche plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde. Cette réussite remarquable a été reconnue par des organisations réputées, notamment The Digital Banker, qui a décerné à Arttha le titre de « Meilleure solution de prêt numérique », ainsi que d'autres distinctions telles que « Meilleure plateforme de services bancaires de l'année ».

Joseph Anantharaju, vice-président exécutif de Happiest Minds, a déclaré : « La plateforme de BaaS Arttha représente notre engagement à fournir aux clients des plateformes qui leur permettent d'évoluer et d'innover tout en nous aidant à construire un flux de recettes non linéaire, en tirant parti des acquisitions. »

Manish Sharma, PDG de PureSoftware Business, a déclaré : « Nos avancées dans Arttha réaffirment notre volonté de fournir des solutions technologiques efficaces qui transforment le paysage financier. Nous sommes déterminés à montrer la voie en favorisant l'inclusion numérique et l'efficacité opérationnelle pour nos clients grâce à des solutions innovantes et numériques avant tout. »

Happiest Minds élargit sa présence en Afrique en faisant l'acquisition d'importants clients, notamment l'une des plus grandes banques commerciales du continent et un important fournisseur de services de financement mobile. En offrant des solutions personnalisées telles que la configuration dynamique des produits de prêt et les capacités de microcrédit, Arttha a permis d'accroître la flexibilité des équipes commerciales et d'accélérer la croissance du portefeuille. Ces partenariats stratégiques soulignent le rôle crucial d'Arttha en tant que facilitateur technologique transformateur, qui favorise l'agilité et l'innovation dans le paysage du prêt numérique.

Udeet Bhagat, responsable de la division Arttha, a ajouté : « Grâce à Arttha, une grande banque africaine a augmenté le nombre de ses clients de 20 % et traite désormais plus de 100 000 prêts par mois. Cela montre comment notre plateforme intégrée et nos partenariats solides permettent d'offrir des services financiers plus rapides et plus efficaces, tout en les rendant évolutifs et prêts pour l'avenir pour tous. »

Arttha, de PureSoftware, est une plateforme technologique financière de confiance à l'échelle mondiale. Elle aide les grandes entreprises à adopter des solutions bancaires numériques dans les domaines du prêt numérique, des paiements, de la banque de détail et de la banque des PME, du noyau bancaire, du paiement différé (BPNL), et de la banque d'agence.

Fort de son succès avéré et de sa vision de l'innovation inclusive, Happiest Minds reste déterminée à donner aux institutions financières les moyens d'adopter la transformation numérique et de fournir des services financiers axés sur la valeur aux clients du monde entier.

À propos de Happiest Minds Technologies

Happiest Minds Technologies Limited (NSE : HAPPSTMNDS), une société de TI réfléchie, permet la transformation numérique pour les entreprises et les fournisseurs de technologie en offrant une expérience client transparente, une efficacité commerciale et des informations exploitables. Pour ce faire, nous nous appuyons sur un éventail de technologies de rupture telles que : l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud, l'automatisation des processus numérique, l'internet des objets, la robotique/les drones,la sécurité, la réalité virtuelle/augmentée, etc. Suivant l'approche « Born Digital. Born Agile », nos capacités couvrent les services d'ingénierie produit et numérique (PDES), les services commerciaux d'IA générative (GBS) et les services de gestion de l'infrastructure et de sécurité (IMSS). Nous fournissons ces services à tous les secteurs d'activité : banque, services financiers et assurances (BFSI), EdTech, santé et sciences de la vie, Hi-Tech et médias et divertissement, industrie, fabrication, énergie et services publics, et commerce de détail, produits de grande consommation et logistique. L'entreprise a été reconnue pour son excellence en matière de pratiques de gouvernance d'entreprise par le Golden Peacock et l'ICSI. Entreprise certifiée A Great Place to Work™, Happiest Minds a son siège à Bengaluru, en Inde, et des activités aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et au Moyen-Orient.

Contact presse : [email protected]

Dr. Kiran Veigas

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2578658/Happiest_Minds_Puresoft_Arttha.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1812236/4958568/Happiest_Minds_Logo.jpg