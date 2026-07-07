Arvest Bank anuncia una oficina de concesión de préstamos en el norte de Texas

La nueva oficina de Frisco marca la entrada física del banco en el mercado de la región.

FRISCO, Texas, 7 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Arvest Bank, un banco regional de servicio completo con más de 27.000 millones de dólares en activos, anunció hoy sus planes de abrir una oficina de concesión de préstamos en Frisco, Texas, lo que marca su entrada física oficial en el mercado del norte del estado.

La oficina, cuya apertura está prevista para finales de este año en 11025 Preston Road en Frisco, contará con un equipo local de prestamistas comerciales que pueden ofrecer una variedad de préstamos comerciales, incluidos préstamos inmobiliarios, líneas de crédito y financiamiento para equipos. El mercado del suroeste de Oklahoma, que ya gestiona una cartera de créditos a empresas de la región, supervisará las operaciones de la nueva oficina.

"Nuestra ampliación física en el norte de Texas es un paso emocionante para Arvest y una respuesta directa al impulso que ya estamos viendo en el metroplex", afirmó David Madigan, presidente de Arvest Bank - Southwest Oklahoma. "La oficina de concesión de préstamos nos permite expandir nuestro creciente negocio de préstamos comerciales y reafirmar nuestro compromiso de apoyar a las empresas regionales con experiencia práctica y soluciones de préstamos personalizadas".

Arvest espera apoyar de inmediato proyectos industriales y comerciales, aprovechando su vasta experiencia en estos sectores. La oficina de concesión de préstamos de Frisco se centrará exclusivamente en préstamos comerciales. Los clientes pueden acceder a los servicios de gestión bancaria y de tesorería de Arvest a través de su red de bancos regionales en Oklahoma, Arkansas, Kansas o Missouri.

Arvest ha ascendido a Mark Scott a gerente de préstamos comerciales, donde dirigirá al equipo local en Frisco. Scott, que se unió a Arvest en 2008, anteriormente se desempeñó como prestamista comercial en la región del suroeste de Oklahoma del banco. El banco está en proceso de contratación de otros prestamistas comerciales para unirse al equipo.

"Estamos muy entusiasmados con que Mark encabece esta iniciativa", comentó Madigan. "Su vasta experiencia y sus amplios conocimientos de la cultura de nuestro banco lo convierten en el líder ideal para mostrar las capacidades de financiamiento comercial de Arvest a este nuevo mercado".

Arvest ha incorporado a tres líderes empresariales locales a su junta bancaria del norte de Texas. El abogado Rick Warren de Steptoe & Johnson PLLC; Lana Constantine, vicepresidenta asistente de corretaje en The Retail Connection, radicada en Dallas; y Lupita Colmenero, directora de operaciones y copropietaria de LATINA Style, Inc. y presidenta de la junta y fundadora de la organización sin fines de lucro Parents Step Ahead, radicada en Dallas, fungirán como asesores regionales y coordinadores comunitarios.

Acerca de Arvest

Con más de 27.000 millones de dólares en activos, Arvest es un banco de servicio completo que ofrece soluciones financieras a personas y empresas de cualquier envergadura. Desde 1961, Arvest se ha comprometido a proporcionar soluciones financieras que ayuden a las comunidades a prosperar y crecer. En la actualidad, el banco cuenta con más de 200 sucursales ubicadas en Arkansas, Oklahoma, Kansas y Missouri. Arvest es un prestamista hipotecario que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda, y miembro de la FDIC. Para obtener más información, visite arvest.com.

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FUENTE Arvest Bank