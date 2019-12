Árvores de Natal para Ambientes Pequenos - Dicas do Site Tintas.net

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Mesmo que você não possua muito espaço em sua residência, é possível entrar no clima natalino e montar a sua árvore de Natal.

Não há padrões a serem seguidos em relação à montagem das árvores de Natal. O que vale é que ela reflita o espírito natalino para o ambiente e orne com a decoração de onde ela ficará localizada. Você pode ser mais clássico ou mais ousado, de acordo com o seu gosto pessoal e a sua personalidade.

Quando o ambiente disponível não é muito grande, ficamos com a impressão de que a decoração ficará incompleta, pois achamos o espaço não comportará todos os itens que gostaríamos de colocar nele. Porém ao usar a imaginação é possível criar um resultado tão bom quanto o de uma decoração em um espaço grande.

As árvores de Natal pequenas estão virando tendência nas mídias sociais, especialmente porque hoje em dia as casas e, principalmente, os apartamentos estão cada vez menores, mas, ainda assim, as pessoas não dispensam a boa e velha decoração natalina.

Dessa forma, o portal Tintas.net selecionou algumas opções de árvores de Natal para ambientes pequenos para que você se inspire para decorar a sua casa de uma forma criativa e irreverente.

Árvore de Natal com rolha de vinho

Essa ideia é excelente, sobretudo, para a decoração da mesa da Ceia de Natal e a melhor parte é que ela é muito simples de ser executada: pegue uma rolha de vinho, um ramo de pinheiro verde. Tendo os dois em mãos, finque o ramo na rolha e pronto. Fácil, rápido e criativo. Com certeza fará muito sucesso!

Árvore de Natal na parede

A árvore de Natal na parede é uma ótima forma de economizar espaço. E ela pode ser tanto uma árvore de Natal comum, verdinha, estruturada e tal, quanto pisca-piscas no formato de árvore. Ambas as maneiras ficam lindas e dão menos trabalho para enfeitar.

Árvore de Natal descontruída

Esse tipo de árvore de Natal é conceitual, porque, na realidade, não possui, de fato, uma árvore. Trata-se de trazer elementos e materiais da árvore de Natal convencional para o ambiente de outras formas. Um bom exemplo é pendurar as bolinhas de Natal no teto, amarradas em um galho. Diferente e chique.

Árvore de Natal no vaso de plantas

Se você é apaixonado por plantas, com certeza essa é a dica que mais vai te agradar. Pinheiros pequenos em vasos pequenos por si só já trazem consigo a magia do Natal, sem precisar acrescentar nada na decoração dos mesmos. Apenas procure escolher um vaso que orne com o restante da decoração que já existe no ambiente.

Árvore de Natal minimalista

Uma árvore pequena, sem muitos enfeites, porém bonita e elegante é uma boa alternativa para quem tem medo de pesar o ambiente pequeno com uma série de enfeites. A dica é caprichar nos detalhes maiores, como o vaso (se for o caso) ou o pisca-pisca (de preferência monocromático, para seguir essa linha do minimalismo) para que a essência do Natal seja mantida.

Árvore de Natal de feltro

A árvore de Natal de feltro é um item totalmente artesanal e, por isso, único. Um estilo mais rústico que foge do convencional, mas uma ótima opção para quem gosta desse estilo "faça você mesmo", além de possibilitar a construção de memórias. Por que não pedir para o seu filho, sobrinho, neto, primo [...] te ajudar a fazer? Não há nada que represente mais o espírito de Natal do que a união familiar.

Árvore de Natal de madeira

Esse tipo de árvore é mais decorativa do que qualquer outra coisa, mas, para quem não possui muito espaço, é um item que agrega muito na beleza do ambiente e traz uma referência de Natal. Para fazê-la, é bem simples: basta encaixar duas peças triangulares de madeira uma na outra e pintá-la ou decorá-la. A melhor parte é que mesmo após o Natal ela pode continuar sendo utilizada como item decorativo.

