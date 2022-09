As cidades mais ricas do mundo em 2022

LONDRES, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Os EUA dominam o Top 20 das principais cidades do mundo com mais milionários de 2022, com Nova York levando a coroa com 345.600 milionários e cinco outras cidades americanas - São Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston e Dallas - garantindo posições no cobiçado ranking das cidades mais ricas do mundo. Tóquio está em 2º lugar, com 304.900 indivíduos residentes com alto patrimônio líquido no valor de mais de USD 1 milhão, e Londres, a cidade mais rica do mundo por muitos anos, caiu para ao 4º lugar, atrás da área da baía de São Francisco com um total de 272.400 milionários, de acordo com o mais recente relatório Henley Global Citizens Report, que monitora as tendências de migração de patrimônio privado em todo o mundo.

Duas cidades chinesas, Pequim (9º) e Xangai (10º), chegam ao Top 10, e a Suíça e a Austrália conseguem garantir duas posições entre as principais cidades, com Sydney (11º), Zurique (15º), Melbourne (17º) e Genebra (19º) entre as vencedoras. Singapura (5º), Hong Kong (SAR China) (12º), Frankfurt (13º), Toronto (14º), Seul (16o) e, finalmente, Paris, caindo três posições em 20o, compõem o restante do ranking de 2022.

O relatório apresenta dados exclusivos da empresa global de inteligência patrimonial New World Wealth e inclui as cinco cidades mais ricas de cada região principal e as 25 cidades que mais crescem em termos de crescimento milionário.

O Dr. Juerg Steffen , CEO da Henley & Partners , destaca que 14 dos 20 principais estão em países que recebem programas de migração de investimentos. " O direito de viver, trabalhar, estudar e investir nos principais centros internacionais de riqueza, como Nova York , Londres , Singapura , Sydney e Toronto, pode ser garantido por meio da residência por investimento. Ter a possibilidade de realocar você, sua família ou sua empresa para uma cidade mais favorável ou ter a opção de escolher entre várias residências diferentes no mundo é um aspecto cada vez mais importante do planejamento de patrimônio internacional e sucessório para clientes particulares."

As populações de milionários de Dubai, Mumbai e Shenzhen devem entrar no Top 20 das cidades mais ricas até 2030, de acordo com Andrew Amoils , diretor de pesquisa da New World Wealth. "Cidades com sólidas indústrias de petróleo e gás estão tendo um desempenho especialmente bom este ano, como Riad, Sharjah, Luanda, Abu Dhabi, Doha e Lagos. Entre outras na lista de cidades que mais crescem estão Lugano, um hotspot suíço para aposentados abastados, Bengaluru, o "Vale do Silício da Índia" e Hangzhou, uma das cidades mais belas da China."

Ao comentar sobre o mais recente relatório Henley Global Citizens Report ,o Dr. José Caballero, economista sênior do IMD World Competitiveness Center, disse que "a qualidade de vida é um fator fundamental para a mobilidade global e, para executivos de negócios, altos padrões de vida e instituições eficazes são atrativos significativos para uma cidade."

O Dr. Steffen concorda: "As cidades são centros de oportunidade, inovação, prosperidade e cultura. Este ano observamos um crescimento recorde, com cada vez mais investidores de alto patrimônio líquido explorando soluções de migração de investimentos que oferecem fluidez de localização e opcionalidade, permitindo que vivam e conduzam seus negócios em uma ampla variedade de diferentes jurisdições e cidades."

FONTE Henley & Partners

