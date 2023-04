As cidades mais ricas do mundo em 2023:

LONDRES, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Quando se trata do número de milionários residentes, cidades nos EUA e China dominam as 10 Cidades Mais Ricas do Mundo, enquanto apenas uma cidade europeia, ou seja, Londres, entra na lista de 2023 publicada hoje pela empresa de migração de investimentos internacionais Henley & Partners em parceria com a empresa global de inteligência de riqueza New World Wealth.

A cidade de Nova Iorque ostenta a coroa como a cidade mais rica do mundo, com 340.000 milionários, enquanto outros dois polos de riqueza americana, a região da Baía de São Francisco e Los Angeles, ocupam o 3.º e o 6.º lugares, com 285.000 e 205.400 indivíduos ricos residentes, respectivamente (observação: HNWIs são definidos como aqueles com patrimônio para investimento superior a US$ 1 milhão e todos os números são arredondados para o 100 mais próximo).

Tóquio, que liderou o grupo há dez anos, cai para o 2.º lugar com 290.300 milionários, e Londres, a cidade mais rica do mundo por muitos anos, cai para a 4.ª posição com 258.000 residentes HNWIs. Singapura, amplamente considerada a cidade mais favorável aos negócios do mundo e um dos principais destinos para migração de milionários, está em 5.º lugar com 240.100 milionários residentes, enquanto Sydney fica no 10.º lugar com 126.900 milionários. Sede de alguns dos subúrbios residenciais mais exclusivos do mundo, Sydney experimentou um crescimento de riqueza especialmente forte nos últimos 20 anos e deve se tornar uma das cinco cidades mais ricas do mundo até 2040.

A China tem três cidades no Top 10, com Hong Kong (129.500 milionários), Pequim (128.200) e Xangai (127.200) ocupando o 7.º, 8.º e 9.º lugares, respectivamente. Pequim e Xangai subiram nas classificações na última década, mas Hong Kong caiu do 4.º lugar em 2012 para o 7.º lugar atualmente.

O Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, diz: "7 das 10 cidades mais ricas do mundo estão em países que possuem programas formais de migração de investimento e incentivam ativamente o investimento estrangeiro direto em troca de direitos de residência ou cidadania".

Os EUA e a China também dominam a lista das 10 cidades que mais cresceram em número de milionários residentes na última década. Um dos destinos de férias mais populares da China, Hangzhou, lidera a lista com um crescimento de milionários de 105% entre 2012 e 2022, enquanto Shenzhen e a cidade portuária de Guangzhou também registraram um significativo aumento de HNWI, com 98% e 86%, respectivamente. Os três locais mais rápidos nos Estados Unidos em crescimento de milionários são Austin (crescimento de 102% em HNWIs residentes), West Palm Beach (90%) e Scottsdale (88%). A Índia tem duas cidades entre as Top 10 ­: Bangalore (88%) e Hyderabad (78%), e os dois lugares finais vão para o centro cultural dos Emirados Árabes Unidos Sharjah (84%) e Cidade de Ho Chi Minh no Vietnã (82%), que está surgindo rapidamente como o próximo grande centro de riqueza da Ásia.

O diretor de pesquisa da New World Wealth, Andrew Amoils, afirma que os ímãs de riqueza tradicionais também tiveram um crescimento especialmente forte na última década. "Indiscutivelmente o maior porto seguro do mundo para os super-ricos, a riqueza média de uma pessoa que vive em Mônaco excede US$ 10 milhões, tornando-a a cidade mais bem classificada em termos de riqueza per capita. Também é o local mais caro do mundo, com preços de apartamentos superiores a US$ 35.000 por metro quadrado. Dubai é outro centro de riqueza internacional líder, com suas baixas taxas tributárias tornando-o um ímã para migrar milionários de todo o mundo. Aproximadamente 3.500 indivíduos de alto patrimônio líquido se mudaram para a cidade só em 2022".

