As especificações e desempenho dominantes levaram os Notebooks da GIGABYTE ao sucesso de vendas

Falando em desempenho, ao contrário dos modelos comparados no mercado, que adotam principalmente os processadores Intel 4-core H35, os notebooks GIGABYTE RTX 30 series vêm equipados com CPUs Intel H45 de 8 núcleos mais potentes, que podem utilizar totalmente o desempenho das RTX 30 GPUs mobile. Os notebooks das séries AORUS e AERO também executam pelo menos 90W do limite de potência da GPU, garantindo que o melhor desempenho possível seja entregue para lidar com jogos exigentes e criação de conteúdo.