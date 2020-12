As Huawei Web Summit Masterclasses incentivam programadores a expandir os seus aplicativos além das fronteiras através da AppGallery

LISBOA, 3 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei, o maior provedor de smartphones na China, continuará a incentivar programadores globais a expandir os seus aplicativos além das fronteiras e explorar seu lucrativo e crescente mercado de aplicativos nas próximas masterclasses #EmpowerInnovations que serão realizadas durante o Web Summit anual.

A cúpula é a maior conferência de tecnologia do mundo e será transmitida ao vivo de Lisboa, no período de 2 a 4 de dezembro de 2020. A Huawei participará fortemente da série de masterclasses on-line e fornecerá aos programadores e parceiros globais insights atualizados e valiosos sobre o desenvolvimento do ecossistema HMS, soluções de indústria vertical, histórias de negócios de sucesso, bem como as atualizações mais recentes no HMS Core. As sessões são parte do compromisso da Huawei em ajudar os programadores a inovar e liberar seu potencial na expansão de seus aplicativos para todos os cantos do globo.

"Queremos que os programadores tenham sucesso em levar seus aplicativos a mais públicos por meio da expansão e parcerias internacionais", disse Wang Yanmin, presidente de Parcerias Globais e Desenvolvimento Ecológico da Huawei Consumer Business Group. "As masterclasses #EmpowerInnovations patrocinadas pela Huawei durante o Web Summit buscam fornecer aos programadores as habilidades, percepções e ferramentas certas para abordar novos mercados globais e acessar o lucrativo mercado chinês."

Os principais especialistas da indústria e executivos da Huawei compartilham ideias para o #EmpowerInnovations

As masterclasses reúnem especialistas em desenvolvimento de aplicativos e expansão internacional de vários setores, como a empresa de pesquisa CCS Insight, o provedor de serviços financeiros móveis Moven, a plataforma de recompensas Lootboy, a rede de varejo Lenta, bem como os principais executivos da Huawei para compartilhar seus insights e experiência em expansões globais de aplicativos e parcerias de negócios.

A programação das Masterclasses do Huawei #EmpowerInnovations Web Summit é a seguinte:

Desenvolvendo os aplicativos além das fronteiras: um caminho para o sucesso

Quarta-feira, 2 de dezembro, 13:30 GMT

Destaques da sessão: Muitos profissionais do setor de aplicativos móveis perguntam regularmente: "Como você faz um aplicativo decolar no lucrativo e crescente mercado de aplicativos?" Analise detalhadamente a AppGallery e explore mais oportunidades.

Principais palestrantes:

Sami Qasem , diretor global de conteúdo, Huawei Consumer Business Group

, diretor global de conteúdo, Huawei Consumer Business Group Ben Wood , diretor de pesquisa, CCS Insight

Parceria para inclusão financeira

Sexta-feira, 4 de dezembro, 13:30 GMT

Destaques da sessão: O setor financeiro está em rápida mudança à medida que a tecnologia cria oportunidades. As parcerias são cruciais. A Huawei compartilha percepções sobre o status quo e pensamentos sobre o que é necessário para o sucesso contínuo.

Principais palestrantes:

Siri Borsum , vice-presidente global de Finanças Verticais, Ecossistemas e Parceiros, Huawei

, vice-presidente global de Finanças Verticais, Ecossistemas e Parceiros, Huawei Brett King , autor mais vendido de The Rise of Technosocialism, fundador do Moven e apresentador do programa de rádio BreakingBanks

Cresça na China, ganhe com a AppGallery

Sexta-feira, 4 de dezembro, 16:30 GMT

Destaques da sessão: nesta sessão, a Huawei lança seu White Paper sobre o Desenvolvimento Global de aplicativos na China, aconselhando sobre o lançamento de aplicativos na China e oferecendo uma visão sobre aquisição e monetização de usuários.

Principais palestrantes:

Ilya Fedotov , diretora de Parcerias Globais e Comunicação de Ecodesenvolvimento, Huawei Consumer Business Group

, diretora de Parcerias Globais e Comunicação de Ecodesenvolvimento, Huawei Consumer Business Group Gavin Kinghall Were , diretor global de soluções de desenvolvimento de negócios, Huawei Consumer Business Group

, diretor global de soluções de desenvolvimento de negócios, Huawei Consumer Business Group Sami Qasem , diretor global de conteúdo, Huawei Consumer Business Group

, diretor global de conteúdo, Huawei Consumer Business Group Tan Xuanmo , consultor jurídico sênior, Huawei Consumer Business Group

Explore o mundo do comércio eletrônico em mutação

Sexta-feira, 4 de dezembro, 17:30 GMT

Destaques da sessão: O setor de comércio eletrônico está crescendo. Nesta sessão, especialistas da indústria e parceiros do ecossistema discutem as lições aprendidas, os desafios e as oportunidades para atualizar a UX criada por novas tecnologias.

Principais palestrantes:

Peter Gauden , diretor da WEU Ecosystem Marketing

, diretor da WEU Ecosystem Marketing Gavin Kinghall Were , diretor global de soluções de desenvolvimento de negócios, Huawei Consumer Business Group

, diretor global de soluções de desenvolvimento de negócios, Huawei Consumer Business Group Andrew Kuschel , CEO, Lootboy

, CEO, Lootboy Dmitry Bogod , diretor de marketing e estratégia, Lenta

As masterclasses do Huawei Web Summit começam na quarta-feira, 2 de dezembro, com registro por meio do seguinte link para garantir vagas limitadas:

Quarta-feira, 2 de dezembro : https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/cf9e20b0f0403d6f28a37b30bd6c25cf/invitation/

: https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/cf9e20b0f0403d6f28a37b30bd6c25cf/invitation/ Quinta-feira, 3 de dezembro : https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b23e0/invitation/

: https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b23e0/invitation/ Sexta-feira, 4 de dezembro: https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b23e0/invitation/

AppGallery - um dos três principais mercados de aplicativos globalmente

Todos os aplicativos desenvolvidos em colaboração com a Huawei, junto com milhares de outros aplicativos de qualidade, estão disponíveis na plataforma de distribuição de aplicativos aberta e segura da Huawei, a AppGallery. Um dos três principais mercados de aplicativos globalmente, a AppGallery conecta mensalmente mais de 500 milhões de usuários ativos em mais de 170 países e regiões ao ecossistema inovador e inteligente da Huawei.

A AppGallery oferece aos usuários mais ofertas e melhores opções de descoberta de aplicativos, com milhares de aplicativos em 18 categorias, incluindo notícias, mídia social, entretenimento e muito mais.

Para obter mais informações, acesse https://developer.huawei.com/consumer/en/

FONTE Huawei

