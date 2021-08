As Marcas que conquistaram os Brasileiros em 2021 em múltiplas categorias

SALVADOR, Brasil, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Ecglobal, plataforma de rede social que cria e gerencia comunidades de inteligência colaborativa, acaba de divulgar quais foram as Marcas Vencedoras (Top 3) em múltiplas categorias pesquisadas no estudo "As Marcas que Conquistaram o Brasil- Edição 2021"!

'Cada categoria tem diferentes ´drivers ´ou componentes que influenciam o índice que mede o engajamento emocional das marcas com seus consumidores (NLS). De uma forma geral, marcas que conquistam brasileiros, vão muito além de atender as necessidades das pessoas; elas estão em constante inovação e já preocupadas com questões como a igualdade e a diversidade', afirma Alan Liberman, CGO e Co-CEO da Ecglobal.

Comparando com os resultados de 2020, destacamos os avanços nos índices das seguintes marcas, que subiram no ranking de suas categorias em 2021:

Artigos esportivos : Nike da 2ª para a 1ª posição

: Nike da 2ª para a 1ª posição Automóveis : Chevrolet sai da 3a para a 1a posição

: Chevrolet sai da 3a para a 1a posição Bancos : Bradesco entra no top 3 na 2ª posição

: Bradesco entra no top 3 na 2ª posição Bancos exclusivamente digitais : Iti Itaú entra no top 3, na 3ª posição

: Iti Itaú entra no top 3, na 3ª posição Celulares : Apple da 3ª para a 2ª posição.

: Apple da 3ª para a 2ª posição. Cervejas : Skol entra no top 3, na 2ª posição

: Skol entra no top 3, na 2ª posição Chocolates : Lacta da 3ª para a 2ª posição

: Lacta da 3ª para a 2ª posição Fast food : McDonald´s sai da 2a para a 1a posição

: McDonald´s sai da 2a para a 1a posição Lacticínios : Italac entra no top 3 na 3ª posição

: Italac entra no top 3 na 3ª posição Lojas de Departamento & Vestuário : Renner sai da 3a para a 2a posição

: Renner sai da 3a para a 2a posição Operadoras de telefonia celular : Tim sai da 2a para a 1a posição

: Tim sai da 2a para a 1a posição Refrigerantes : Fanta entra nos top 3, empatado com Pepsi

: Fanta entra nos top 3, empatado com Pepsi Seguro Saúde: Bradesco sai da 3ª para a 2ª posição, e Amil surge na 3ª posição

Bradesco sai da 3ª para a 2ª posição, e Amil surge na 3ª posição Snacks e Aperitivos: Ruffles da 2ª para a 1ª posição

No dia 12 de julho, a Ecglobal tinha antecipado a divulgação das Marcas Top 10 no Ranking global de 2021 (https://bit.ly/3l9iD5M), quando todas as marcas competem entre si, em todas as categorias pesquisadas. E agora, compartilhamos o Ranking das Top 3 em 29 categorias do estudo:



Categoria Marca NLS

Categoria Rank

Categoria 1 Alimentos – Carnes e Derivados Sadia 73.9 1 1 Alimentos – Carnes e Derivados Perdigão 59.1 2 1 Alimentos – Carnes e Derivados Seara 32.4 3 2 Alimentos – Laticínios Piracanjuba 37.5 1 2 Alimentos – Laticínios Itambé 34.5 2 2 Alimentos – Laticínios Italac 32.9 3 3 Alimentos – Snacks e Aperitivos Doritos 55.8 1 3 Alimentos – Snacks e Aperitivos Ruffles 50.3 2 3 Alimentos – Snacks e Aperitivos Cheetos 40.3 3 4 Aplicativos de Mobilidade Uber 93.0 1 4 Aplicativos de Mobilidade 99 35.8 2 4 Aplicativos de Mobilidade Cabify 3.3 3 5 Aplicativos de Serviços de Entrega Ifood 113.7 1 5 Aplicativos de Serviços de Entrega Uber Eats 30.1 2 5 Aplicativos de Serviços de Entrega 99Food 9.4 3 6 Artigos Esportivos Nike 73.3 1 6 Artigos Esportivos Adidas 63.6 2 6 Artigos Esportivos Olympikus 27.6 3 7 Automóveis Chevrolet/GM 33.1 1 7 Automóveis Volkswagen 25.2 2 7 Automóveis Fiat 24.9 3 8 Bancos Itaú 32.1 1 8 Bancos Bradesco 25.5 2 8 Bancos Caixa Econômica Federal 23.0 3 9 Bancos Exclusivamente Digitais Nubank 120.0 1 9 Bancos Exclusivamente Digitais Inter 25.5 2 9 Bancos Exclusivamente Digitais Iti Itaú 23.0 3 10 Bebidas – Cervejas Heineken 59.0 1 10 Bebidas – Cervejas Skol 33.4 2 10 Bebidas – Cervejas Brahma 31.9 3 11 Bebidas – Refrigerantes Coca-Cola 105.5 1 11 Bebidas – Refrigerantes Guaraná Antarctica 46.7 2 11 Bebidas – Refrigerantes Pepsi 23.9 3 11 Bebidas – Refrigerantes Fanta 23.9 3 12 Calçados Havaianas 96.1 1 12 Calçados Nike 51.8 2 12 Calçados Adidas 38.8 3 13 Canais de TV por Assinatura Telecine 46.7 1 13 Canais de TV por Assinatura HBO 31.2 2 13 Canais de TV por Assinatura Discovery Channel 24.5 3 14 Celulares Samsung 83.3 1 14 Celulares Motorola 41.5 2 14 Celulares Apple 35.8 3 15 Chocolates Nestlé 89.1 1 15 Chocolates Lacta 56.7 2 15 Chocolates Cacau Show 51.2 3 16 Cosméticos O Boticário 68.8 1 16 Cosméticos Natura 56.7 2 16 Cosméticos Avon 36.4 3 17 Eletrodomésticos Samsung 80.9 1 17 Eletrodomésticos Brastemp 47.3 2 17 Eletrodomésticos Electrolux 41.8 3 18 Fast Foods McDonald's 74.2 1 18 Fast Foods Burger King 60.5 2 18 Fast Foods Subway 35.0 3 19 Lojas de Departamento – Vestuário C&A 45.7 1 19 Lojas de Departamento – Vestuário Renner 37.8 2 19 Lojas de Departamento – Vestuário Riachuelo 37.5 3 20 Materiais de Construção e Decoração Leroy Merlin 51.2 1 20 Materiais de Construção e Decoração C&C 21.8 2 20 Materiais de Construção e Decoração Casa Show 15.8 3 21 Operadoras de Banda Larga Vivo 28.5 1 21 Operadoras de Banda Larga Claro/ NET 24.8 2 21 Operadoras de Banda Larga TIM 24.5 3 22 Operadoras de Telefonia Celular TIM 30.9 1 22 Operadoras de Telefonia Celular Vivo 29.1 2 22 Operadoras de Telefonia Celular Claro 24.2 3 23 Produtos para Lavar Roupas Omo 83.3 1 23 Produtos para Lavar Roupas Tixan Ypê 37.0 2 23 Produtos para Lavar Roupas Comfort 33.9 3 24 Produtos para Limpeza do Lar (Desinfetantes e Multiusos) Veja 64.8 1 24 Produtos para Limpeza do Lar (Desinfetantes e Multiusos) Omo 61.5 2 24 Produtos para Limpeza do Lar (Desinfetantes e Multiusos) Ypê 50.0 3 25 Redes Sociais Whatsapp 90.9 1 25 Redes Sociais Youtube 66.4 2 25 Redes Sociais Instagram 50.6 3 26 Seguros e Planos de Saúde Unimed 45.8 1 26 Seguros e Planos de Saúde Bradesco Seguros 21.8 2 26 Seguros e Planos de Saúde Amil 19.4 3 27 Serviços de Streaming Música Spotify 97.0 1 27 Serviços de Streaming Música YouTube Music 62.4 2 27 Serviços de Streaming Música Deezer 24.5 3 28 Serviços de Streaming Vídeo Netflix 95.8 1 28 Serviços de Streaming Vídeo YouTube 81.5 2 28 Serviços de Streaming Vídeo Amazon Prime Video 30.0 3 29 TV por Assinatura SKY Brasil 45.0 1 29 TV por Assinatura NET 19.1 2 29 TV por Assinatura Claro TV 18.2 3

Sobre o estudo

A pesquisa foi realizada através de metodologia online, com questionário estruturado para autopreenchimento, com 3.188 internautas, homens e mulheres, 18+, de classes sociais A, B e C, residentes no Brasil.

Sobre a Ecglobal

A Ecglobal é uma plataforma global de tecnologia que permite a criação e gestão de redes sociais e comunidades empoderadas, com propósitos diversos, proporcionando conexões genuínas e colaboração entre pessoas, empresas e organizações. Através dessa plataforma e suas diversas redes e comunidades, é possível compartilhar opiniões, experiências e conteúdos, assim como obter informações confiáveis que permitem todos os participantes tomarem decisões mais conscientes e responsáveis para a nossa sociedade.

Ecglobal

