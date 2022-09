As melhores escolas de negócios da América Latina são reveladas

LONDRES, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, analistas globais de educação superior e responsáveis pela publicação do QS World University Ranking, lançou hoje seu conjunto anual de rankings identificando os principais destinos de estudo do mundo para os aspirantes a líderes empresariais. Dentre os rankings está o QS MBA Global Full-Time, apresentando os 300 melhores MBAs globais, e uma série de rankings de mestrados especializados em Negócios, incluindo Mestrados em Administração, Mestrados em Finanças, Mestrados em Business Analytics, Mestrados em Marketing e Mestrados em Supply Chain Management.

Pelo terceiro ano consecutive, o programa de MBA integral de Stanford GSB foi nomeado o melhor do mundo, seguido pela Harvard Business School (2a) e The Wharton School (3a).

QS Global Full-Time MBA Top-20



2023 2022 Stanford GSB Estados Unidos 1 1 Harvard Business School Estados Unidos 2 2= Penn (Wharton) Estados Unidos 3 2= HEC Paris França 4 4 London Business School Reino Unido 5 5 MIT (Sloan) Estados Unidos 6 6 IE Business School Espanha 7 7= Columbia Business School Estados Unidos 8 7= INSEAD França / Cingapura / EAU 9 9 IESE Business School Espanha 10 10 UC Berkeley (Haas) Estados Unidos 11 11 Cambridge (Judge) Reino Unido 12 12 Chicago (Booth) Estados Unidos 13 13= Northwestern (Kellogg) Estados Unidos 14 13= UCLA (Anderson) Estados Unidos 15 15 Oxford (Said) Reino Unido 16 16 Esade Business School Espanha 17 17 Yale School of Management Estados Unidos 18 18 NYU (Stern) Estados Unidos 19 19 Michigan (Ross) Estados Unidos 20 20 © www.TopMBA.com

Os resultados, que enfatizam a empregabilidade como métrica primária, colocam a EGADE Business School, no México, como o melhor MBA em tempo integral na América Latina. A instituição fica em 54a posição em nível global, três posições abaixo de sua colocação no ano passado. Esta classificação é sustentada por seu forte desempenho nos indicadores de Empregabilidade e Resultados de Ex-Alunos, nos quais ela ficou, respectivamente, na 35a e 20a posições globalmente. Cinco instituições latino-americanas estão entre as 100 melhores do mundo em Empregabilidade, destacando sua força nesse indicador.

A QS classificou 11 MBAs latino-americanos em tempo integral. Destes, um subiu de posição, cinco permaneceram estáticos e quatro caíram de posição. A Universidad de Chile ocupa pela primeira vez o primeiro lugar.

QS Full Time Global MBA Ranking 2023: Participantes da América Latina Instituição Localização 2023 Rank 2022 Rank EGADE Business School México 54 51 INCAE Business School Costa Rica 89= 94= IPADE Business School México 141-150 121-130 IAE Business School Argentina 151-200 151-200 Universidad de Chile Chile 151-200

Universidad de Palermo Argentina 151-200 141-150 CENTRUM Católica Business School Peru 201-250 201-250 ESAN Graduate School of Business Peru 201-250 201-250 Pacífico Business School Peru 201-250 201-250 Universidade EAFIT Colômbia 251+ 201-250 Universidade Icesi Colômbia 251+ 251+ © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Todos os direitos reservados.

MBAs Globais em tempo integral na América Latina: Destaques & Tendências

A Pacífico Business School do Peru possui o maior retorno de investimento para seus alunos entre as instituições latino-americanas. No entanto, com uma pontuação de 72,1, colocando-a na faixa de 111-120 globalmente, isto destaca uma fraqueza continental para a América Latina.

possui o maior retorno de investimento para seus alunos entre as instituições latino-americanas. No entanto, com uma pontuação de 72,1, colocando-a na faixa de 111-120 globalmente, isto destaca uma fraqueza continental para a América Latina. Pela primeira vez, a Universidad de Chile é a melhor escola de negócios da região de acordo com a métrica de Liderança de Pensamento. Ela ficou na 73 a posição globalmente neste indicador, batendo por pouco a EGADE (74 a ).

é a melhor escola de negócios da região de acordo com a métrica de Ela ficou na 73 posição globalmente neste indicador, batendo por pouco a EGADE (74 ). A Universidade de Palermo, na Argentina , possui o corpo docente e discente mais diversos da América Latina. Ela ficou na 59 a posição globalmente nesta métrica, com seu concorrente continental mais próximo (INCAE Business School, da Costa Rica ) se posicionando na faixa de 201-250.

, possui o corpo docente e discente mais diversos da América Latina. Ela ficou na 59 posição globalmente nesta métrica, com seu concorrente continental mais próximo (INCAE Business School, da ) se posicionando na faixa de 201-250. A INCAE Business School foi o MBA latino-americano que registrou a maior melhoria este ano e foi o único programa da região a ficar no top 100. Ela subiu cinco posições, chegando a 89a.

Mestrados Especializados em Negócios - América Latina: Destaques

Cinco instituições latino-americanas estão no ranking de Mestrados em Gestão. O melhor é fornecido pela EGADE Business School, apesar de ter caído seis posições, chegando a 46a no ranking mundial. A CENTRUM Católica Business School é a única outra instituição da região a ficar no Top 100 global para este tipo de programa, no qual ela está na 64a posição.

QS Business Masters Rankings 2023: Mestrados Latino-Americanos em Gestão Instituição Localização 2023 Rank 2022 Rank EGADE Business School México 46 40 CENTRUM Católica Business School Peru 64= 62 César Ritz Colleges Switzerland Suíça 121-130

FIA Business School Brasil 141-150

Pacífico Business School Peru 151+ 141-150 © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Todos os direitos reservados.

As mesmas duas escolas de negócios estão no topo da tabela de Mestrado em Finanças da América Latina, com a EGADE ficando na 39a posição e a CENTRUM em 93a . Seis escolas da América Latina estão classificadas.

QS Business Masters Rankings 2023: Mestrados Latino-Americanos em Finanças Instituição Localização 2023 Rank 2022 Rank EGADE Business School México 42 39 CENTRUM Católica Business School Peru 93 78 Universidade ORT Uruguai Uruguai 141-150

EAFIT Colômbia 151+ 151+ Pacifico Business School Peru 151+ 151+ Universidad Esan Peru 151+ 151+ © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Todos os direitos reservados.

A Pacífico Business School e a Universidad ORT Uruguai são as únicas instituições da América Latina classificadas para Mestrado em Business Analytics. Ambas estão classificadas fora do Top 100.

QS Business Masters Rankings 2023: Mestrado Latino-Americano em Análise de Negócios Instituição Localização 2023 Rank 2022 Rank Pacifico Business School Peru 101+ 101+ Universidade ORT Uruguai Uruguai 101+ 101+ © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Todos os direitos reservados.

Dos sete programas de Mestrado em Marketing da América Latina, a CENTRUM e a Universidad ORT Uruguai estão no topo, de acordo com os dados da QS. Ambas ficaram na faixa de 81-90.

QS Business Masters Rankings 2023: Mestrados Latino Americanos em Marketing Instituição País 2023 Rank 2022 Rank CENTRUM Católica Business School Peru 81-90 61-70 Universidade ORT Uruguai Uruguai 81-90

ESAN Peru 91-100 71-80 Pacifico Business School Peru 101+ 81-90 Universidade EAFIT Colômbia 101+ 91-100 Universidade Icesi Colômbia 101+ 91-100 Universidad San Ignacio del Loyola (USIL) Peru 101+

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2022https://www.TopUniversities.com/... Todos os direitos reservados.

O Peru é o único país a figurar no ranking dos melhores mestrados da América Latina em Supply Chain Management. A CENTRUM assume a posição de liderança continental – 27o globalmente. Entretanto, todos os três programas classificados estão entre os 100 melhores do mundo.

QS Business Masters Rankings 2023: Mestrados Latino Americanos em Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Instituição País 2023 Rank 2022 Rank CENTRUM Católica Business School Peru 27 21 ESAN Graduate School of Business Peru 51+ 51+ Pacifico Business School Peru 51+ 49= © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Todos os direitos reservados.

O presidente da QS, Nunzio Quacquarelli, disse: "Nossos rankings oferecem insights independentes para estudantes com visão de carreira e discernimento que são convidados a discutir os resultados com colegas, escolas de administração e nossos analistas em nossos eventos presenciais e virtuais de mestrado e MBA."

QS Global Full-Time MBA e Business Masters Rankings: Destaques gerais

A Stanford Graduate School of Business é nomeada o programa de MBA número um do mundo pelo terceiro ano consecutivo na tabela de MBA Global Full-Time , com a Harvard Business School em segundo lugar, enquanto a Wharton School caiu para a terceira posição.

, com a em segundo lugar, enquanto a Wharton School caiu para a terceira posição. A QS classificou 300 programas de MBA em 47 países/territórios

O melhor programa de MBA da Europa é oferecido pela HEC Paris (4 a ).

é oferecido pela HEC Paris (4 ). O provedor número 1 do Reino Unido continua sendo a London Business School (5 a ).

continua sendo a (5 ). A IE Business School da Espanha (7 a ) e a IESE (10 a ) estão entre os 10 primeiros.

(7 ) e a IESE (10 ) estão entre os 10 primeiros. A Universidade Tsinghua (29 a ), oferece o MBA com a melhor colocação da China , enquanto o IIM Ahmedabad (44 a ) é o principal fornecedor de MBA da Índia.

), oferece o MBA com a melhor colocação da , enquanto o IIM Ahmedabad (44 ) é o principal fornecedor de MBA da Índia. O MBA mais importante da Austrália (27a ) é ministrado pela Melbourne Business School.

A carteira de QS Business Masters Rankings inclui:

Informações detalhadas sobre a metodologia de QS podem ser encontradas em QS Business Masters Rankings Methodology | TopMBA.com

FONTE QS Quacquarelli Symonds

