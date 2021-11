As metas anuais do encontro do IFF 2021 fortalecem o desenvolvimento sustentável global

GUANGZHOU, China, 29 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com o tema "Desenvolvimento sustentável no âmbito dos desafios globais: concorrência, mudança e cooperação", o Fórum Internacional de Finanças (IFF) anunciou hoje que sua próxima 18ª Cúpula Anual será realizada em formato presencial em Guangzhou e on-line de 3 a 5 de dezembro.

"Este ano vivenciamos grandes incertezas trazidas pela pandemia, o que causou grandes impactos na economia global, na sociedade e na vida das pessoas", disse Shen Guofei, vice-secretário geral da IFF Foundation. "Diante desses desafios globais, a Cúpula busca convidar líderes globais de várias origens para discutir e encontrar soluções para fortalecer a cooperação de controle de infecções pela COVID-19, apoiar a recuperação econômica e responder às mudanças climáticas."

O evento de três dias consiste de subfóruns com vários tópicos que envolvem a discussão dos mais recentes relatórios de pesquisa e diálogo político, incluindo:

Novos cenários na economia mundial: interpretação, perspectivas e reflexão

Inflação global, dívida e riscos econômicos: impactos e respostas

Iniciativa global de fixação de preços de carbono

Relações China-EUA

Prosperidade comum, a terceira distribuição (incentivando grupos de alta renda a retribuir à sociedade) e desenvolvimento sustentável abrangente

Desenvolvimento sustentável da Iniciativa cinturão e rota (Belt and Road Initiative, BRI) e da experiência de redução da pobreza da China

Líderes globais do governo, finanças, negócios e acadêmicos participarão da reunião. Entre os principais participantes estão José Manuel Barroso, ex-primeiro-ministro de Portugal e presidente do conselho da Gavi, a Vaccine Alliance, e Han Seung-soo, ex-primeiro-ministro da República da Coreia e presidente da 56ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

O IFF lançará o Relatório global de desenvolvimento financeiro de 2021 e Rankings do índice global de finanças sustentáveis de 2021 (Global Financial Development Report & Global Green Finance Index). Este relatório analisa os recentes desenvolvimentos, explora os fatores determinantes do desenvolvimento e faz recomendações para políticas nacionais e cooperação internacional para promover finanças sustentáveis. Também compila um índice global de desenvolvimento de finanças sustentáveis e classificações dos países.

Sobre o Fórum Internacional de Finanças (IFF)

O IFF é uma organização não-governamental internacional independente, sem fins lucrativos fundada em Pequim em 2003. Criado por líderes financeiros de mais de 20 países, regiões e organizações internacionais, incluindo a China, os EUA, a UE e a ONU, o fórum é uma plataforma de longo prazo e de alto nível para diálogo e comunicação. A reunião anual do IFF 2021 é coorganizada pelo IFF, pelo Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) e pelo governo municipal de Guangzhou. Para mais informações, acesse: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=240.

CONTATO: Steel Shen, (86) 10 5087 3634, [email protected]

FONTE International Finance Forum (IFF)

SOURCE International Finance Forum (IFF)