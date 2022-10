AS METRÓPOLES NA FLORESTA SÃO OS DESTAQUES DA PUBLICAÇÃO QUE ANALISA PERSPECTIVAS E VISÃO DE FUTURO DA AMAZÔNIA LEGAL

O Volume 4 da Série Amazônia Brasileira: perspectivas territoriais integradas e visão de futuro é dedicado ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, assassinados na Amazônia durante a elaboração da edição

SÃO PAULO, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Oficialmente, apenas Belém e Manaus são reconhecidas como áreas metropolitanas na Amazônia Legal. Avançar, portanto, na análise de suas capitais e no processo de urbanização da Amazônia, sem se arrogar a esgotar a multiplicidade de aspectos do campo do urbano, é essencial para compreender as macrotendências de mudança no uso e ocupação do solo no território amazônico. A isso se propõe o Volume 4 da Série Amazônia Brasileira: perspectivas territoriais integradas e visão de futuro, da Synergia.

Para buscar esse objetivo, a consultoria agregou alguns elementos na compreensão da complexidade do território amazônico, reconhecido muitas vezes no senso comum nacional, não amazônico, como um território de domínio da paisagem florestal ou agrícola, mas que possui um processo de urbanização rápido, recente, pujante e complexo, além de problemático em diversos aspectos.

Além de trazer a demografia das nove capitais da Amazônia Legal (tabela abaixo), a edição também se debruça sobre aspectos fundantes da região, como a incidência de aglomerados subnormais, a problemática do saneamento, da violência e um capítulo específico dedicado à Zona Franca de Manaus, seu modelo econômico e o seu impacto no desenvolvimento da região.

Para além de dados oficiais e análises, o Volume 4 novamente amplifica os relatos e análises por meio da colaboração de representantes da região. Com o desejo de enriquecer a leitura e penetrar na alma do/a leitor/a, o capítulo Vozes da Amazônia traz a narrativa de Kelvyn Gomes, da Vila da Barca, no Pará, e de Heitor Pinheiro, de Manaus.

Conhecer a história da Vila da Barca, maior conjunto de palafitas da América Latina, situado às margens da Baía do Guajará, em Belém, no Pará, é uma viagem ao universo de mulheres, homens, pretos, indígenas, indivíduos e famílias que lutam para sobreviver e serem reconhecidos como indivíduos de direitos. Kelvyn Gomes, morador da Vila da Barca nos conduz a conhecer melhor a gênese do local, seus principais problemas, dificuldades e desafios, mas principalmente seu potencial político, econômico e social.

A leitura do texto de Heitor Pinheiro, geógrafo que atua na Fundação Vitória Amazônica e faz parte do Observatório da Região Metropolitana de Manaus (ORMM) e da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, conduz ao entendimento da Região Metropolitana de Manaus, com suas sub-regiões e centralidades. Ele aponta a importância do fortalecimento das cadeias produtivas locais, das Unidades de Conservação, e das Terras Indígenas como peças-chave para o combate ao desmatamento ilegal e à manutenção da biodiversidade, capazes de formar um escudo verde em torno da área urbanizada.

A Série Amazônia Brasileira: perspectivas territoriais integradas e visão de futuro é um projeto do Centro de Estudos Synergia, criado como um espaço dedicado à construção da inovação no campo socioambiental brasileiro, abrigando iniciativas voltadas à pesquisa e ao conhecimento, por meio da troca, debate e compartilhamento de conhecimentos e experiências adquiridas pela Synergia em diversos territórios e contextos socioambientais do país. O Volume 4 da Série Amazônia Brasileira é dedicado ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, assassinados na Amazônia durante a elaboração da edição.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921695/1.jpg

FONTE Synergia

SOURCE Synergia