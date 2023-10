As nações do G20 podem reduzir drasticamente as emissões globais de gases de efeito estufa através da transformação do setor logístico, a análise do RMI oferece soluções

NOVA DELI, 19 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- As nações do G20 abrigam dois terços da população global e são responsáveis por mais de três quartos do comércio global e do PIB. Elas podem influenciar muito a transformação do setor de logística, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico global. No entanto, isso também contribui significativamente para os desafios ambientais, incluindo emissões de carbono, esgotamento de recursos e poluição do ar.

Reconhecendo a necessidade de transformação, o RMI (fundado como Rocky Mountain Institute) divulgou um relatório sobre a Transformação do Sector Logístico nas Nações do G20. Akshima Ghate, especialista em transporte que lidera o Programa do RMI na Índia, compartilhou que a última publicação do RMI oferece soluções potenciais, como corredores de caminhões com emissões zero para dimensionar a implantação de ZET e parques logísticos que podem potencialmente servir como pontos centralizados para todas as atividades logísticas, facilitando operações logísticas contínuas. Além dessas soluções, o relatório apresenta mais 17 soluções com exemplos globais que podem servir como aprendizagem importante para as nações do G20 contextualizarem e se adaptarem.

Mais informações no "The Green Logistics Playbook" do RMI aqui: https://rmi.org/insight/the-green-logistics-playbook/

O relatório foi divulgado durante um webinar com foco em práticas logísticas sustentáveis e em seu papel em alcançar um futuro mais sustentável. Palestrantes especialistas se envolveram em uma discussão dinâmica, compartilhando suas experiências e percepções sobre como as nações podem promover a logística sustentável por meio de iniciativas políticas, desenvolvimento de infraestrutura e investimentos financeiros.

Os palestrantes reconheceram a importância de descarbonizar o setor de logística devido à sua grande parcela das emissões globais de CO 2 e ao rápido aumento esperado das emissões nos próximos anos. Cada palestrante expressou otimismo sobre a gama de soluções disponíveis para reduzir o impacto ambiental, ao mesmo tempo em que aprimora as eficiências do setor. Também enfatizaram a necessidade dos agentes logísticos selecionarem as soluções mais adequadas às suas necessidades específicas. Os principais temas que surgiram incluíram um foco na redução da demanda de frete e da intensidade de emissões, uma abordagem colaborativa de várias partes interessadas para o projeto de soluções e a necessidade de maior compartilhamento de conhecimento entre os participantes do setor em diferentes regiões.

Para assistir à gravação do webinar, acesse: https://info.rmi.org/l/310101/2023-10-17/3s396pd

Para perguntas da mídia, entre em contato com [email protected]

Sobre o RMI:

O Rocky Mountain Institute (RMI) é uma organização independente e sem fins lucrativos dedicada a acelerar a adoção de soluções baseadas no mercado que transformam o uso global de energia para criar um futuro limpo, próspero e seguro com baixas emissões de carbono.

FONTE Rocky Mountain Institute

SOURCE Rocky Mountain Institute