As Placas-Mãe GIGABYTE série Z590 Impulsionam as Vendas em Meio ao Lançamento da Nova Linha de Processadores Intel

TAIPEI, 30 de março de 2021 /PRNewswire/-- Com a chegada dos processadores Intel® Rocket Lake-S de 11ª geração para desktop, a GIGABYTE também lançou sua nova linha de placas-mãe Z590 e, por sua vez, espera impulsionar o crescimento das vendas. Além de suportar os processadores mais recentes, essas novas placas-mãe herdam a renomada liderança da GIGABYTE em projeto de energia e resfriamento de VRM, projeto balanceado de energia digital de 20 fases mais alto do mercado, para levar os processadores de última geração da Intel ao seu desempenho extremo. As placas-mãe Z590 da GIGABYTE são ainda mais fortalecidas com a mais alta capacidade de overclock de memória do mercado, bem como transferências de dados ultrarrápidas através do suporte PCIe 4.0, tornando-as a companhia perfeita para as CPUs de nova geração.