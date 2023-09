As remessas cumulativas de módulos de 210 mm atingem 150 GW e a Trina Solar é responsável por metade desse total com seus módulos de 210 mm

CHANGZHOU, China, 14 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Um relatório da TrendForce:

As remessas cumulativas de módulos de 210 mm atingiram 150 GW até o fim de junho e a Trina Solar foi responsável por metade desse total, disse a provedora global de inteligência de mercado TrendForce.

Remessas dos principais fabricantes de módulos (unidade: GW)

Até o fim do ano, estima-se que a capacidade de produção dos módulos de 210 mm atinja722 GW, ou 69,83% da capacidade total, disse a TrendForce. O aumento da capacidade e das remessas demonstra que os módulos de grande formato e alta potência estão promovendo o avanço rápido de toda a cadeia de valor. Além disso, a produção de energia do módulo de 210 mm tipo nultrapassou 700 W, ressaltando a abertura e a inovação da plataforma de tecnologia de produtos de210 mm.

A capacidade de produção do wafer de 210 mm aumentou 89,3% ao longo do ano, com os módulos de 210 mm representando 70% da capacidade total de módulos

Os wafers maiores e mais finos avançaram rapidamente e os wafers de formato grande dominaram rapidamente o mercado, graças a grandes reduções nos custos e melhorias na eficiência. A capacidade do wafer de formato grande provavelmente chegará a 878,6 GW neste ano, representando a participação de 95,33% no mercado, disse a TrendForce. Particularmente notável é o fato de que a tendência da capacidade do wafer de 210 mm é atingir 357,2 GW, 89,3% a mais do que no ano passado.

A capacidade da célula de formato grande provavelmente chegará a 1.136,2 GW neste ano, 96,93% do total, segundo a TrendForce. Acredita-se que a capacidade da célula de 210 mm atinja 899,9 GW, 179% mais do que no ano passado. Esse crescimento também aumentará sua participação no mercado para 76,8%.

No segmento de módulos, a TrendForce estima que a capacidade do módulo de formato grande chegará à 961 GW neste ano, com participação no mercado de 92,84%. A previsão é de que a capacidade de produção dos módulos de 210 mm deverá aumentar para a 722 GW, 116% a mais do que no ano passado, o que representa 69,83% da capacidade total. Estima-se que a capacidade continue a aumentar nos próximos anos, consolidando a posição principal dos módulos de formato grande no mercado.

Os módulos de formato grande e alta potência representam mais de 90% da demanda e a penetração no mercado dos módulos tipo nestá acelerando

Graças às reduções nos custos, às melhorias na eficiência e à expansão dos cenários de aplicação, os módulos de alta potência e de formato grande agora representam mais de 90% da demanda, estabelecendo-se como a escolha principal no mercado final.

A capacidade total de demanda dos módulos fotovoltaicos na China nos primeiros sete meses do ano foi de 137,78 GW. Módulos com potência superior a 540 W representaram 98,37% da capacidade total de demanda a 135,5 GW. Os módulos de formato grande (182 mm/210 mm) representaram 98,42%, a 135,6 GW. Os módulos Tipo N atingiram 18,8% com 25,9 GW, e essa participação continua a crescer.

A alta demanda produziu 150 GW em remessas cumulativas de módulos de 210 mm

Até o fim de junho, as remessas cumulativas de módulos de 210 mm (incluindo o R210) totalizaram 150 GW, disse a TrendForce. Entre as remessas de módulos de 210 mm 150GW, a Trina Solar foi responsável por mais de 75GW.

A TrendForce prevê que as reduções contínuas nos custos e as melhorias na eficiência continuarão a impulsionar a remessa de módulos de formato grande este ano com remessas superiores a 85%. Além disso, as remessas de módulos de 210mm estão previstas para atingir níveis recordes.

As principais empresas estão lançando vários produtos tipo n, incluindo módulos de 210mm tipo nque estão levando o setor à era de mais de 700W

Com a produção em massa de módulos Vértice N 700W+, a Trina Solar está levando o setor à era fotovoltaica 7.0. A empresa afirmou em seu relatório financeiro semestral que até o fim do ano terá estabelecido capacidade de produção de 50GW de wafers tipo ne 75GW para células, com as células tipo nrespondendo por 40GW.

No setor de módulos tipo n, os módulos HJT são principalmente de 210 mm, enquanto os módulos TOPCon são principalmente de 210 mm (210R) e 19X. Quando os módulos tipo nde 210 mm (210R) são comparados aos módulos tipo n19X, os primeiros apresentam um melhor desempenho significativo na produção de energia.

A tecnologia tipo nde 210 mm deverá oferecer maior valor em toda a cadeia industrial e no mercado final, promovendo assim o desenvolvimento de alta qualidade do setor fotovoltaico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2210989/1.jpg

FONTE Trina Solar Co., Ltd

